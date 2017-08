In deze Nachtwacht details over Sony's Tokyo Game Show-presentatie én de datum van Gamescom 2018, een aantal indiegames voor de Switch, bling bling in Middle-earth: Shadow of War, een Knack 2-demo en nog veel meer.

Sony's Tokyo Game Show-presentatie is op 20 september

Op woensdag 20 september moet je er redelijk op tijd uit, want om 9:00 uur 's ochtends Nederlandse tijd zendt Sony een livestream uit van de persconferentie op Tokyo Game Show. Het bedrijf vertaalt de presentatie terplekke zelfs naar het Engels, zodat we het nog kunnen volgen ook. Natuurlijk zetten we de livestream ook op PU.nl, of bookmark deze Nachtwacht gewoon, want de stream staat hieronder alvast.

De Tokyo Game Show is een beetje de Japanse E3, met natuurlijk een grotere focus op Japanse games. De laatste jaren zijn er vooral veel mobiele games te vinden, maar op Sony's persconferentie zullen we vast heel wat PS4-games voorbij zien komen.









De datum van Gamescom 2018 is bekend

We blijven even bij het onderwerp gamebeurzen. Vorige week werd de Gamescom in Keulen, Duitsland gehouden, maar we weten nu al de precieze datum voor 2018. De beurs wordt dan tussen 21 en 25 augustus gehouden. Maak dus alvast ruimte in je (virtuele) agenda als je een dag de beurs wilt bezoeken.









Eerste twee seizoen The Walking Dead nu speelbaar op Xbox One

Mocht je de eerste twee seizoenen van Telltale's The Walking Dead gemist hebben, maar thuis wel een Xbox One hebben staan, dan is dit je geluksdag. Beide seizoenen en de spin-off The Walking Dead Michonne zijn nu speelbaar op de console via backwards compatibility. Dat betekent dat je ze alsnog via Xbox Live kunt kopen, of, als je de games al in het bezit had, ze nu in ieder geval op Xbox One kunt ervaren.

Telltale werkt ondertussen lekker verder aan een derde seizoen, dat tevens de laatste wordt.









Nintendo toont een heleboel indiegames voor Switch

Nintendo heeft een trailer geupload waarin tientalle indiegames voor de Switch worden getoond. Woensdagavond is de Indie Showcase, een soort Nintendo Direct voor indies, waarin waarschijnlijk wel wat nieuwe dingen worden getoond. Dit is echter nog een trailer bedoeld voor Gamescom met Europese indiegames, dus geen zorgen: vanavond krijgen we nog meer indiegames te zien.

In de trailer kun je games als SteamWorld Dig 2, Shu, World to the West, Monster Boy And The Cursed Kingdom, Rogue Troopers Redux, Flipping Death, Owlboy, State of Mind, Yoku’s Island Express, Constructor Plus, Away Journey to the Unexpected, Nine Parchments, Unbox Newbies Adventure, Uurnog, Flat Heroes, Hollow Knight, Battle Chasers Night War, Huntdown, Lichtspeer: Double Speer Edition en 8-bit Armies zien. Alle games komen dit of begin volgend jaar uit.









Harmonix kondigt Super Beat Sports voor de Switch aan

Over Switch-games gesproken, Harmonix heeft exclusief voor de console de game Super Beat Sports in ontwikkeling. Het is het vervolg op de in 2015 verschenen Apple TV-game Beat Sports. Dat was op zijn beurt een van de belangrijkste launchgames voor de vierde generatie van Apple's apparaat, waarin lokale multiplayer centraal staat.

Het spel bevat de vier minigames uit het originele spel (maar met verbeteringen), namelijk Buddy Ball, Gobble Golf, Whacky Bat en Net Ball. Er is ook een nieuwe modus genaamd Rhythm Racket waarin spelers hun doel moeten beschermen terwijl ze een ritme aanhouden. Heel de game draait eigenlijk om ritme, zoals je kunt verwachten van de makers van Guitar Hero en Rock Band.

Er is nog geen releasedatum of prijs bekend. Ergens eind dit jaar moet het spel verschijnen.









Deze orcs zijn bling bling in nieuwe trailer van Middle-earth: Shadow of War

Ooit wel eens bling-bling orcs gezien? Nee? Nou, na deze trailer van Middel-earth: Shadow of War wel, want de Marauder-stam houdt erg van mooie armor. We hadden trouwens nooit verwacht deze muziek onder een Shadow of War-trailer te horen... De game verschijnt op 10 oktober voor PS4, Xbox One en pc.









Je kunt nu een Knack 2-demo downloaden op je PS4

Het is de game waar we allemaal op hebben zitten wachten sinds de lancering van de PlayStation 4: Knack 2! Op 6 september komt de game eindelijk uit, maar kun je geen week wachten, dan is het nu al mogelijk om een demo op je PS4 binnen te halen. Dat is geheel gratis, maar kost je wel 2,6 GB schijfruimte.

Bekijk hieronder een cinematische reclame van de game die eerder deze week verscheen. Ga jij ook zo genieten van de terugkeer van onze redder en leider, onze heilige platformheld de almachtige Knack?









Fifa 18 bevat vier nieuwe stadions

EA heeft alle stadions die in Fifa 18 zitten aangekondigd. Hieronder vallen vier compleet nieuwe stadions, namelijk Wanda Metropolitano (het nieuwe stadion van Atlético Madrid), StupHub Center (van LA Galaxy), Amex Stadium (van Brighton) en Kirklees Stadium (van Huddersfield). Er zijn nu meer dan tachtig stadions om in te voetballen. We gaan die hier niet allemaal neerzetten, maar hier heb je een handig lijstje.

Fifa 18 is vanaf 29 september beschikbaar voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Er komen ook Switch-, Xbox 360- en PS3-versies. Heb je EA Access of Origins Access dan kun je vanaf 21 september al tien uur van de game spelen. Dan ben je in ieder geval alvast opgewarmd voor het echte werk.









Obduction van de makers van Myst nu beschikbaar voor PlayStation 4

Obduction, de nieuwe adventuregame van Myst- en Riven-ontwikkelaar Cyan, is vanaf nu te downloaden voor PlayStation 4. Deze spirituele opvolger op de klassieke adventuregames van de ontwikkelaar ondersteunt op PS4 zelfs PlayStation VR. De pc-versie, die vorig jaar uitkwam, had geen vr-support, al is daar inmiddels ook een update voor te downloaden zodat je hem met de Rift kunt spelen. Cyan laat weten dat de ondersteuning van PSVR niet zomaar een extraatje is, maar dat de game hier flink voor is aangepast.









Dat was de Nachtwacht weer, een fijne woensdag toegewenst! Het is in ieder geval al wat afgekoeld!