Steamworld Dig 2 is niet langer een Switch-exclusive 

Terwijl we ons nog steeds verbazen over het feit dat Harry Potter alweer 20 jaar oud is (bij Patronus!), stapelt het verbazingwekkende gamenieuws zich op in een nieuwe N8W8. Forza is niet klein van stuk en een nieuwe lijn wapens voor Splatoon 2 is dat juist wel. Dat en meer, nu!

Kom er gezellig bij!





Forza 7 is… holy moly: 100GB!

Als je dacht dat de eindbaas uit Mega Man 4 groot was, maak dan je borst maar nat. Met een bestandsgrootte van maar liefst 100GB is Forza 7 een van de grootste games die we in tijden zijn tegengekomen (zonder dlc). De enorme grootte komt door de 4K-mogelijkheid, dus ook als je tv dat helemaal niet kan, dan nog moet je dat gigading op je Xbox One zetten. Meh... Kunnen we niet gewoon de optie krijgen alleen een simpele versie van de game te downloaden?









Geniet van de vlinder, nu het nog kan!

‘Je wereld bloedt! Geniet van de vlinder!’ Het zegt je misschien weinig, maar hopelijk intrigeert het. Het zijn namelijk een paar van de eerste quotes uit de officiële launchtrailer van Secret World Legends. Het is een verhaalgedreven actie-RPG waarin je het moet opnemen tegen bovennatuurlijke entiteiten. Het belooft nachtmerrie-achtig te zijn, dus pak er vast een dekentje bij en zorg dat Tjeerd Lindeboom er niet bij in de buurt komt. Het kost vooralsnog niks, dus probeer het uit! Je haalt de .exe van de website van Secret World Legends.





Weer een inkijkje in de wereld van The Dark Tower

Wat ook een ietwat nachtmerrie-achtige wereld is, is die uit the Dark Tower. In een nieuwe sneak peek vertellen de imposante Idris Elba en de indrukwekkende Matthew McConaughey meer over de film. Ook bedenker en schrijver-waar-elke-schrijver-jaloers-op-is Stephen King komt nog even voorbij. Heb je er al zin in? 3 augustus begint in de Nederlandse bios de zoektocht naar de donkere toren.





Helemaal Valve

Zijn hoofd tolt ervan...

Bron.



Terra Battle 2-trailer toont personages en art

Even bijkomen van al het nieuws en die flauwe opmerking net? Dat doen we met de prachtige muziek van Terra Battle 2. De JRPG is voorzien van een nieuwe trailer waarin het artwork wat meer op de voorgrond treedt en waarin bovendien enkele nieuwe personages de revue passeren. De game maakt deel uit van de Terra-franchise van Mistwalker Corporation en Silicon Studio. Later dit jaar komt het spel uit op PC, iOS en Android. Even een meditatiemoment:





Onverwacht: The Accountant krijgt een sequel

Ben Affleck heeft geen tijd voor meditatie, hij moet de Batman zijn. En je weet: wees altijd jezelf, tenzij je Batman kan zijn. Dat kan hij, dus dat doet hij. Tot nu toe nog niet zo succesvol, dus laten we het over zijn andere recente films hebben. The Accountant was heel oké, Live by Night was fantastisch en Gone Girl rockte diverse werelden. Die laatste is eigenlijk al veel te lang geleden, maar zo briljant dat de Wacht hem toch maar even noemt. Terug naar het nieuws: The Accountant krijgt een sequel. Dat is enigszins verbazingwekkend, aangezien hij op RottenTomatoes een verdrietige 52 procent scoort. Echter wil Warner Bros toch zowel Ben als regisseur Gavin O’Connor bewegen een sequel te maken van deze crimi-thriller. De Wacht vindt het een goed idee, The Accountant is een fijne actiefilm die bovendien autisme weer even op de kaart zet op een bijzondere manier. En nee, dat de ubercoole Anna Kendrick erin speelt heeft er heus niets mee te maken! ;) Hier nog even een trailertje van de eerste film, mocht je die gemist hebben:









Meer dan een miljoen mensen speelden Phantom Dust

Op 16 mei verscheen Phantom Dust op Xbox One en Windows 10 en tot nu toe gaat het lekker met die game. Al meer dan een miljoen mensen hebben het actie-strategie-spel gespeeld en daar is ontwikkelaar Code Mystics heel blij mee. Sowieso doet de studio er alles aan om te zorgen dat je blijft terugkomen, want in de aanstaande update krijg je er elke dag dat je inlogt op je profiel een gratis vaardigheid bij. Er zijn er in totaal 74 dus je kunt lekker sparen. Ging dat ook maar zo makkelijk in het echte leven. Nieuwsgierig geworden naar Phantom Dust? Het is misschien niet zo fantastisch als een vaardigheid, maar de Wacht geeft je gratis een trailer:





Lieflijke mini-guns voor Splatoon 2 zijn lieflijk

Het zou geen Wacht zijn van LauraJenny als het woord schattig niet minstens een keer valt. Ditmaal is het wel om iets stoers: Geweren! Pistolen! Blaffers! GUNS! Ze zijn wel roze, oranje, groen, mini en plastic... Nintendo heeft namelijk speciaal voor de release van Splatoon 2 -en helaas exclusief voor het Japanse publiek- een speciale speelgoedserie ontwikkeld die morgen verschijnt. Op Twitter werden ze gisteren onthuld en ze zijn zo… schattig! Dat kleine hengseltje! Kijk het!





Steamworld Dig 2 komt ook naar PS4 en PC

We blijven even bij Switch, om daar vervolgens weer van weg te gaan. Steamworld Dig 2 is eigenlijk een exclusieve Switch-game, maar gisteren is bekendgemaakt dat deze Metroidvania-achtige indie ook naar PlayStation 4 en PC komt. Jammer voor Nintendo, maar leuk voor gamers: nu kunnen meer fans ervan genieten. Wanneer Steamworld Dig 2 verschijnt is nog niet bekend, wel heeft studio Image & Form gezegd dat de game zo’n beetje klaar is. De verwachting is dan ook dat het einde zomer/begin herfst verschijnt. Het ziet er in ieder geval op Switch goed uit:





Pas op! SCHERP!





RIP-tire van Junkrat nagebouwd met duizenden LEGO-blokken

Cool toch, creativiteit? YouTuber ZaziNombies is ook zo'n artistiek figuur. Hij heeft heel wat uren gespendeerd aan het bouwen van de RIP-tire van Overwatch-personage Junkrat. Dit fantastisch uitziende wiel bestaat uit 4500 LEGO-blokjes en is een lust voor het oog. Als je van irritante stemmetjes houdt, dan kun je in het onderstaande filmpje bekijken wat er gebeurt als hij de RIP-Tire probeert rollen. Niet zo dodelijk meer… Kun jij niet tegen irritante stemmetjes, zet dan het geluid uit en kijk alsnog, het is vermakelijk!





Tobey Maguire en J.J. Abrams zijn allebei jarig vandaag: hoera!





Gefeliciteerd!



Dansende Stormtroopers: we stoppen er voor vandaag mee op een hoogtepunt. Tot gauw en natuurlijk een prachtige dag Pandaag!