Star Wars Battlefront II Beta, 40.000 Steam-accounts geband en WWE 2K18 op Switch 

Het is 11 juli! IJstijd in Injustice 2, draakachtige monsters in Puzzles & Dragons én een beta van een nieuwe streamingdienst. Allemaal vandaag te doen. En dan is er ook nog die toekomst, waarin we bijvoorbeeld een Star Wars Battlefront II beta zien én een update voor No Man's Sky.

Star Wars Battlefront II beta-tijd!

Grapje natuurlijk, dat kan ze niet. Phieuw! Tijd voor actie. Zet je even 6 tot en met 9 oktober in je agenda? Dan is namelijk de open beta van Star Wars Battlefront II op PlayStation 4, Xbox One en PC, waarin je onder andere aan de slag kunt met een Starfighter Assault battle (op Gamescom volgt meer info) en de Theed Galactic Assault map. Heb je de game gepreorderd, dan kun je al twee dagen eerder beginnen. Bovendien krijg je dan ook Yoda’s Epic Lightsaber Mastery Star Card. Niet dat je daar zo superblij mee moet zijn, want je neemt zowel die Star Card als de overige voortgang en personages NIET mee naar de uiteindelijke game die op 17 november verschijnt. Meh…





40.000 Steam-accounts geband

Sirenes en alarmen! Valve is op zoek naar cheaters en doet dat grondig. De Steam Summer Sale is nog maar net voorbij en Valve Anti-Cheat heeft al 40.411 valsspelende accounts gedetecteerd, zo schrijft DotEsports. Het is een triest record, dat het record van oktober 2016 dik breekt ('slechts' 15.227 accounts). Er zijn 4.972 accounts extra geband door in-game rapporten, wat gelijk staat aan zo’n 9.580 dollar aan skins en andere digitale objecten. De kans is groot dat deze valsspelers hun accounts en daarmee ook hun games kwijt zijn. Sukkels.





IJstijd! Sub-Zero vanaf nu in Injustice 2

Tijd om te buigen, want Mortal Kombat-god Sub-Zero komt de N8W8 binnenstampen. We hebben het al gemeld, maar hier een reminder met nogmaals de trailer: Sub-Zero, onze ijzige vriend uit Mortal Kombat, zal het nu opnemen tegen heel andere figuren dan Scorpion. De ijsman probeert een sneeuwpop te maken van Batman en co in Injustice 2. Benieuwd hoe hij om zou gaan met Mr Freeze, hi hi. Als het goed is, is Sub-Zero nu beschikbaar om te downloaden. Lekker erop los rammen met je ijshamer!





Monster Hunter meets Puzzle & Dragons

Weet je wat er ook vandaag live is? Monster Hunter personages in Puzzle & Dragons! Behalve personages zijn er ook een multiplayer dungeon en een campaign van Monster Hunter aan de puzzelgame toegevoegd. Die dungeon is iets dat je met drie personen kan doen, waarin je diverse nieuwe vijanden uit de Monster Hunter-spellen moet bevechten. Je krijgt al meteen een mannelijke Hunter om mee te spelen en als je eenmaal een deel van de dungeon hebt gedaan, dan komt daar de vrouwelijke Hunter bij. Je kunt het spel downloaden op Android- en iOS-apparaten.





No Man’s Sky krijgt mogelijk grote update in augustus

No Man’s Sky, door onze hoofdredacteur ook wel No Man’s Sigh genoemd, is nog niet helemaal van de radar af. De indiegame, die er regelmatig van wordt beticht gamers te hebben voorgelogen, schijnt in augustus te worden voorzien van ‘Project Waking Titan’, wat volgens ontwikkelaar Hello Games ‘de weg zal vrijmaken naar nieuwe ervaringen in versie 1.3’, wat dat ook moge betekenen. No Man’s Sky heeft wel wat werk nodig om weer tot leven te komen, dus hopelijk heeft de studio echt iets groots in petto.





Dragon Ball Xenoverse 2 krijgt Switch releasedatum

Vind jij ARMS geen fijne vechtgame op Switch, dan kun je op 22 september een heel ander partijtje knokken: Dragon Ball Xenoverse 2 verschijnt die datum op Nintendo’s nieuwste console. Je kunt je console laten linken zodat je met maximaal 6 personen lokaal kunt co-oppen. Vet, maar we willen eigenlijk gewoon Dragon Ball FighterZ... Kijk, een kleine Majin Buu!





Nintendo registreert patent op Nintendo Check-In

Meer Nintendo-nieuws, maar of het Switch-gerelateerd is, dat is een groot vraagteken. In een nieuwe aflevering van vage patenten die waarschijnlijk niets betekenen maar toch wel fascinerend zijn: Nintendo heeft in Japan een patentje vastgelegd op “Nintendo Check-In”, zo schrijft @Trademark_bot. Het is een categorie 41-patent, dat te maken heeft met het produceren/distributeren van films, toneelstukken, muzikale optredens, planning en management van gametoernooien, online games beschikbaar maken, entertainmentfaciliteiten of het huren van speelgoed. Het kan dus echt nog alle kanten op. Nieuwsgierig? De Wacht wel! Eerst dacht ze aan een soort WiFi-punten, maar het lijkt te gaan om iets van online games, toch? Er is ook beeld:





Nieuwe streamingdienst voor games aangekondigd

Over online games gesproken, (sterker nog, misschien is Nintendo dáár wel mee bezig!?) er is een nieuwe Spotify-achtige streamingdienst voor games aangekondigd genaamd Jump. Een sterke naam die doet denken aan hoe onze liefste Mario ooit heette. De dienst draait helemaal om hooggewaardeerde, prijswinnende indiegames. Als je er lid van wordt (dat kost je ongeveer een tientje per maand) dan heb je volgens de belofte toegang tot een geweldige bibliotheek vol indiepareltjes. Heb je een goede internetverbinding, dan belooft de dienst dat je in een minuutje al aan het spelen bent. Jump is later deze zomer uit op Windows, Mac en Linux. De dienst start met 60 games, maar dat wordt regelmatig uitgebreid. Vanaf vandaag tot 24 juli kun je het vast uitproberen in een gesloten beta waarvoor je je kunt opgeven via deze website. Wat denk je: kan dit groots gaan worden, of moet daarvoor eerst een Valve of EA komen met een parade aan triple A-games?





Jurassic World: Fallen Kingdom is een wrap!

Even wat filmnieuws tussendoor! Regisseur J.A. Bayona (The Impossible, A Monster Calls) heeft via Twitter bekendgemaakt dat het filmen van Jurassic World: Fallen Kingdom erop zit. De producent van de flick, Frank Marshall, tweette nog een grappige foto van de laatste animatronic-dino's die werden gebruikt tijdens de shoot. De film schijnt iets spannender en enger te worden, maar Bryce Dallas Howard en Chris Pratt spelen er weer in, dus helemaal horror wordt het sowieso niet. 22 juni 2018 weten we het, want dan verschijnt deze nieuwe dinofilm in de bios.





WWE 2K18 komt naar Nintendo Switch

Het is even geleden, maar er komt weer eens een WWE-game naar een Nintendo-console. WWE 2K18 zal ergens in de herfst op Switch verschijnen. Wanneer is nog onbekend, maar het is in ieder geval niet gelijk met de andere releasedatum: het worstelspel verschijnt 17 oktober op PlayStation 4 en Xbox One.









Het op-de-valreepje van de Wacht: nieuwe afbeelding Zombie-modus in Call of Duty: WWII

Van WWE naar WWII, want Sledgehammer Games’ Glen Schofield (@glenshofield) heeft op Twitter nogmaals de Zombie-modus geteased. Hij zegt: ‘20 juli, ik zeg het maar even’, met een afbeelding die er ietwat ranzig uitziet. Het was al bekend dat Sledgehammer Games de modus zou onthullen op 20 juli, maar nu is er dus een nieuw beeld bij. Weer een aankondiging van de aankondiging dus. Theater Mode komt trouwens niet in de game, zo is vorige week bekendgemaakt. 3 november verschijnt Call of Duty: WWII uit op PlayStation 4, Xbox One en PC.





Trailertriootje!













