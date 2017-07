Super Mario Odyssey, Splatoon 2 en Mario + Rabbids: Kingdom Battle; de Wachtster toont je al deze Nintendo Switch-games. Verder begin je je maandag met Fortnite en Minecraft: Story Mode Season 2. En vooruit: neem een stukje taart bij je koffie, want Summer Games Done Quick haalt $1,7 miljoen op.





Super Mario Odyssey vanaf de Japan Expo

Een blik op de poll op de front page zegt de Wachtster voldoende: jullie kijken ook ontzettend uit naar Super Mario Odyssey. Zij kan in ieder geval niet wachten tot ze de game in haar tengels heeft en is zodoende bijzonder jaloers op de persoon in onderstaand filmpje. Deze kon de game namelijk spelen op de Japan Expo in Parijs.

Je ziet hieronder 10 minuten (off screen opgenomen) gameplay in New Donk City.

Super Mario Odyssey is vanaf 27 oktober te checken op de Nintendo Switch.



Fortnite cinematic launch trailer voor early access

We hoorden in 2011 voor het eerst van Fortnite . De game van Epic Games is dus al minstens 6 jaar in ontwikkeling. Hoogste tijd voor een release, dus! Maar ondanks dat je hieronder een launch trailer ziet, is dat eigenlijk een beetje een misleidende naam... Fortnite is straks namelijk te spelen in betaalde early access. Epic Games blijft zodoende nog een poosje aan hun game werken. In ieder geval tot aan de officiële release van het eindproduct in 2018.

PS Als je de Founder's Pack van Fortnite nog snel bestelt, kun je vier dagen eerder aan de slag in early access. De game van Epic Games verschijnt op PC, PS4 en Xbox One.



Summer Games Done Quick haalt $1,7 miljoen op

Een week speedrunnen op Summer Games Done Quick is ten einde gekomen met een nieuw record. Vorig jaar wist SGDQ namelijk bijna $1,3 miljoen op te halen. Deze editie sloot de stream af met een eindbedrag van ruim $1,7 miljoen. Dit mooie resultaat wordt gedoneerd aan Artsen Zonder Grenzen.

Op Summer Games Done Quick draait het allemaal om het zo snel mogelijk doorspelen van games. Zo zagen we iemand bijvoorbeeld in acht uur Final Fantasy VII spelen. De speedruns gaan overigens vergezeld van het weggegeven van prijzen, zoals een Reaper statue. En ondertussen wordt er dus geld gedoneerd voor het goede doel.

SGDQ gemist? Hieronder een naproefje:

De volgende editie van Games Done Quick staat gepland voor januari 2018.



Comic-momentje

12 minuten Fire Emblem Warriors gameplay

Hoera, meer gameplay om je deze maandagochtend mee te vermaken/je wakker te houden. Zo zette de Engelse retailer Game 12 minuten aan Fire Emblem Warriors online. In het filmpje zie je bekende figuren als Marth, Ryoma, Xander, Chrom en Corrin voorbij komen, en maak je kennis met tweeling Rowan en Lianna, die voor het eerst te zien zijn in deze Warriors-game.

Fire Emblem Warriors wordt in het derde kwartaal van dit jaar verwacht op de Nintendo Switch.



Minecraft: Story Mode Season 2: Episode 1 launch trailer

Blijf nog lekker even zitten, want de Wachtster heeft nog veel meer filmpjes voor je deze N8W8. Neem bijvoorbeeld deze trailer van het tweede seizoen van Minecraft: Story Mode van Telltale Games. In de video krijg je een tease van de eerste aflevering. Zo zien we protagonist Jesse en zijn/haar maten zich aansluiten bij een stel... interessante nieuwkomers om een geheel nieuw avontuur aan te gaan.

Minecraft: Story Mode Season 2: Episode 1 is vanaf 11 juli te checken op PC, PS4, Xbox One, Android en iOS.



Trailerovervloed

Zoals de naam al enigszins doet vermoeden, staat trailerovervloed in het teken van trailers. Het gaat echter niet zomaar om trailers. Nee, in deze rubriek is er aandacht voor games die geen triple A-status hebben en daardoor wellicht nog (soms onterecht) onbekend zijn. Vandaag een spotlight voor Warframe, Antihero, Life is Feudal en Hidden Dragon Legend.





Splatoon 2 vergeleken met zijn voorganger

Die kleurtjes, die animaties, die belichting!

De Wachtster is dol op vergelijkingsfilmpjes. Kijk, ze ziet heus zo wel dat Splatoon 2 er lekker fris uitziet, maar hoe gepolijst de game is, wordt pas echt duidelijk als je 'm naast zijn voorganger legt. En gelukkig is dat precies wat NomComms gedaan heeft.

In zijn filmpje legt de YouTuber een aantal scènes uit de games naast elkaar. Zo vergelijkt hij de lobbies en zoomt hij in op items in de achtergrond.

Splatoon 2 is vanaf 21 juli te checken op de Nintendo Switch.



Mario + Rabbids: Kingdom Battle vanaf de Japan Expo

We eindigen deze N8W8 waar we begonnen: op de jaloersmakende vloer van de Japan Expo in Parijs.

Ditmaal staat de off-screen-camera drie minuten lang gericht op Mario + Rabbids: Kingdom Battle. Je ziet de laatste momenten van een battle en na afloop een stukje dialoog.

Mario + Rabbids: Kingdom Battle is vanaf 29 augustus te checken op Nintendo Switch.



Memes en dingen

Vandaag in memes en dingen partyfeitjes over Castlevania en acht van de irritantste stealth-secties in games ooit.





Lekker koesen!