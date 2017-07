In de Nachtwacht onder andere de releasedatum van het tweede seizoen van Stranger Things, nieuwe beelden van Crackdown 3, Wild West Online en Total War: Warhammer 2, een nieuwe ARMS-update, Epic Sax Guy die zijn debuut maakt in Dark Souls en nog veel meer.

Wachtmuziekje

De Wacht is heeeerlijk aan het chillen met een paar pijnstillers in zijn kielzog nadat hij een plotselinge blindedarmoperatie had dit weekend, dus mochten er wat onbegrijpelijke zinnen staan in deze Nachtwacht, dan weten jullie bij deze waar dat aan ligt. Jaja. En hier een muziekje om de nacht mee in te luiden. Hebben jullie ook zo zin in het nieuwe Arcade Fire-album?









Stranger Things seizoen 2 komt op 27 oktober

De Wacht doet eens lekker rebels: het grootste nieuws van vannacht is niet gamegerelateerd, maar gewoon het feit dat het tweede seizoen van Netflix-serie Stranger Things op 27 oktober op de streaming dienst verschijnt. Dat is toch prachtig nieuws? Het duurt nog een paar maanden, maar onze hype gaat nu al door het dak.

We weten nog maar bar weinig van het tweede seizoen, alleen dat het "donkerder en vreemder" moet worden. Prima, laat maar komen die hap! Heb jij het eerste seizoen al gezien?











ARMS-update verschijnt vandaag

Er verschijnt later vandaag een nieuwe ARMS-update. Deze gratis update voegt de bikkel Max Brass toe als speelbare vechter, maar dat is niet alles. De update bevat tevens een compleet nieuwe modus, een Hedlok-modus. Hierin vecht je tegen één of twee andere spelers om een Hedlok-masker. Wanneer je dat masker krijgt verander je in een Hedlok. Dat zijn die pittige wezens die je soms in de multiplayer tegenkomt en die met meerdere armen je helemaal het hiernamaals in kunnen slaan. Als een speler in de Hedlok verandert, dan moeten de andere spelers hem zo snel mogelijk tot moes slaan.

De game wordt tevens geherbalanceerd, al heeft Nintendo gemeld dat personages daardoor niet opeens 'minder goed' worden of iets dergelijks. In de loop van vandaag kun je de update binnenhalen via je Switch. Er zijn nog geen beelden van de nieuwe modus, maar hieronder zie je Max Brass in actie.









Een tour door New Donk City (Super Mario Odyssey) en Splatoon 2

Reviewers en Youtubers zijn al lekker bezig met de Switch-game Splatoon 2, zoals je in de korte tour door de game hieronder kunt zien. Daarnaast toont Kotaku in een video de highlights van New Donk City, een level uit Super Mario Odyssey. Splatoon 2 komt al later deze maand uit, maar Switch-eigenaren moeten nog tot oktober wachten voordat ze met Super Mario Odyssey aan de slag kunnen.











Speel met Epic Sax Guy in Dark Souls

Van sommige mods denk je gewoon: ja. Ja, dit heeft de wereld nodig. Zoals de Sax Souls-mod voor Dark Souls. Hiermee wordt het personage van de speler verwisseld voor Epic Sax Guy, die gast van het Eurovisie Songfestival 2010 die zo episch op zijn saxophoon speelde dat hij in één klap een internetmeme werd.

Modder Abject maakte de mod. Je kunt hem hier downloaden.









The Escapists 2 komt in augustus uit

The Escapists 2 heeft een releasedatum gekregen: op 22 augustus verschijnt de game op pc, PlayStation 4 en Xbox One. Het spel gaat 19,99 euro kosten en je kunt hem alvast reserveren via Steam. Mensen die hem reserveren ontvangen een extra gevangenis... om uit te ontsnappen.

Daar draait The Escapists (en dus het vervolg) immers om: ontsnappen uit gevangenissen. Het origineel was met miljoenen verkochte exemplaren een groot succes en dit vervolg heeft drop-in/drop-out co-op voor tot en met vier spelers, zowel online als offline. Een Switch-versie is ook in de maak, maar daar is nog geen releasedatum voor.









Lekkere nieuwe gameplay van Marvel vs. Capcom: Infinite











Jason VandenBerghe van Ubisoft vertrekt naar ArenaNet

Zegt de naam Jason VandenBerghe je iets? Misschien begint er een belletje te rinkelen als we het hebben over die bebaarde dude van Ubisoft die aan Far Cry 3 en For Honor werkte. Nou, na negen jaar werken bij Ubisoft Montreal pakt hij de biezen en gaat hij als hoofd design aan de slag bij ArenaNet, het bedrijf achter Guild Wars 2. Veel meer hebben we niet te melden, alleen dat het een fijne gast was om te interviewen als Ubisoft weer eens een nieuwe game toonde op E3. Het ga je goed, Jason!









Nieuwe Naruto: Ultimate Ninja Storm Trilogy-trailer

Even kort: deze verzameling van de Ninja Storm-games komt op 25 augustus uit voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Hier heb je een nieuwe trailer, bam!









Eerste details en beelden Mafia 3-uitbreiding Sign of the Times

Hangar 13 en 2K Games hebben informatie gegeven over de aankomende Mafia 3-uitbreiding Sign of the Times. Hierin zien we hoe Lincoln Clay het opneemt tegen een cult genaamd The Ensanglante, dat een drugs gebruikt om zijn leden te laten hallucineren. Een beetje hoe de Wacht zich nu ook voelt dus. Spelers kunnen nieuwe wapens verkrijgen, zoals een werpmes, alsmede nieuwe gameplay-opties, waaronder de mogelijkheid om tijdelijk de tijd te vertragen.

Er is ook een video van de uitbreiding uitgegeven waarin je wat meer kunt zien. Sign of the Times komt op 25 juli uit, maar een prijs is nog niet bekend.









De High Elves in actie in spectaculaire nieuwe Total War: Warhammer 2-gameplay









De eerste volledige trailer van Shakedown: Hawaii

Shakedown: Hawaii is de spirituele opvolger van Retro City Rampage. De game komt ergens dit jaar eerst naar Switch en 3DS en daarna ook naar PS4, Vita en pc. De eerste volledige trailer van de game is nu uitgegeven, nadat het spel eerder dit jaar al onthuld werd in een Nintendo Direct. Het komt er op neer dat je een ongelooflijke bad-ass gangster kan zijn in deze game. Helemaal prima!









Dino Frontier komt op 1 augustus uit voor PlayStation VR

Bestaat deze game echt of beginnen de pijnstillers nu pas echt goed te werken bij de Wacht? Goed, mogelijkerwijs bestaat er dus een game genaamd Dino Frontier, waarin je een stadje in het wilde westen moet maken waar zowel mensen als dinosauriers kunnen leven. Dat doe je dus met de PSVR op je hoofd. Een beetje zoals de Sims dus... maar dan in het wilde westen... met dino's... in vr... ik moet even gaan liggen.









Tien minuten aan open wereld-gameplay in de vorm van Crackdown 3









Nieuwe beelden van wilde westen-mmo Wild West Online

En we eindigen deze Nachtwacht met beelden van Wild West Online, de aankomende mmo die zich afspeelt in het wilde westen. Wel zonder dino's dus. Prima beelden om deze lekker gevulde Nachtwacht mee af te sluiten. Een fijne woensdag beste PU-lezers! *Laat hoofd vallen op toetsenbord*l;alkj;lkajpq9020- ri2[0kfpolqwmfdl;qwdf'l;qwk 2r29m;lw