Suda51 werkt aan nieuwe game 

In een wereld die overspoeld wordt door nieuws over de Switch doet de Wacht een dappere poging andere relevante gebeurtenissen uit de industrie naar jullie te brengen. Maar ook de Wacht kan niet helemaal ontsnappen aan de onontkoombare aantrekkingskracht van Nintendo's machine. Toch nog wat kleinigheidjes over de Switch dus. Verder Titanfall Frontline, Dirt Rally VR en meer!

Ontwikkeling Titanfall: Frontline stopgezet

Doet de titel Titanfall: Frontline nog een belletje rinkelen? Als dat niet het geval is, hoef je je niet te schamen. De titel was namelijk niet zo groots aangeprezen als zijn grote broertje. Frontline is (was) eenactierijk kaartspel met Titanfall thema, bedoeld voor mobile devices. Ontwikkelaar van de main series, Respawn, kondigde afgelopen september de komst van de game aan, toen de hype rondom Titanfall 2 nog volop gaande was. De closed beta van Frontline heeft developer Particle City doen inzien dat het spel niet flitsend genoeg is om de naam van de franchise te mogen dragen. Zo werd ook gemeld op de Facebookpagina van Frontline:



"We've learned an incredible amount in the beta test of Titanfall: Frontline, but in the end felt the experience wasn't ready to deliver the intense action-packed gameplay synonymous with Titanfall,"



Wel geeft de ontwikkelaar aan later nog een poging te willen wagen een Titanfall titel voor mobile devices te maken. De Wacht kruist zijn vingertjes alvast! De beta van Frontline wordt op 20 januari definitief neergehaald.



Extreem vage Gravity Rush 2 trailer in Japan

Een paar dagen geleden kon je al genieten van Marvin’s review van Gravity Rush 2 (check hem anders hier!) maar Sony is nog niet klaar met de marketing van de game. Zo verscheen er plotseling een waanzinnig wazige GR2 trailer op het Youtube-kanaal van PlayStation Japan. De trailer is zo ontzettend f*cking Japans dat zelfs de Wacht er even moeite mee had. Maar aangezien de hoofdpersoon een kat is een jullie keihard gaan op filmpjes van katten wilde de Wacht het toch even delen. We zien hier 2 meisjes die ouwehoeren met een kat die loop te knoeien met de zwaartekracht. Dit is natuurlijk een woordspeling en verwijzing naar hoofdpersoon Kat; not really subtle there…



Voordat je in de war raakt, in Japan staat de game bekend als Gravity Daze.



VR bevestigd voor DiRT Rally

Altijd al een echte rallyracer willen zijn, maar mis je het talent of het geld om je droom waar te maken? No worries, DiRT Rally regelt het voor je. Deze raceknaller deed het al helemaal niet gek op de PS4. De kritieken op het DiRT Rally waren lovend en na een klein jaar heeft de game nog steeds een trouwe schare volgelingen. Nu krijgt het spel nog even een extra boost met de ondersteuning van de PS VR! De upgrade is voor bestaande spelers als DLC te halen in de PlayStation Store. Voor nieuwe nieuwsgierigen zal er ook een fysieke versie in de schappen komen te liggen met een nieuwe versie van DiRT Rally inclusief de VR add-on. Na de update kun je alle huidige circuits en auto’s in glorieus VR aanschouwen en zou je jezelf echt in een rallycar moeten wanen. Ook voegt de update een nieuwe speelmodus toe waarin een tweede speler de rol van bijrijder kan aannemen en aanwijzingen kan geven. Awesome! Check ook de trailer:



Geen Miiverse en StreetPass voor Nintendo Switch

Al zat van al het nieuws rondom de Switch? Nou, de Wacht niet. Hij wil juist alles weten wat er te weten valt over Nintendo’s nieuwe machine. Zo is nu bevestigd dat zowel Miiverse als StreetPass niet zullen terugkeren op de Switch. Om eerlijk te zijn zal dit de Wacht aan zijn reet roesten, want hij deed nooit wat met lelijke poppetjes, maar hij begrijpt wel dat sommige mensen de Mii’s gaan missen. Sinds de komst van de Wii en later ook op de 3DS zijn de Mii’s een duidelijke pijler van Nintendo geweest; een herkenbare manier om spelers iets van zichzelf in hun games te laten stoppen.

"I can answer that we're not going to be using Miiverse for Nintendo Switch,"



Dat melde David Young van Nintendo of America aan VentureBeat. StreetPass zorgde daarnaast voor een aantal leuke toevoegingen aan bestaande games. Nintendo heeft aangegeven dat ze deze twee features verruilen voor bestaande social media. Concrete namen werden echter nog niet genoemd.



Suda51 is begonnen aan nieuwe game

Op het Nintendo Switch event hintte Suda 51 naar een nieuwe game met Travis Touchdown, de hoofdpersoon van No More Heroes. Veel details kon of wilde hij niet geven, maar dat er iets aan zit te komen is een feit. Suda kon dus niet bevestigen dat het echt om No More Heroes 3 gaat, maar tot nu toe wijst alles erop. Het allervetste nieuws: Suda zal zelf als director en scriptschrijver optreden voor dit nieuwe spel, iets wat hij al tien jaar lang niet heeft gedaan (sinds de eerste No More Heroes, om precies te zijn). De Wacht weet niet hoe het met jullie zit, maar persoonlijk wordt hij waanzinnig enthousiast van de creatieve uitspattingen van Suda 51. Betrek daar ook nog de op Johnny Knoxville gebaseerde badass Travis Touchdown bij, en je hebt een heerlijk receptje. Een recept voor een gerecht dat helaas pas over een paar jaar geserveerd zal worden. Anyway, goed nieuws!



You may be badass, but you'll never be Suda51-with-a-beam-katana-badass...

- Nick out -