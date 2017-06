Star Wars Battlefront 2 meest populair op YouTube 

Het is warm, het is weekend en het is wachttijd! Geen tijd om te wachten (tenzij je in de Efteling bent), maar tijd om de nieuwe WKNDW8 te lezen, waarin Star Wars Battlefront 2 E3 gewonnen lijkt te hebben (en dat zonder ewoks?!) en cheaters van GTA Online geld moeten doneren in plaats van stelen. Welkom!





Star Wars Battlefront 2 heeft E3 gewonnen

In Lupe’s onderzoek naar wie E3 heeft gewonnen was Star Wars Battlefront 2 niet het meest populair, maar daar denkt YouTube anders over. Op dat platform heeft Star Wars Battlefront 2 namelijk de meeste buzz veroorzaakt. Gekeken naar alle E3-trailers en de reacties van fans daarop, is Star Wars Battlefront 2 de nummer 1 van meer dan 200 games. De top tien is als volgt, met maar liefst vier EA-titels:





Killer Instinct komt naar Steam

Feestbeest, die C-3PO... Iets heel anders dan! Fighting game Killer Instinct is al een hele tijd uit op Xbox One en pc via de Microsoft Store, maar later dit jaar komt hij naar Steam. Eagle is op E3 onthuld als nieuwe dlc. De broer van Thunder doet in zijn bewegingen denken aan Green Arrow uit Injustice, vind je ook niet? Wanneer Killer Instinct precies op Steam beschikbaar is, dat is nog niet bekend.





Metroid Prime 4 aangekondigd door Samus Returns

Er waren meer vage onthullingen deze week. Mooi hoe de Nintendo Direct-stream, die een half uur in beslag nam, werd gedomineerd door de tien seconden dat er slechts een stilstaand beeld werd getoond. Metroid Prime 4 werd supersneaky aangekondigd om de fans van de first-person game te laten weten dat er plannen voor zijn. Maar schijnbaar werkt Retro Studios er niet aan en is er nog geen studio bekendgemaakt, dus giga-enthousiast kunnen de fans nog niet zijn. Producent Kensuke Tanabe komt wel terug voor deze Switch-titel.





Reggie Fils-Aime van Nintendo of America heeft aan Polygon verteld waarom er toch is gekozen de game alvast aan te kondigen: ‘We willen duidelijk maken dat Metroid een belangrijke franchise is voor ons. We moeten de fans laten weten dat er een fantastische console-ervaring aankomt naast Metroid: Samus Returns dat op Nintendo 3DS verschijnt.’ Dat is niet het enige, Metroid heeft niet bepaald een goed verleden waar het gaat om E3-aankondigingen: Federation Force kreeg veel kritiek bij het debuut op E3 2010. Nintendo wilde deze E3 vooral dat de stream over Switch-belevingen ging, in plaats van dat een grote titel het zou overnemen. Wanneer Metroid Prime 4 verschijnt is nog onbekend, maar Metroid: Samus Returns komt uit op 15 september dit jaar.





Cheaters moeten geld schenken aan goed doel

Take-Two heeft een betaalde GTA Online-cheattool afgesloten en heeft de makers gedwongen om geld te doneren aan een goed doel. De tool, Force Hax, was een mod menu waarin je jezelf bijvoorbeeld oneindig veel geld kon geven of geld kon stelen van andere spelers. Op de website van Force Hax is te lezen dat ze inderdaad het geld zullen doneren, wat een best bedrag kan zijn: Force Hax kost 15 dollar per maand en duizenden gamers maakten er gebruik van. Er zijn nog veel meer van dit soort tools in omloop, dus hopelijk weet Take-Two die ook te stoppen op zo’n goede, effectieve manier.





LEGO <3 Portal

Dat was slecht. Laten we voor iets kunstigers gaan, het is immers zondag museumdag. Sommige mensen gebruiken LEGO om te bouwen en naar te kijken, anderen willen er alleen mee spelen, weer anderen worden vooral boos als ze er per ongeluk op staan en dan zijn er ook nog verzamelaars die hun LEGO niet eens uit de doos halen. Anthony Wilson doet er gelukkig heel andere dingen mee. Die maakt er namelijk zelf originele bouwwerken van. Hij maakte een vette foto van zijn Portal-bouwwerk, dat stiekem bestaat uit twee afbeeldingen die aan elkaar zijn geplakt. LEGO Dimensions heeft ook een Portal-set en daar is Anthony’s inspiratie dan ook vandaan gekomen:





En omdat het slome zondag is, doen we er nog een paar plaatjes van deze blokkenkunstenaar bij:





Lekker passief gamen in Mermaid Splash

Lekker duister, pentagrammen! Deze Wacht houdt daar wel van, maar ook van panda’s, glitters, roze en eenhoorns, dus ze is blij dat deze maand het ontzettend zuurstokkerige Mermaid Splash: Passion Festival is verschenen. Wil je je zondag opvrolijken door een visual novel te spelen, dan is deze gratis titel er zeker eentje die je zal bijblijven. Niet dat het heel erg goed is, maar Mermaid Splash heeft een lief tekenstijltje en een originele invalshoek. Het gaat om een talentenjacht onder zeemeerminnen die uitmondt in een prachtig liefdesverhaal. Is het totaal belachelijk? Yep. Veel plezier!





Je downloadt hem hier.





Reditum is ook een pracht

Hopelijk heb je zin in nog meer obscure dingen, want er is ook nog Reditum. Dit is een avonturengame die is gemaakt door Belgische studenten en zich afspeelt op een andere planeet. Je reist door deze wereld per boot en ook hier moet gezegd worden: de animatiestijl is fantastisch. Deze point and click is gratis te krijgen op deze website.





World of One is duister en kunstig

Het lijkt wel Kerstmis, want er is nog een indiegame die je moet zien deze zondag. Deze is niet gratis verkrijgbaar, dus als je geen geld hebt dan kun je alleen van de trailer genieten. World of One is een puzzelplatformer op een zeer duistere planeet waarin je de gamewereld moet doorpuzzelen en tegelijkertijd moet vechten met een soort schaduwmonsters. Je enige wapen is een schep. Geen plastic hoera-we-gaan-zandkastelen-bouwen-exemplaar, maar een stevig ding om hersens mee tot moes te slaan. Wil je de game nu spelen? Dat kan hoor, het staat al op Steam en kost 7 euro.





Michael Bay stopt met Transformers-films

In een wereld waarin we moeiteloos van zowel pratende apen die paardrijden als robots die zwaardvechten kunnen genieten, staan we van niets meer te kijken. Maar, dat zegt niet dat we alles direct geloven. Dit nieuws is daar een voorbeeld van: Michael Bay, regisseur en liefhebber van het maken van over-de-top actiefilms die wemelen van de reclame, stopt met het maken van Transformers-films. Dat heeft hij al vaker gezegd, zoals na Dark of the Moon en Age of Extinction, maar hij schijnt het nu echt te menen. In een interview met Fandango zegt hij: ‘De films die ik heb gemaakt, zijn gigantisch. Ze hebben veel aandacht nodig. Ik heb dat nu genoeg gedaan en ik vond het geweldig. Ik stop ermee op een hoogtepunt. Er zijn zoveel andere films die ik wil doen.‘ Het betekent niet dat Transformers stopt te bestaan: er zal mogelijk een andere regisseur komen om deze bombastische filmfranchise een toekomst te geven. Transformers: The Dark Knight draait vanaf 21 juni in de bios.





Netflix filmtip van de Wacht

Getver, E3 is nu écht voorbij. Hopelijk kan de Wacht je pijn een beetje verzachten door een nieuwe rubriek te introduceren in haar wacht: de Netflix filmtip! Vandaag is dat Peter en de Draak, dat sinds deze week nieuw op de streamingdienst is verschenen. Misschien denk je: hè alweer een live action-versie van een Disney-klassieker, bah. Het klopt, het is inderdaad een live-action versie van die epische live action-animatie-samensmelting uit 1977. Geef het een kans, want dit is een magische fantasyflick met de charmante Bryce Dallas Howard en Robert Redford. En natuurlijk Oakes Fegley (Fort Bliss en Wonderstruck) als Pete. Het is geen Zwelgje, maar alsnog is deze draak je tijd en aandacht meer dan waard.





Terwijl de zon inmiddels te heet begint te worden om binnen te blijven, zwaait de Wacht af. Smeer je (tattoos!) goed in, drink water en game nog wat: dan heb je een heerlijke zondag voor je morgen weer van alles moet. Fijne dag Pandaag!