Sony bengt PS4-games naar PlayStation Now 

Straks ook PS4-titels speelbaar op PlayStation Now

PlayStations gamestreamingdienst, ook bekend als een ietwat slap maar desondanks vernuftig excuus voor backward compatibility, wordt binnenkort mogelijk iets meer waar voor je geld. Sony heeft namelijk aangekondigd om het assortiment van PlayStation Now uit te breiden met PlayStation 4 games!

PlayStation Now is sinds mei vorig jaar ook bij ons beschikbaar en maakt het mogelijk om PS3-games te spelen vanaf Sony’s servers, zonder ze zelf te hoeven downloaden. De dienst draait op PlayStation 4 en PC en kost momenteel € 16,99 per maand. Voor dit bedrag heb je nu de keuze uit 483 PlayStation 3-titels en daar komen dus straks een nog onbekend aantal PlayStation 4-games bij. Of we er dan ook meer voor gaan betalen is nog onbekend. Sony zegt in de komende weken al te beginnen met ‘private tests’ voor subscribers, vermoedelijk eerst alleen in Amerika.

Capcom brengt Resident Evil Revelations naar PS4 en Xbox One

Met de goede ontvangst van deel 7 gaat het lekker met Capcom’s grootste horror franchise en als het lekker gaat, dan moet je er alles uithalen wat erin zit. Dat zal ongetwijfeld de logica zijn achter het aankondigen van een current-gen versie van Resident Evil Revelations! De 3DS-game uit 2012 verscheen ook al op PlayStation 3, Xbox One, Wii U en PC en staat gepland om komend najaar uit te komen op PlayStation 4 en Xbox One. Zowel digitaal als fysiek!

Statik komt op 24 april naar PS VR

PlayStation VR (of VR in het algemeen?) lijkt qua games niet echt van de grond te komen en zelfs PU’s eigen VR-junkie Florian zet vraagtekens bij de levensverwachting van Sony’s wonderbril. Toch zegt Sony er boven verwachting veel verkocht te hebben en zet de Wacht zelf zijn blauwverlichte headset ook nog nét niet op Marktplaats. Dit laatste heeft deels te maken met dat er binnenkort een zeer intrigerende titel verschijnt! Ontwikkelaar Tarsier Studios (yep, die van Little Nightmares) heeft op Twitter namelijk bevestigd dat Statik vanaf 24 april te koop is.

Statik is een merkwaardige puzzel-game, waarbij je handen geboeid zitten in een ingewikkelde mechanische doos. De mysterieuze onthullingstrailer (veel meer beelden hebben we niet) geeft je het idee dat je in een laboratorium zit opgesloten als een soort menselijk proefkonijn, wat natuurlijk uitstekend past bij het algehele ongemak dat VR toch wel een beetje blijft. Kom maar op!



Maak kennis met Angara buddy in Mass Effect: Andromeda

Er is op dit moment maar één ruimte-epos die de gemoederen hoog weet te houden en dat natuurlijk de nieuwe Mass Effect. Een belangrijke reden hiervoor is het brede scala aan goed geschreven personages dat BioWare altijd in hun games weten te proppen. Zo werd eerder bekend dat Andromeda meer dan 1200 (!) pratende figuren krijgt en in onderstaande nieuwe video maken we kennis met slechts ééntje daarvan: Jaal Ama Darav, een teammate van de ietwat theatrale soort aliens dat zichzelf Angara noemt. Machtig interessant figuur!

Mass Effect: Andromeda verschijnt op 23 maart voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Iets om naar uit te kijken

Vanaf morgen/vandaag: een ongetwijfeld machtig interessante driedelige docu, voor tussen het spelen door. :)

Tomorrow at 6 AM PT, we’ll be debuting a three-part series called The Making of The Legend of #Zelda: Breath of the Wild! pic.twitter.com/bTDROEZ8i0 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) March 13, 2017





Berg gratis content in lente-update Planet Coaster

Frontier Developments heeft met Planet Coaster het enige waardige vervolg op RollerCoaster Tycoon 3 neergezet en houdt die eer op sierlijke wijze hoog door de game regelmatig uit te breiden met toffe content. Vandaag heeft de ontwikkelaar aangekondigd wat de volgende grote update zal bevatten en dat deze op 11 april beschikbaar zal zijn. Gratis en voor niks! Het enige wat je nodig hebt is een winstgevend pretpark om de zeven nieuwe spannende attracties te kunnen bouwen (of de goeie hoop dat deze je park weer winstgevend zullen maken…).

Ook betekent deze update de terugkeer van een klassieke RCT-feature: misdaad en beveiliging! Vanaf nu zullen ontevreden bezoekers je park weer gezellig komen vandaliseren en elkaars zakken rollen. Aan jou de taak om bewakers in te huren en beveiligingscamera’s op te hangen, om je park netjes en veilig te houden.

Van de nieuwe attracties heeft de Wacht helaas geen plaatjes, maar hij heeft er alle vertrouwen in dat jullie (met jullie in RCT opgedane pretparkkennis) je wel iets kunnen voorstellen met de volgende omschrijvingen.

New Rollercoasters

Steel Hydra. Feel the G-force aboard Planet Coaster’s first suspended swinging coaster.

Trident. Go there and back again with the first of Planet Coaster’s two new shuttle coasters.

Bakasura. Trident’s bigger, badder brother is a thrilling inverted boomerang coaster.

New Tracked Ride

‘Speed’ Go Karts. Design your own karting tracks using Planet Coaster’s powerful track editor and see your guests put pedal to the metal! Who will win and who will spin?

New Flatrides

Elixir Machine. 360 degrees of spinning, swinging, twisting, upside-down insanity.

Big Wheel. An iconic favorite from the golden age of theme parks.

ZoZo. The long-armed ZoZo is another addition to Planet Coaster’s lineup of vintage classics.



Retro-shooter Strafe verschijnt op 9 mei

Na jarenlang naar koddige 8-bit pixelbrijen te hebben moeten staren, is de retro scene nu duidelijk aanbeland bij de low-poly fase. Of misschien veel duidelijker nog bij de retro-shooter fase! Met name sinds de nieuwe DOOM is iedereen is helemaal lijp van old-skool hersenloos en razendsnel knalwerk. Dat, in combinatie met lekker ‘nostalgische’ 3D-graphics, maken Strafe een hele fijne ode aan fps-grondleggers als DOOM en Quake. Strafe brengt bovendien rogue-like gameplay in de mix en daar zijn velen van ons ook zeker niet vies van.

Vandaag komen ontwikkelaar Pixel Titan en uitgever Devolver Digital met het blijde nieuws dat hun kindje Strafe 9 mei op bloederige wijze ter aarde zal komen voor PlayStation 4, MAC en PC. BRING IT!

