Dikke GT Sport-filmpjes, NieR: Automata in 4K en uiteraard een karrenvracht aan trailers; het is te hopen dat je deze maandagochtend even een momentje vindt om van deze visuele traktaties te genieten. Er is echter ook genoeg te lezen hoor, bijvoorbeeld over Steep, Super Mario Run en Uncharted 4.

Steep Freeride World Tour van start

De Freeride World Tour in Steep is begonnen. Deze wedstrijd laat de beste spelers elkaar de loef afsteken op de pistes van de game. Op het spel staan diverse (in-game) beloningen.

De kwalificatierondes van de Freeride World Tour duren nog tot 23 maart. Elke dag worden er nieuwe uitdagingen toegevoegd. Als je het schopt tot aan de toernooifase mag je deelnemen aan de Steep of Doom in de Cursed Mountain-regio. Daarna vindt de finale plaats, waarvoor de 32 beste spelers op elk van de platformen geselecteerd worden.

Gelukkig maken niet alleen de allerbesten kans op prijzen, ook voor degenen die het schoppen tot aan het toernooi heeft Ubisoft presentjes.

Super Mario Run 23 maart te spelen op Android

Het wachten is bijna voorbij: Super Mario Run is vanaf 23 maart te checken op Android-apparaten. Nintendo of America verkondigde deze heugelijke boodschap via hun Twitter-account.

23 maart is trouwens ook de dag dat Super Mario Run een fikse update krijgt, inclusief nieuwe personages, een Bowser-challenge voor de mensen die de gratis versie van de game spelen, en meer.

Net als bij de iOS-versie krijg je helemaal gratis toegang tot de eerste drie levels van Super Mario Run. Mocht dit voorproefje je bevallen dan koop je de gehele game voor een tientje. Of de mobiele game je euro’s waard is, kan Samuel je vertellen in zijn review.

Super Mario Run is vanaf 23 maart te checken op Android.

Trailerovervloed

Heb je nog een klein beetje liefde een aandacht over op deze maandagochtend? Check dan snel effe de trailers van The Surge, Kona en Narcosis.

NieR: Automata in 4K op PC

Je las het vanmiddag al in de Weekendwacht van onze nieuwe aanwinst Michel: NieR Automata is uit op PC. En dat betekent natuurlijk dat we de game in volle, visuele glorie kunnen bewonderen. Als je machine genoeg paardenkrachten heeft, ziet het erin 4K in ieder geval ongeveer zo uit:

Zin gekregen om de game te checken? Laat je dan vooraf goed informeren door Samuel, die de review voor de game tikte. Ook verwijst de Wachtster je met plezier naar Lore in a Minute! waarin je (zoals de titel al doet vermoeden) in een minuutje uitgelegd krijgt waar NieR: Automata nou precies over gaat.

Fun fact: het filmpje is ingesproken door Kira Buckland, de voice actor van protagonist 2B.

Uncharted 4 wederom tot GOTY gekroond

Uncharted 4: A Thief’s End blijft awards binnen slepen. Ditmaal viel de game in de prijzen op SXSW. Dit festival organiseerde de afgelopen dagen voor de vierde keer een game award-show, waarin terug geblikt werd op de beste titels van het afgelopen jaar.

Grote winnaar op SXSW is Uncharted 4, dat werd bekroond tot GOTY. Ook werden onder meer de animaties van de game geprezen. De mensen van Naughty Dog mogen in totaal vijf shiny beeldjes toevoegen aan hun reeds overvolle prijzenkast.

Uncharted 4 versloeg andere genomineerden als Dishonored 2 en Overwatch. Deze games ging echter ook niet met lege handen naar huis, zo sleepte Overwatch bijvoorbeeld de prijs voor beste eSports-game in de wacht. Ook DOOM deed het trouwens niet onverdienstelijk.

Check hieronder de volledige lijst met 23 winnaars:

Excellence in SFX: Battlefield 1

Excellence in Musical Score: DOOM

Excellence in Technical Achievement: Battlefield 1

Excellence in Visual Achievement: Uncharted 4: A Thief’s End

Excellence in Animation: Uncharted 4: A Thief’s End

Excellence in Art: Firewatch

Excellence in Convergence: Batman: The Telltale Series

Excellence in Multiplayer: Overwatch

Most Memorable Character: Uncharted 4: A Thief’s End

Most Promising New Intellectual Property: Overwatch

Most Fulfilling Community-Funded Game: Starbound

Excellence in Gameplay: DOOM

Excellence in Design: Dishonored 2

Excellence in Narrative: Uncharted 4: A Thief’s End

Matthew Crump Cultural Innovation Award: That Dragon, Cancer

Gamer’s Voice Multiplayer: Arena Gods

Gamer’s Voice Single Player: Owlboy

Fan Creation of the Year: Brutal Doom 64

Trending Game of the Year: Overwatch

eSports Game of the Year: Overwatch

Tabletop Game of the Year: Arkham Horror: The Card Game

Mobile Game of the Year: Pokémon GO

Video Game of the Year: Uncharted 4: A Thief’s End

GT Sport closed bèta-beelden

De gesloten bèta van Gran Turismo Sport is aan. Het resultaat is een heleboel filmpjes. De Wachtster dook de krochten van YouTube in en belandde op de kanalen van GiantSouls en theBEARD_99 Gaming. Aldaar stuitte ze onderstaande fijne exemplaren:

GT Sport heeft nog geen concrete releasedatum. Het is echter wel de bedoeling dat deze exclusieve PS4-titel nog dit jaar in de winkels ligt.

Memes en dingen

Memes en dingen staat vandaag in het teken van Zelda: Breath of the Wild-comics.

Lekker koesen!