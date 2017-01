Terwijl den ballen aan den broek vastvriezen warmt de Wacht zich op met het enige winterse medicijn dat werkt: heet gamenieuws. Vannacht: dieren geven licht in Nioh, Global Event Pokémon Sun & Moon faalt wéér, Dragon Age: Origins en Battlefield-titels naar Xbox One, een onafgemaakt gebied in Final Fantasy XV en meer. Goedemorgen!

Derde Alpha-fase Hello Neighbor van start

‘A stealth horror game with advanced AI’, zo wordt Hello Neighbor omschreven op eigen website. De Wacht weet niet hoe geavanceerd de AI echt is, maar dat die verrekte buurman er lugubere praktijken op nahoudt is duidelijk. Het is zaak voor de speler om te onderzoeken wat de beste man in zijn huis doet, natuurlijk zonder gespot te worden. Met de derde Alpha-fase alweer toont ontwikkelaar Tiny Build Games te willen luisteren naar feedback en niet al te gehaast te werk te gaan (releasedatum staat nog op Q2/Q3), en daar krijgen spelers nu een nóg groter en bizarder huis voor terug.

De witte PS4 Slim in beeld

Hij werd gisteren al aangekondigd, maar je hebt de witte PS4 Slim nog niet in een hippe reclamevideo van Sony gezien, of wel? Nee, dat dacht de Wacht al. Bij dezen; te veel ijs en roterende consoles.

Speel For Honor tussen 26 en 29 januari in closed beta

Kun jij ook niet wachten tot je in de huid kunt kruipen van een ruige samurai, viking of ridder om voor je vlag en vaderland te vechten tegen hordes internetvreemdelingen? Dat komt goed uit, mits je zo slim bent geweest om jezelf op te geven voor de closed beta’s van For Honor. De volgende is vannacht namelijk aangekondigd en vindt plaats tussen 26 en 29 januari, en je moet wel een beetje geluk hebben om er voor in aanmerking te komen. De wachtrij voor de beta is ongetwijfeld immens, maar mocht je alsnog een poging willen wagen dan kun je je hier inschrijven. Voor je in je harnas begint te bibberen als het mietje dat je bent; nee, je strijdt nog niet om eer in het betaweekend. Het gaat om een ‘War of the Factions’, waarin je vooral zult strijden om… uhh, eer. De beta vindt plaats op PC, PS4 en Xbox One – de echte release moet op 14 februari plaatsvinden.

Goed en kwaad barsten tegelijkertijd los in Serath-trailer Paragon

Lichtgevende hazen en blauwe kimono’s in Nioh-fragment

Wel eens een 17e-eeuwse Japanse vrouwelijke ninja Engels horen praten en make-up en hippe flitsende kleding zien dragen? De Wacht tot vannacht ook niet, maar een fragment van Nioh brengt daar wel verandering in. En alsof dat nog niet genoeg is om het wachten tot Niohs release makkelijker te maken, komt er ook nog eens een of andere psychedelische haas in de mix. Wat de twee daar brengt weet de Wacht door een ernstig gebrek aan Japanse kennis helaas niet, maar dat de Westerse samurai meer te doen krijgt dan alleen bad guys afslachten, mag duidelijk zijn. Nioh is vanaf 8 februari te spelen op PS4.

Ook tweede Global Event Pokémon Sun & Moon faalt

Sun & Moon brengt de ene naar de andere vernieuwing naar de wondere wereld van Pokémon, en één van de toevoegingen is het zogenaamde Global Event. In deze events moeten spelers van over de hele wereld samen een X aantal Pokémon vangen om toegang te krijgen tot rewards, maar het lijkt er op dat 2017 begint met nog een tegenvaller voor de Alola-regio. Na het verliezen van Global Event nummer 1 (slechts 16 miljoen van de nodige 100 miljoen Pokémon werden gevangen) is ook nummero 2 hopeloos gefaald. Ditmaal moesten spelers gezamenlijk een miljoen Pokémon scannen, maar kwamen ze niet verder dan 660.000. Tragisch; waarschijnlijk weet de helft van de spelers niet eens hoe je die scanner goed moet benutten. Toch staat er een troostprijs voor je klaar als je mee hebt geholpen.

Zeven Xbox One Backward Compatibility-games bevestigd

Via zijn Twitter heeft Major Nelsen himself maar liefst zeven nieuwe games bevestigd voor de Backward Compatibility-functie van de Xbox One. Met onder andere Dragon Age: Origins, Battlefield: Bad Company 2 en Battlefield 3 (helaas disc only) erbij is dat toch leuk om te lezen; het zijn immers games die nog een playthrough of nog een knalsessie wel verdienen. Maar niet alleen deze Triple A-games zijn van de partij; ook Strania, The Splatters, Scrap Metal en Ghostbusters worden aan de Backward Compatibility-lijst toegevoegd.

Strania, The Splatters, Scrap Metal and Ghostbusters are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQpic.twitter.com/EWXYgIfYzJ — / Larry Hryb / (@majornelson) January 10, 2017

Also, Dragon Age Origins, Battlefield: Bad Co. 2 & Battlefield 3 are coming to Xbox One Backward Compatibility today https://t.co/qPMRNrLoTQpic.twitter.com/IOoqzK7My3 — / Larry Hryb / (@majornelson) January 10, 2017

Een dronevlucht door Season Pass-map Gears of War 4

Een dosis goedkope positiviteit in nieuwe Humble Bundle

De nieuwste Humble Bundle staat compleet in het teken van games die overweldigend positief zijn ontvangen op Steam, en dat betekent een paar leuke games voor erg weinig geld. In de aanbieding: onder andere Pony Island, Day of the Tentacle, Deadbolt en N++, en daar komt over een week waarschijnlijk nog meer bij. Check het hierrr.

De ontwikkelaars van Sea of Thieves over Co-op-gameplay

Het verdriet dat het cancelen van Scalebound teweeg heeft gebracht kan hopelijk weggedronken worden in Sea of Thieves, een game die weinig met eerdergenoemd drakenfestijn te maken heeft maar toch ook van Microsoft is. Wees niet getreurd, je hoeft je verdriet niet helemaal alleen digitaal weg te drinken: co-op is ontzettend belangrijk voor ontwikkelaar Rare, en daarom staat dat onderwerp centraal in onderstaande developer video. Over hoe je samen met vrienden naar schatten kunt graven, waarna je natuurlijk als een stel gekken je buit veilig moet stellen en wellicht zelfs een vijandige piraat of drie van je af moet houden. Sea of Thieves verschijnt ergens aan het begin van dit jaar (Q1) voor Xbox One en Windows 10.

Guardians of the Galaxy-regisseur deelt Mass Effect: Andromeda-screenshot

Wanneer je in de entertainmentindustrie werkt en één van de grote namen achter een ruimtefilm bent, is de kans groot dat je geïnspireerd bent door mensen die jouw werk onzettend tof vinden. Het toeval wil dat exact dit vannacht gebeurde met Guardians of the Galaxy-regisseur James Gunn, die Tweette over dat hij fan is van Mass Effect en dat hij Guardians zo snel mogelijk af wil hebben om de game te kunnen spelen. BioWare’s General Manager Aaryn Flynn sprong er bovenop door juist het tegenovergestelde te zeggen, en natuurlijk ontstond er een internet-bromance waar als liefdesbaby een nieuwe Mass Effect: Andromeda-screenshot uit voortkwam. Hoera.

Thanks to @JamesGunn for his kind words and excitement about Mass Effect: Andromeda. Have a new screenshot! pic.twitter.com/rmP1MVYkQJ — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) January 10, 2017

Speler opent onafgemaakt gebied Final Fantasy XV

Met een tienjarige ontwikkelingsfase achter de rug kwam Final Fantasy XV aan het einde van vorig jaar dan eindelijk uit, maar alsnog voelde de game voor sommigen aan als een gehaast product. Hoewel we niet zullen weten hoeveel concessies het team achter FFXV heeft moeten maken, lijkt het er op alsof er een redelijk groot gebied zo goed als klaar stond om toegevoegd te worden. Een YouTuber genaamd Fotm Hero toont in onderstaande video namelijk hoe hij buiten de map van Niflheim kwam om de echte grenzen op te zoeken, en er blijkt zich een aardig groot en gevarieerd gebied schuil te houden. Waar het werelddeel voor bestemd was, is natuurlijk onduidelijk; misschien hebben we het nodig voor DLC, misschien is het slechts een reliek van wat had kunnen zijn…

Mind = Blown

28 rustgevende minuten aan Rime-gameplay

De eerste 27,5 minuten van de prachtige game Rime zijn hieronder te bewonderen (met dank aan IGN). De adventure-game/platformer komt naar de Nintendo Switch, maar is vanaf mei dit jaar ook speelbaar op PC, PS4 en Xbox One. In Rime bestuurt de speler een kleine jongen die strandt op een uhh… strand, en een prachtig eiland gevuld met dieren, planten en gebouwen (ruïnes?) moet ontdekken. Vergelijkingen met Journey, The Legend of Zelda: The Wind Waker, The Last Guardian en The Witness mogen getrokken worden.

The Phantom Queen, Donkey Kong-skin en meer in Patch 3.25 van Smite

De eerste grote patch van het jaar is gearriveerd voor Smite, en daar krijgen spelers een nieuw personage en enkele skins voor terug. Opvallendste skin is toch wel de, uhh, aap-skin van Raijin, inclusief vaten en bananen die we natuurlijk allemaal kennen van Donkey K. himself. Het nieuwe personage is The Morrigan, een spookkoningin die maar liefst 1,000 gems mag kosten. Veel succes ermee.

Trailerovervloed

Pak die woensdag bij z'n lurven. Laters!