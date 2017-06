Spider-Man doodt niet, graffiti in Life is Strange en cast X-Men: Dark Phoenix onthuld 

Xbox One X, Super Mario Odyssey, Detroit: Become Human… Nu we toch nog steeds op dat heerlijke E3-high zijn, gaan we vrolijk door met een N8W8 die bol staat van de nieuwtjes, trailers en vage referenties.





Terry Crews is speelbaar in Crackdown 3

In de E3-preview van Crackdown door de lieftallige Wouter Brugge kon je al zien dat de game wel wat in zijn mars heeft, maar er is meer. Zoals de trailer tijdens de E3-presentatie namelijk suggereerde, zit dus inderdaad Terry Crews in de game. Mr Old Spice is officieel bevestigd als speelbaar personage. Director Garett Wilson zei tegen IGN dat hij speelbaar is in de verhaallijn en dat hij in de openingscutscene zit. Zijn personage heet Commander Jaxon en heeft naast het uiterlijk ook de stem van de acteur. In welke modi hij verder precies voorkomt is nog onbekend.





Life is Strange verruilt fotografie voor spraycan art

Life is Strange, de Wacht kan er niet op wachten, maar gelukkig wel vast over nachtwachten: zoals je kunt voorspellen is het in Before the Storm niet mogelijk om de superkrachten te gebruiken die we juist net hebben leren kennen in de eerste reeks. Je speelt namelijk met Chloe, niet met Max. Waar mevrouwtje Caulfield fan was van fotografie, is Chloe meer het graffiti-type: dat betekent dat je onder andere door het gebruik van spuitbussen de game beïnvloedt. Jij krijgt keuzes wat Chloe gaat taggen en zij voert het vervolgens uit. Uiteraard heeft dat invloed op hoe de rest van het drie episodes tellende verhaal verloopt. Dit heeft Chris Floyd van Deck Nine Games bevestigd. 31 augustus maken we het mee op PS4, PC en Xbox One. Omdat de Wacht street art kan waarderen, hier vast een inspirerende video met prachtige pieces:









Shadow of the Colossus is remake

Dat was leuk tijdens de E3-presentatie van Sony: Shadow of the Colossus is terug! De een noemde het een remake, de ander ging voor remaster; nog een ander hoopte zelfs op een nieuwe. Het hoge woord is er inmiddels uit: Shadow of the Colossus is een remake, volgens Sony-topman Shuhei Yoshida op Famitsu. De content van de game blijft geheel hetzelfde. Wat wel verandert is hoe de game wordt gespeeld, want inmiddels is er veel in besturing aangepast sinds de PlayStation 2. Zoals de meeste games die tijdens de Sony-presentatie voorbij kwamen, moeten we echter nog op deze remake wachten tot 2018.





Destiny 2 is 30 fps op Xbone

Destiny 2 is dan weer niet een game die pas in 2018 uitkomt: op 6 september verschijnt hij op Xbox One en PlayStation 4 en vervolgens kun je hem vanaf 24 oktober op de PC spelen. Hij is op PC 4K speelbaar met 60fps. Die framepjes per seconde zijn op de Xbox One aanzienlijk lager: daar moet je het doen met 30 fps, tweet @GeoffKeighley. Sja...





Spider-Man is heel vredelievend

Terwijl de Wacht zich voornamelijk verbaasde over het feit dat de Sony-presentatie zo snel afgelopen was, zat de rest van de wereld verliefd te kijken naar die gameplay van Spider-Man. De Insomniac-game werd lang getoond, maar op de beursvloer is dus een ander gedeelte te ervaren. Kotaku schrijft dat je in ieder geval niet hoeft te verwachten dat er zwaar bloedvergoten wordt. Spider-Man gaat weliswaar niet altijd even voorzichtig om met bad guys: ze helemaal naar kruisjesogen vechten doet hij dus niet. Insomniac wil niet dat hij mensen of andersoortige slechteriken kan doden. In het artikel wordt ook onthuld dat je soms Peter Parker speelt zonder zijn spinnenmannenpak. COOL. En er is ook te lezen dat het spel voornamelijk een open-wereld singleplayergame is en er geen co-op in mogelijk wordt gemaakt. Maar dat laatste hadden we met onze eigen Spidey-sense al kunnen aanvoelen natuurlijk.





AI verslaat highscore Ms. Pac-Man

Van het ene personage dat te vaak zonder streepje wordt geschreven naar het volgende: Pac-Man. Eigenlijk Ms. Pac-Man, want van die game is de highscore nu verbroken. Helemaal eerlijk is het niet: Abdner Ashman uit Queens New York speelde de game op een arcadekast en haalde daarbij een score van 933,580 punten. Microsofts AI “speelde” de game op Atari 2600 (waarvan de high score 266,360 punten was) en zette een idiote en vreemd genoeg ietwat teleurstellende score neer van 999,990. De AI is gemaakt door Maluuba, dat pas een paar maanden in handen is van Microsoft. Het gebruikte een Hybrid Reward Architecture waarbij elk deeltje software een speciale taak heeft, zoals spoken omzeilen of juist items pakken. Je weet de uitkomst al, maar misschien wil je het toch nog met je eigen ogen zien:





Zombies en elkaar afslachten in The Walking Dead VR

Omdat er pas zesentachtig verschillende Walking Dead-games zijn, heeft Skybound in samenwerking met Skydance besloten er nog eentje te maken. Het moet een VR-game worden waarin zowel nieuwe personages als een nieuwe omgeving aan de fans wordt geïntroduceerd. Zoals dat elke uiting van The Walking Dead betaamd, gaat het hier niet alleen om het overleven in een wereld vol zombies: er ligt ook grote nadruk op de relaties tussen de personages. Hoewel de Wacht dit nieuwtje enigszins zuur introduceerde, is er wel degelijk reden om enthousiast te worden van weer een nieuwe survival-zombiegame: Skydance is namelijk de filmstudio achter onder andere World War Z. Cinematische pracht, mensen.





De ruimte in met klassieke poppetjes in LEGO Worlds

Oké Michonne, jemig. Door met een game die een beetje onder de radar is gebleven dit jaar: LEGO Worlds. De open-wereld LEGO-game van TT komt namelijk naar Switch. Daarbij is het nieuws toegevoegd dat Classic Space DLC naar de game komt en dat is heel vet: je ziet daar namelijk van die oldschool astronautenpoppetjes gecombineerd met nieuwere ruimtefiguren. De Classic Space-dlc verschijnt op 5 juli en het kost een paar euro. De Switch-game komt in de herfst.





Dit is de cast van X-Men: Dark Phoenix

Meer oudjes die terug zijn van weggeweest: Michael Fassbender en Jennifer Lawrence zijn weer te zien in een X-Men-film! X-Men: Dark Phoenix. Als een ware feniks stijgen ze op uit de as.. Dit gaat te ver. Maar ze komen wel lekker hun kont eraf acteren in de nieuwe Fox-film, samen met James McAvoy, Nicholas Hoult, Alexandra Shipp, Sophie Turner, Tye Sheridan en Kodi Smit-McPhee. Jessica Chastain (godin en actrice uit The Martian en Zero Dark Thirty), zal mogelijk de slechterik Lilandra Neramani spelen. De Wacht krijgt steeds meer zin in deze flick, waarvan Simon Kinberg de regisseur is. Ken je die niet? Dat is niet vreemd: Kinberg was vooral producent en schrijver van een groot aantal X-Men-films en Star Wars: Rebels-afleveringen. En hij schreef de epische film Mr. & Mrs. Smith, waarin hij ook nog een mini-rol speelde. Succes Kinberg, met deze stoere Troetelbeertjes van het Marvel-universum. Famke, we missen je!





Detroit: Become Human is een dik boek

David Cage, niet te verwarren met Luke Cage, heeft voor zijn aankomende game Detroit: Become Human een script afgeleverd van maar liefst 2000 pagina’s. Niet 2000 woorden, wat in menig N8W8 nog niet eens wordt gehaald: 2000 pagina’s! Het filmen van alle performance capture is inmiddels gefixt en heeft in totaal een jaar geduurd. Wow. De Quantic Dream-game voor PlayStation 4 speelt zich af rond 2040, in een wereld waarin androids worden gezien als het uitschot van de samenleving. Niet de telefoons, de semi-robotische mensen. Hier vertelt meneer Cage er meer over:

Specs Forza Motorsport 7 bekend

Zit jij nog steeds na te kwijlen van de beelden van Forza Motorsport 7? Niet liever Need for Speed, weet je het zeker? Oke dan, als je Forza Motorsport 7 op de PC wil spelen, dan moet die namelijk wel aan de onderstaande specs voldoen:



Forza 7 PC Specs – 3.45MB – 108.14MB Download

Minimum

OS: Windows 10 x64

DirectX: DirectX 12 API, Hardware Feature Level 11

Memory: 8 GB

Video Memory: 2 GB

Processor: Intel i5-750 2.67 GHz

Graphics: NVIDIA GT 740 or NVIDIA GTX 650 or AMD R7 250X



Recommended

OS: Windows 10 x64

DirectX: DirectX 12 API, Hardware Feature Level 11

Memory: 8 GB

Video Memory: 4 GB

Processor: Intel i5 4460 3.2GHz

Graphics: NVIDIA GTX 670 or NVIDIA 1050 Ti



Lukt dat? Wat wel cool is, is dat je de game op PC, Xbox One en Xbox One X kunt crossplayen. Alleen noemen we dat natuurlijk niet zo, dat heet Xbox Play Anywhere. Je kunt bovendien zo’n beetje elk racestuurtje dat momenteel bestaat gebruiken om je race-ervaring nog realistischer te maken. 3 oktober kunnen we virtueel rubber verbranden (zonder de vieze lucht!) in bijvoorbeeld de Lambo Centenario:







Moss is iets langzamer

Vonden jullie Moss ook zo schattig? Road to VR heeft een video gemaakt van de PSVR-gameplay en die is iets langzamer dan we in de trailer kregen voorgeschoteld. Gelukkig zijn de muizengeluidjes nog steeds net zo aandoenlijk:





Xbox avatars worden uitgebreid

Nog meer schattigheid. We eindigen deze N8W8 namelijk met het nieuws dat Microsoft eindelijk eens met wat vernieuwing komt waar het gaat om Xbox Live Avatars. Jawel! Later dit jaar worden de opties uitgerold op onder andere Xbox One. Er zit een bijna Disney-achtige mierzoete clip bij waarin je kunt zien wat er zoal nieuw is:



