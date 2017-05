Star Citizen crowdfunding haalt 149 miljoen dollar op 

Hoe erg is de examenstress al toegenomen? Of zit jij aan te hikken tegen weer een lange werkweek? Het leven is zwaar: je moet allemaal dingen doen die niks met games te maken hebben. Maar lezers, vrees niet, er is altijd weer een N8W8 om je op zijn minst op de hoogte te houden van wat er in de gamewereld gebeurt.









Iedereen steekt geld in Star Citizen

Heb jij wel eens een accountje aangemaakt bij Kickstarter, misschien wat projecten die je tof leken van wat geld voorzien? Nou, de kans is groot dat een van de lezers van deze N8W8 geld heeft gestoken in Star Citizen. Die game heeft maar liefst 149 miljoen dollar opgehaald aan crowdfunding. Maar liefst 1,8 miljoen mensen stopten geld in deze ruimtesim die 100 sextillion kilometers belooft om te ontdekken. De Wacht moet even googelen hoeveel dat is: 100 triljard. Heftig, zou er niet meer dan 150 miljoen dollar nodig zijn om dat te maken? Het is in ieder geval nog niet duidelijk wanneer deze MMO verschijnt, maar er schijnt eerst een singleplayer campaign te komen, genaamd Squadron 42. Die wordt nog dit jaar verwacht, dus hopelijk heb je zin in een ruimteritje!









Tom Brady staat op de cover van Madden NFL 18

Het is bijna E3-tijd en dat doet de Wacht denken aan dat altijd weer slaapverwekkende moment waarop de EA-presentatie over sportgames gaat. Madden NFL bijvoorbeeld. Niet dat het vreemd is dat EA daar tijd voor vrijmaakt: het is een hartstikke populaire franchise in Noord-Amerika. In Nederland is American Football nog een beetje niche. Gelukkig wordt het beter, maar de verkoop van schuimrubberen wijzende handen is nog niet enorm omhoog geschoten in ons voetballandje. Toch leuk om te weten: Super Bowl-ster Tom Brady siert de cover van Madden NFL 18. De speler van de New England is met zijn veertig jaar de oudste American Footballer die op de cover van een Madden-game prijkt. Echter schijnt er een soort vloek te rusten op heren die het hoesje van de game opleuken: ze krijgen vaak niet lang daarna een blessure. Hopelijk weet Brady wat hij doet...







Goodies voor The Show-stelers > spelers

Nog meer sport? Doen we. Spelers van MLB The Show 17, wederom een game die vooral in Noord-Amerika hoge ogen gooit, worden gecompenseerd met gratis goodies. Die cadeautjes zijn nodig om gamers weer blij te maken na de vervelende launch die werd geteisterd door serverproblemen. Maandenlang duurde dat voort, waarop San Diego Studio heeft besloten de spelers in-game goodies te geven ter compensatie. Als je de game tussen 28 maart en 11 mei hebt gespeeld, dan krijg je 10 standard card packs in Diamond Dynasty en 11,000 stubs (daar betaal je mee in MLB The Show). Mocht je je afvragen hoe deze baseballgame eruit ziet en wat er anders is ten opzichte van eerdere delen, check dan dit filmpje:





Claybook ziet er.. bijzonder uit

Sport is uit de weg, laten we door naar een andere vrijetijdsbesteding: kleien! Voor iedereen die bang is te oud te zijn voor Play-Doh is er het virtuele Claybook. Claybook is een puzzelgame waarin je een stukje klei bent dat zich in allerlei vormen kan gieten om zo over obstakels heen te komen. De ontwikkelaar is het Finse Second Order. Klinkt onbekend? Klopt, het is het eerste project van de studio, die inmiddels al anderhalf jaar werkt aan deze game voor PlayStation 4, Xbox One en PC. De Wacht houdt van kleurtjes, maar erg aantrekkelijk lijkt Claybook vooralsnog niet. Waar is een leuk Wallace & Gromit stop-motion effect? Er zit wel een kaasreferentie in, dus daar is Wallace vast wel blij om:





Minecraft Nintendo Switch trailer is zo schattig!

Terwijl de Wacht zich ergert aan iemand op tv die zeer onterecht de prachtige naam Yoshi draagt (een dude uit Ex on the Beach, dat heeft deze dame nu eenmaal als achtergrond op staan tijdens het tikken), is er iets Nintendo-achtigs online verschijnen om wel vrolijk van te worden: de Minecraft-trailer. We hebben hem eergisteren al geplaatst, maar mocht je hem net als de Wacht hebben gemist, dan istie hier nog een keertje. Minecraft is nu in de Nintendo eShop verkrijgbaar van Switch. De trailer is zo zoet!

KIJK HEM NOU!





Wat een mooie Marshall Law!

Het is maandagnacht, dus heb genade: er is niet superveel gamenieuws, zeker niet na die supervette WKNDW8 van de lieftallige grandmaster Michel (pardon, selfiemaster Michel!). Vandaar dat deze Wacht duikt in de wereld van figurines. Zelf heb ik er wel een paar, maar geen dure: een Majin Buu Funko, een Frankenweenie-poppetje, een Mario en co-figurine, LocoRoco-stressbollen en een Yo-Kai Watch-figuur. En natuurlijk een leger Amiibo, Disney Infinity-figuren en andere toys-to-life-personages. Wat nog mist is Professor Layton en die prachtige Thor Hot Toy waar de Wacht haar ogen bij elke con maar moeilijk vanaf kan houden.

Hartstikke leuk natuurlijk, maar hoe wordt zo’n mooie gamefigurine nu eigenlijk gemaakt? Er is een docu verschenen over hoe Marshall Law uit Tekken tot stand is gekomen. Het is een heel lange zit met twee mannen die allebei een witte outfit dragen in een witte omgeving waardoor het lijkt alsof ze in een ziekenhuis werken of patiënt zijn, maar ze hebben een prachtfigurine gemaakt en weten daar heel uitgebreid over te vertellen, interessant! De Marshall Law-figuren komen trouwens in twee versies (Tekken 6 en Tekken 5 Dark Resurrection), waarbij de standaard versie 385 dollar kost en de exclusieve versie met Chinese draken-ondergrond 600 dollar.





Chun-Li is mooi, maar duur

Heb jij liever Street Fighter dan Tekken? Dan volgen hier wat prachtplaatjes van de Chun-Li statues. Er hangt wel een prijskaartje aan van 900 dollar. Per stuk. Er is ook een Legacy-set beschikbaar waarbij je alle drie de figuren kunt kopen voor 2725 dollar. En vergeet niet dat je verzekering er ook omhoog geschoven van mag worden! Ze zien er wel indrukwekkend uit, deze drie vertolkingen van de vechtjas. Het is duidelijk dat ze haar spieren niet heeft van naar kantoor fietsen met Noord-Hollandse tegenwind.





Tijd voor een lesje geschiedenis!

Mooie vrouw, die Chun-Li, vooral als je weet waartoe ze in staat is. Iets heel anders nu: meer Mario! De Wacht heeft genoten van de nieuwe video van Gaming Historian, die helemaal los gaat over Super Mario RPG’s. Erg leuk, want met de grote stroom aan Mario-games krijgen de RPG’s niet altijd de aandacht die ze verdienen. Ze zijn zo vet. Hopelijk geniet ook jij van deze 15-minuten vogelvlucht video over Mario’s turn-based avonturen.





Dit is Prey: de tekenfilm

Nog een filmpje dan? Het lijkt hier wel een bioscoop. Maar deze is ook te leuk om te laten liggen: hierbij de achtergrond van de nieuwe game Prey verteld in een vette animatie:





Het boek The Art of Overwatch is nu te preorderen

Net voor het online gaan van deze N8W8 verscheen er nog een klein op de valreep nieuwsje. Je kunt nu het boek The Art of Overwatch pre-orderen op Amazon, mocht je helemaal fan zijn van Blizzard-boeken of van dat specifieke spel. Je bent 50 dollar kwijt, maar vergeet de verzendkosten en eventuele douanekosten niet. Er is ook een speciale editie beschikbaar die het dubbele kost, maar dan zit ie wel in een “clamshell box”, wat klinkt als de beautycase van Ariel de Kleine Zeemeermin, maar er wel wat stoerder uitziet dan dat.

Beste vrienden, het was een beetje stil deze nacht (hoewel hij door al het voetbalfeest ongetwijfeld niet bepaald heilig moet zijn geweest), maar dat wordt de komende maand met E3 vast goedgemaakt. De Wacht wenst je sterkte deze eerste dag van de school- of werkweek, heeeeeeel veel succes als je examens beginnen, Frans of wiskunde vandaag? Bonne chance amietjes en een fijne dag Pandaag!