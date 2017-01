Super Mario Run Android versie komt in maart 

Live vanuit een ronddraaiende kamer, rapporteert de Nachtwacht zich! Met goed nieuws voor Mario-fans met een Android toestel, slecht nieuws voor notoire valsspelers, Yooka-Laylee multiplayer en iemand die Dark Souls 3 te makkelijk vindt!

Super Mario Run komt naar Android in maart

Goed nieuws voor Android-gebruikers want Super Mario Run heeft eindelijk een releasedate gekregen voor jullie phones en tablets. Nintendo heeft bevestigd dat de eerste smartphone-mario in maart naar Android devices komt. Nu al kun je jezelf inschrijven voor een melding zodra de app in de Google Play Store staat.

De game was sinds december timed exclusive voor de iPhone, waar al die fancy en showoffy Apple-gebruikers jullie natuurlijk dagelijks aan hielpen herinneren. Overigens ben ik zelf ook een fancy en showoffy iPhone-gebruiker maar ik voel wel jullie pijn want zo aardig ben ik! De game kost ook op Android-telefoons 10 euro en moet na 3 levels vrijgekocht worden. Tevens zul je een online verbinding moeten hebben anders sluit Nintendo de game gewoon. Hoera!

Japanse Monster Hunter valsspeler krijgt voorwaardelijke celstraf

In Law and Order nieuws, valsspelers worden eindelijk keihard gestraft! Nee niet met een ban of zelfs een permaban, maar met een voorwaardelijke celstraf!

De Japanse krant Sankei (via Nu.nl) meldt dat een Japanse speler een jaar voorwaardelijk celstraf heeft gekregen voor valsspelen in de online game Monster Hunter Frontier. De speler gebruikte een speciaal programma waarmee hij zichzelf extra voorwerpen kon geven. Op die manier brak hij binnen in Capcoms database en knoeide hij met de balans van de game. De Japanse rechter wil meteen een waarschuwing geven aan toekomstige valsspelers die dergelijke geintjes uithalen, vandaar de hoge voorwaardelijke straf.

De straf is voorwaardelijk dus de Japanner moet pas brommen zodra hij opnieuw wordt betrapt door Capcom of iemand anders. Dus als je wil weten hoe serieus Japan Monster Hunter neemt? Zó serieus!

Yooka-Laylee krijgt local multiplayer en co-op

In vrolijker nieuws, Yooka-Laylee eert opnieuw een Rare traditie: local multiplayer! Menig Rare N64 game heb ik grijs gespeeld met familie en vrienden, samen op één bank (en ik op de grond). Yooka-Laylee krijgt dit ook. Via Rextro’s Arcade kun je 8 unieke minigames spelen met meerdere spelers of in je eentje voor highscores. Ook kondigt Playtonic een local co-op aan voor de singleplayer game. De 2e controller bestuurt de Bee Team, die voorwerpen en health items kan verzamelen. Ook kan je sommige valstrikken onschadelijk maken voor speler 1. Check de trailer voor de eerste beelden!

Nintendo bevestigt dat Zelda: Breath of the Wild hun laatste Wii U game wordt

De bevestiging die je wist dat zou komen is eindelijk hier: Nintendo heeft geen nieuwe games meer in de planning voor Wii U na The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De koek is op, de bar is gesloten het laatste uurtje heeft geslagen! Eind vorig jaar waarschuwde Nintendo al dat de Wii U voorraad bijna op is dus dat geïnteresseerden als de bliksem de console moesten aanschaffen.

Breath of the Wild Wii U komt net als de Switch-versie op 3 maart uit. Wie daarna nog een potje Smash, Mario Kart 8 of Splatoon wilt spelen, hoeft zich nog geen zorgen te maken. Reggie Fils-Aime meldt aan Polygon dat ze nog wel even doorgaan met serverondersteuning omdat het aantal spelers groot genoeg blijft:

“From our standpoint, sunsetting is quite some time into the future. The ongoing activity from an online standpoint on [Mario] Kart and Splatoon is significant. We're going to continue to support that.”

Dus dat. Einde van een era is nabij. Ik heb in ieder geval veel fijne uren beleefd met de Wii U en jullie hopelijk ook!

Shovel Knight: Specter of Torment update verschijnt in april

Over dode dingen gesproken, Shovel Knight: Specter of Torment heeft een releasewindow! De nieuwe singleplayer campaign voor Shovel Knight verschijnt in april voor PS4, PC, Xbox One, PS3, Wii U en ergens dit jaar op de Nintendo Switch.

Daarnaast lanceert Yacht Club de Shovel Knight: Treasure Trove, wat alle huidige en toekomstige campaigns samenvat. Je kan namelijk los Specter of Torment kopen maar ook de volle mep betalen voor alle updates. Oftewel, Treasure Trove wordt de huidige standaard editie.

Het hele pretpakket kost 25 euro op PSN en voor Specter of Torment alleen betaal je een tientje. Body Swap Mode, waarmee je het geslacht van veel personages kan veranderen, komt ook in april erbij.

Als je te goed bent geworden in Dark Souls 3

Wat doe je als je te goed bent geworden in Dark Souls 3? Dan ga je het onnodig moeilijk maken voor jezelf. Onderstaande speler, iHardlyTryHard Gaming (via Kotaku), draait eerst een rondje voordat hij pareert, praiset de sun midfight en trekt steeds meer harnas uit. Hij speelt gewoon met de eindbaas!

Zo werd de Gravity Rush 2 live-action commercial gemaakt

De schattige Gravity Rush 2 commercial die afgelopen week over het internet zweefde, heeft een making-off gekregen. Zelfs de PS4 Pro kan niet een woonkamer ronddraaien, dus heeft de filmploeg gewoon een kamer gebouwd die ze zelf konden draaien. Net als Christopher Nolan in Inception! Alleen die film heeft geen kat… maar wel Leo!

