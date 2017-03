Street Fighter IV op je Xbox One spelen, de Splatoon 2-bèta downloaden, kennismaken met buitenaardse wezens uit Prey of toch maar een trailer meepakken van een érg goede HBO-serie? Het kan allemaal in deze Nachtwacht van een kersverse PU.nl-redacteur!

Een Nachtwacht van een nieuw gezicht dus. Ik ben Michel en ik schrijf inmiddels al zo’n achttien jaar over games voor diverse magazines en sites. In een grijs verleden (lees: zo’n tien jaar terug) heb ik zelfs geprobeerd stage te lopen bij de PU, maar daar was ik toen natuurlijk nog een veel te grote noob voor. Uiteindelijk kwam ik als vast redactielid van enkele andere Nederlandse gamesites alsnog op de PU-redactie te zitten, zodat ik lekker heel de dag met Wouter over ‘piemols’ kon praten en van Ed’s enerverende aanwezigheid mocht genieten. Of was het nou andersom? Afijn, mijn punt is duidelijk.

Toen ik begin dit jaar voor mijzelf begon, kreeg ik wederom de drang om mijn onnavolgbare woordenbrij op de plek waar mijn liefde voor gamejournalistiek al die jaren geleden is begonnen te spuien. En de rest is geschiedenis! Wees dus een beetje lief als deze nieuwe Wacht per abuis heel dit artikel – of leuker nog, heel de site – kapotmaakt.







Street Fighter IV speelbaar op Xbox One

Het vijfde deel in de Street Fighter-reeks is helaas niet aan Xbox-gamers besteed, maar deeltje vier kan vanaf nu gespeeld worden op de Xbox One. Microsoft's backwards compatibility-service maakt het mogelijk om de Xbox 360-game op de nieuwere Microsoft-console af te spelen. Mocht je de game digitaal hebben op je Xbox 360, dan zou hij automatisch naar je XOne gedownload moeten worden. Heb je 'm nog niet, dan kun je hem via Xbox Live kopen. Overigens zijn ook Madballs in Babo: Invasion, Poker Smash en Luxor 2 toegevoegd aan de backwards compatibility-lijst.









De Splatoon 2 Testfire-bèta is nu alvast te downloaden

De Splatoon 2-bèta, die Nintendo liefkozend 'Global Testfire' noemt, begint op vrijdag 24 maart, maar je kunt hem sinds gisterenmiddag alvast downloaden op je gloednieuwe Switch. Je kunt volgend weekend (dus niet aankomend weekend al...) gratis en voor niets drie dagen lang op gezette tijden de aankomende kleurrijke shooter uitproberen met Switch-bezitters verspreid over de rest van de wereld. Het enige wat je hoeft te doen is alvast naar de eShop op de Switch gaan en daar de bèta downloaden, die zo'n 410 MB groot is.

De game is in totaal zes uur lang te testen op twee maps, Musselforge Fitness en The Reef, waarop twee teams van vier spelers het tegen elkaar opnemen. Hoewel we al met games als Super Bomberman R online hebben kunnen spelen, wordt dit wel een beetje de eerste échte test om te zien of online gaming een beetje werkt op Nintendo's nieuwe console. Hieronder zie je de precieze tijden volgens Nintendo's website. Het bedrijf geeft het ook al aan: let even op dat zaterdagnacht de klok een uurtje vooruit gaat.









CEO van Telltale pakt zijn biezen

Telltale Games is met episodische titels als The Walking Dead en A Wolf Among Us niet meer weg te denken uit de game-industrie, maar de voormalige CEO Kevin Bruner lijkt daar weinig moeite mee te hebben. Hij liet deze week een memo achter voor zijn collega's met het slechte nieuws. 'Telltale is nu groter dan ik ooit had durven dromen. Er zijn zoveel mogelijkheden voor het bedrijf en ze zijn allemaal spannend en uitdagend. Het is tijd om de touwtjes aan iemand anders te geven, iemand die Telltale naar een hoger niveau kan tillen en alle potentie die er is kan realiseren.' Die iemand is Dan Connors, de voormalige chief executive van Telltale. Hij was tot januari 2015 ook al CEO van het bedrijf, waarna Bruner het overnam.

Wellicht levert het nieuwe bewint een frisse wind in de gangen van Telltale op. Hoewel de studio regelmatig kwaliteit aflevert, beginnen de diverse episodische games een beetje eentonig te worden. Het bedrijf werkt op dit moment onder andere aan een tweede seizoen van Game of Thrones en een nieuwe reeks gebaseerd op Guardians of the Galaxy.









Trailer laatste seizoen The Leftovers uitgebracht

Even de boel opbreken met een nieuwtje over een televieserie. Deze Wacht is in ieder geval bijna net zo'n groot liefhebber van films en televisie als van games, dus dat moet gewoon kunnen. Een gruwelijk ondergewaardeerde serie is HBO's The Leftovers, van Damon Lindelof, die gozer die aan Lost werkte. Laat dat je niet afschrikken, want The Leftovers is pure kwaliteit. Al twee seizoenen lang is het genieten van een serie waarin twee procent van de wereldbevolking zomaar uit het niets is verdwenen. Het hoe en waarom is eigenlijk niet eens zo belangrijk, maar hoe de achtergebleven mensen daar mee omgaan, dat is wel interessant.

De serie zit vol met goed acteerwerk, prachtige shots en een vindingrijke soundtrack. Het derde en laatste seizoen begint op 16 april en daar is nu na een paar teasers een volledige trailer van verschenen. Doe jezelf een lol en zorg dat je voor die tijd de eerste twee seizoenen hebt gezien!







Ontmoet de buitenaardse vijanden van Prey

In een nieuwe video van Prey worden de verschillende Typhon voorgesteld. De Typhon is het buitenaardse gespuis waar je het in de aankomende reboot van de shooterreeks tegen opneemt. Zo zijn daar de Mimic, die organisch materiaal absorberen zodat het net kan doen alsof het een object is. Bijvoorbeeld, we noemen maar wat, een tafelpoot. Het leuke is dat je als speler deze kracht ook kunt krijgen. We hebben altijd al een tafelpoot willen zijn. Andere wezens in de video zijn onder andere de Weaver, de Phantom en de Telepath. Wat die allemaal voor kunstjes kunnen moet je maar in de video bekijken. Prey verschijnt op 5 mei voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Laten we BIDDEN dat de game goed wordt! Ja dat was grappig hé, de Wacht is hier de hele nacht hoor...







Ghosts'N Goblins nu verkrijgbaar op je mobiel

Vind je het ook zo leuk om uit frustratie je controller uit het raam te smijten? Kijk dan maar uit voor je dure smartphone, want als er één game is die ons in onze jeugd tot waanzin dreef dan was het Ghosts'N Goblins wel. De mobiele versie is sinds gisteravond verkrijgbaar voor iOS en Android voor een zacht prijsje van 99 eurocent. Het is een overzetting van de klassieke NES-game uit 1986 met extra features, waaronder een casual mode voor iedereen die de frustratie niet aankan, en leaderboards en achievements. De Wacht is benieuwd of de touchscreenbesturing de toch al notoir moeilijke game nog pittiger maakt. Misschien toch maar een goed beschermhoesje om die iPhone doen.







College Humor maakt vrij realistisch filmpje van spelen op de Switch

Oh, College Humor. Het YouTube-kanaal maakt genoeg grappige filmpjes, maar met deze parodie op de Switch-onthulling van eind vorig jaar slaan ze de plank toch wel een beetje mis. Bekijk onderstaande video maar eens. Wat enorm grappig zou moeten zijn, laat de Wacht vooral zijn schouders ophalen, aangezien hij dit bijna dagelijks met zijn eigen Switch doet. Sterker nog, Nintendo heeft er zelf in een reclamefilmpje mee geadverteerd. Maar het geeft wel aan dat de Switch leeft bij het grote publiek... denken we.







Turok 2: Seeds of Evil-remaster nu uit op pc

Kennen we hem nog? Turok, die goede oude dinosauriërjager? Op de Nintendo 64 ging deze Wacht helemaal los met de twee shooters. Op pc kunnen gamers al een tweetal jaren genieten van een geinige remaster en het vervolg is nu ook eindelijk uitgekomen. Dat betekent dat je weer heerlijk op dino's en ander monsterlijk gespuis kan jagen. Als we naar de graphics kijken moeten we eerlijk zijn: die vallen natuurlijk in het niet met hedendaagse games. Turok 2 lijkt vooral een fijne nostalgische trip te zijn voor mensen die goede herinneringen hebben aan het origineel. Met een aantal verbeteringen overigens, waaronder een slimmere AI en de mogelijkheid om overal te saven. De game kan nu met 20 procent korting voor 14,99 euro gekocht worden via Steam, GOG.com en Humble Store.









De gamekamer van de Wacht

Elke Wacht vult de Nachtwacht op een andere manier in, en deze Wacht gaat dat ook doen. Hij gaat elke Nachtwacht namelijk een uniek element uit zijn gamekamer pakken om uit te lichten. Gewoon, omdat het leuk is. Vindt hij dan. Om te beginnen een foto van één van de muren in zijn gamekamer, waar het grootste gedeelte van de fysieke gamecollectie staat. Geen zorgen, de Xbox-verzameling staat in een kast aan de andere kant. In de volgende Nachtwacht van deze Wacht licht hij een specifiek verzamelobject of iets anders geinig uit om over te vertellen! Is dit de Wacht zijn manier om te zeggen dat hij het item mist waarin PU-lezers hun gameverzameling mochten tonen? Ja!







Zo, dat was de allereerste Nachtwacht van deze kersverse Wacht. Als de wereld niet vergaat door een fout geplaatste HTML-code, dan gaat de Wacht zoals gewoonlijk het weekend maar weer een avondje te vroeg inluiden. Want Brabantse nachten zijn lang. Proost!