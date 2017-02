Sony ziet potentie in een Horizon: Zero Dawn franchise 

Live vanaf een grote stapel Valentijnsdag kaarten, chocola en knuffelberen, rapporteert de Nachtwacht zich! Met een update over de PewDiePie rel, enthousiaste opmerkingen van Sony over Horizon: Zero Dawn, Konami cash en een nieuwe Injustice 2 trailer!

YouTube straft PewDiePie toch om antisemitische uitspraken

Het is geen goede week voor de grootste YouTuber / Let’s Player ter wereld, Felix Kjellberg beter bekend als PewDiePie. De YouTube-ster maakte in het verleden een aantal antisemitische grappen in zijn video’s en dat viel in verkeerde aarde bij Disney’s Maker Studios, waarmee PewDiePie een partnership had. Felix maakte vorige maand een video waarin hij 2 mannen betaalde om een spandoek te tonen waarop “Death To All Jews” stond. Dit was de druppel voor Disney maar YouTube wierp zich voor nu achter vrijheid van meningsuiting. Dat betekent echter niet dat ze nog met PewDiePie willen samenwerken.

Variety meldt dat YouTube het tweede seizoen van Scare PewDiePie heeft geannuleerd. Deze premium serie kon je via YouTube Red bekijken voor 10 dollar. Het eerste seizoen staat nog steeds online maar daar blijft het dus schijnbaar bij. Ook zou PewDiePie niet langer in de Google Preferred-lijst staan van ‘brand safe’ YouTubers om bij de adverteren. Je verwacht het niet!

Veel van de video’s met antisemitische grappen en Nazi-beelden zijn inmiddels offline gehaald van Felix’ kanaal. In een Tumblr-post heeft hij al aangegeven spijt te hebben ervan. De misgelopen deals en inperkingen voor advertenties gaan hem financieel zeker pijn doen. PewDiePie heeft in het verleden vaker controversiële grappen en opmerkingen gemaakt. Hij verdiende vorig jaar ongeveer 14 miljoen dollar met advertenties, dus waarschijnlijk kan hij het hoofd wel boven water houden met zijn 50+ miljoen volgers.

Sony ziet zeker potentie voor grotere Horizon: Zero Dawn franchise

Horizon: Zero Dawn verschijnt 28 februari en moet Guerrilla Games’ meest ambitieuze game to date worden. Ook Sony heeft hoge verwachtingen van de science-fiction open world game. Sterker nog, ze fantaseren al hardop dat Horizon hun volgende grote franchise gaat worden. Sony UK Product Manager Jon Edwards zei het volgende tegen MCV:

"Nothing has been announced to date but I think there's a lot of potential for this to be an exciting new franchise for us.”

Ook hoofdpersonage Aloy kent veel fans binnenin de Sony-burelen. Jon Edwards ziet de heldin zelfs als een toekomstig PlayStation-icoon, net als Crash Bandicoot, Parappa the Rapper, Nathan Drake en Sir Galahad van The Order… oh wacht… nou ja, eerst maar even zien of Horizon: Zero Dawn goed wordt!

Eindelijk! Kingdom Hearts in een logische volgorde

Althans alle Kingdom Hearts games uit de Kingdom Hearts 1.5 en 2.5 bundels. Kingdom Hearts 1.5 + 2.5 Remix bundelt de 6 games bij elkaar en verschijnt 31 maart voor PS4. Check hier een eerste screenshot van het menu.

Meer screens zijn te vinden op Gematsu. Overigens zijn dit nog niet alle Kingdom Hearts games, daarvoor moet je ook 2.8 aanschaffen. Voor een totaal overzicht van hoe krankzinnig… uh, ik bedoel hoe complex het Kingdom Hearts-verhaal is, check hier een samenvatting.

Miyamoto nog steeds kritisch over virtual reality

Shigeru Miyamoto is altijd opgewekt tijdens interviews maar de über-Nintendo ontwikkelaar kan ook heel kritisch uit de hoek komen. In een recent interview met TIME had Miyamoto het natuurlijk vooral over de Switch maar ook virtual reality passeerde de revue. De Mario-maker is al jaren kritisch maar ziet wel verbeteringen in de tech en software:

“In terms of being together online in virtual reality, I think a lot of the problems have been solved or are starting to be solved. This is something that we're looking into, too. But when I see people play virtual reality, it makes me worry, just as for example if a parent were to see their kid playing virtual reality, it would probably make them worry."

Miyamoto, en een groot deel van Nintendo met hem, was de afgelopen jaren kritisch over de VR van concurrentie. Het sociale aspect mist volgens hem en Nintendo blijft wat dat betreft een familiebedrijf. Tot vervelens toe. Niettemin zit de beste man dat steeds meer problemen met virtual reality opgelost worden. Nintendo zelf heeft tegen haar aandeelhouders gezegd te experimenteren met VR technologie. De kans bestaat dus dat de Nintendo Switch misschien in de toekomst ook een VR bril krijgt.

Konami ziet winst groeien met 230 procent

Konami, bekend van het ontslaan en Hideo Kojima en nog wat andere dingen, heeft een prima jaar achter de rug. Misschien niet op het gebied van public relations maar de Japanse uitgever zag haar winst met 230 procent groeien ten opzichte van het vorige jaar. Paching! Uh, ik bedoel… Katsjing!

Natuurlijk roept dat maar één vraag op: hoeveel verdiende Kojima wel niet?! Nou oké het roept nog een paar andere vragen op en gelukkig heeft Kotaku door de cijfers gesnuffeld. Konami haalde 183 miljoen dollar winst binnen vorig jaar. Een knappe prestatie want de omzet daalde juist met 8,5 procent.

Dat winstgroei komt doordat Konami haar bedrijfsvoering heeft gestroomlijnd. De arcade business en pachinko business werden samengevoegd tot de algehele entertainment business. De kosten lagen daardoor stukken lager vorig jaar.

Konami heeft de consolemarkt grotendeels achter zich gelaten en focust zich nu op pachinko apparaten en smartphone titels. Yu-Gi-Oh! Duel Links en Jikkyou Powerful Soccer behoren dan ook tot de grootste geldbrengers voor het bedrijf. Konami kondigde eerder deze maand tevens aan dat er een Netflix-serie van Castlevania wordt ontwikkeld.

Catfight in nieuwe Injustice 2 trailer

De nieuwe trailer van Injustice 2 voegt 4 pittige tantes toe aan het roster. Zeg maar hallo tegen Poison Ivy, Black Canary, Catwoman en Cheetah! Dus ja, hier is *zucht* een catfight.

Wassum weer. Goeiemorgen!