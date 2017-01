Super Mario Run al 90 miljoen keer gedownload 

Goed nieuws voor Nintendo, want de wereld vindt Mario nog steeds cool, alleen niet cool genoeg om er geld voor neer te leggen. Verder veel Assassin's Creed in de Humble Bundle en vertrekt de schrijfster van Tomb Raider bij Crystal Dynamics. Nachtwacht, goedemorgen.

Assassin’s Creed Humble Bundle

We zijn allemaal wel bekend met de Humble Bundle, het betaal-wat-je-wil-concept werkt erg goed en je krijgt er vaak toffe games voor een habbekrats. Deze keer staat hij helemaal in het teken van Assassin’s Creed. Als je zin hebt in de kleinere, platformerige, Assassin’s Creed Chronicles games, dan kan je ze alle drie binnen harken voor een bedrag dat je zelf wilt en dan krijg je er de originele Assassin’s Creed ook nog bij.

Betaal je echter meer dan het gemiddelde, dan kan je daar AC: Liberation HD, ACII Deluxe Edition en ACIII plus DLC aan toevoegen. Het gemiddelde staat nu zo rond de zes euro. Heb je helemaal geld te veel (Bijna 15 euro) dan krijg je ook nog eens Unity en Brotherhood. Dat is toch wel een paar honderd uur aan moord- en klimplezier.

Overwatch - Oasis preview

Bij Blizzard zitten ze niet stil, want Overwatch krijgt er een nieuwe map genaamd Oasis. De preview vind je hieronder, maar denk er zelf even een dozijn kleurrijke figuren met bizarre wapens bij.

Did You Know Gaming – Ganon

Leer alles over je favoriete badguy of main in Super Smash Bros:

Schrijfster Tomb Raider reboot pakt haar biezen

De Wacht denkt dat iedereen de Tomb Raider reboot wel een warm hart toedraagt. Het was een toffe game die al haar elementen perfectioneerde. Lekkere actie, fijne puzzeltjes en een goed verhaal. De dame die verantwoordelijk is voor dat verhaal, Rhianna Pratchett, heeft op haar Twitter helaas wel aangegeven dat ze weggaat bij Crystal Dynamics en op zoek gaat naar een nieuw avontuur:

“So, I'm packing up my climbing axe plus a little venison jerky for the road, and bidding a fond farewell to Lara. Onwards to new adventures!”

Daarnaast bedankt ze Crystal Dynamics voor de fijne tijd die ze daar gehad heeft en ook voor het feit dat ze het ‘gaming-landschap’ misschien wel een beetje naar een hoger level tilden. Emotionele en sterke vrouwelijke hoofdpersonages worden namelijk nog steeds niet vaak (goed) gedaan. Rise of the Tomb Raider won afgelopen jaar nog Outstanding Achievement in Videogame Writing van de Writers Guild of America én Outstanding Character Achievement op de DICE Awards. De originele reboot uit 2013 werd nog genomineerd voor Best Videogame Script. Niet mis Rhianna.

Pratchett heeft ook nog meegewerkt aan een paar kleine games als BioShock Infinite, Heavenly Sword, Mirror’s Edge, Overlord, Prince of Persia, Risen en Thief, plus de Mirror’s Edge en Tomb Raider comics. Het is verdomme een bezig bijtje. Waar ze nu belandt, weet niemand nog, maar dat zullen we ongetwijfeld te horen krijgen.

De volledige Last Guardian map

Na een flinke reis door de omgeving van The Last Guardian. Kijkt het jongetje naar beneden van de hoogste toren in de game om te zien hoe immens uitgestrekt de omgeving eigenlijk is. Het is alleen een beetje een vaag plaatje, dus het internet (voornamelijk Reddit-gebruiker CandykillerArt) heeft dat plaatje wat mooier gemaakt. De Wacht vindt het er een beetje Souls-achtig uitzien, dus het wordt hoog tijd om die game eindelijk eens te spelen.

Rime bestaat nog

Lang, lang geleden werd Rime aangekondigd in een land hier ver, ver vandaan. Het jaar was 2013, het land, dat was het toen nog zo veelbelovende Verenigde Staten. Er is veel veranderd in drie jaar tijd. De uitgever van Rime bijvoorbeeld en het feit dat de game geen PS4-exclusive meer is, maar ook verschijnt voor de Xbox One en de Nintendo Switch. Vergeten hoe Rime er ook alweer uitziet? Hieronder een kleine trip down memory lane, maar dan met mooiere graphics:

Super Mario Run 90 miljoen keer gedownload, maar 3 miljoen keer gekocht

The Wall Street Journal heeft naar aanleiding van onderzoeksfirma Newzoo gepubliceerd dat Super Mario Run in twee weken tijd al 90 miljoen keer is gedownload. Dat is best flink, maar ook blijkt uit dat onderzoek dat maar 3% de volledige game heeft gekocht, dat zijn dus bijna 3 miljoen mensen. Of dat tegenvalt mag je zelf beslissen, maar als ik in veertien dagen tijd 30 miljoen dollar op mijn rekening gestort krijg, dan ben ik daar content mee.

Vergeet niet dat Super Mario Run alleen nog maar uit is voor iOS en Android nog moet volgen. Volgens onderzoek uit 2016 blijkt dat Android een marktaandeel heeft van 86.2% tegenover Apple’s 12.9%. De verkoopcijfers zullen ongetwijfeld nog wel door het dak gaan.

Toch is het wel opmerkelijk dat mensen geen tientje overhebben voor een kwaliteitstitel. Zelfs niet als hij van Nintendo is en zelfs niet wanneer Super fucking Mario erin zit. Dat is per slot van rekening een van de weinige personages uit de game-wereld die de moeder van De Wacht zelf bij naam kent. Het is nog even afwachten of de game alsnog een doorslaand succes wordt of wordt opgeslokt door de tijd. Het zal wel een voorbode zijn over hoe Nintendo met hun volgende mobiele titels om zal gaan. Spannend, maar De Wacht wil nog steeds zijn Fire Emblem fix op zijn telefoon.

Bedankt voor het lezen! Daaaaaag!