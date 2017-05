Sonic Mania releasedatum gelekt 

House of Cards, House of Schmards! Eerst even tijd maken voor een nieuwe N8W8, want hij barst weer van het nieuws: een potentiële releasedatum voor Sonic Mania, een nieuw personage voor Shenmue 3 en de GTAV-versie van Terminator 2. Dat laatste is geen nieuws, maar het is zeker de moeite waard om te checken.



Komt Sonic Mania in augustus?



Helemaal zeker is het niet, want het is snel weer offline gehaald, maar het lijkt erop dat Sonic Mania op 15 augustus verschijnt. Dat is tenminste wat we kunnen opmaken uit een trailer die schijnbaar een klein momentje op de Steam-pagina van Sonic Mania stond. Waarschijnijlk klopt het wel, want nu staat op Steam dat de releasedatum zomer 2017 is. Bedankt voor het opletten @Nibellion, want hij maakte snel een screenshot van de datum.

Geen Shenmue 3 op E3

In de vorige N8W8 moest deze Wacht al vertellen dat er geen Beyond Good & Evil 2 op E3 te zien zal zijn, en nu is ze terug met meer teleurstellingen: ook Shenmue 3 slaat E3 over. Drommels! Is het alleen maar drama rondom Shenmue 3? Nee, want er is ook iets interessants te melden: er is een nieuw personage onthuld! Check de Kickstarter-video om te zien wie of wat je kunt verwachten. Hij doet de Wacht denken aan een soort mix van Johnny Bravo en Mr. Musuka van Dragon Ball:





Veranderingen in Square Enix’ Final Fantasy VII remake

Er wordt ondertussen bij Square Enix hard gewerkt aan de Final Fantasy VII remake, maar het project ondergaat wel wat grote veranderingen: de game wordt geheel bij Square Enix in-company gemaakt, dus zonder hulp van derden. Bovendien is de hoofdprogrammeur Haoki Hamguchi gepromoveerd tot hoofd ontwikkeling. De originele game verscheen in 1997, dus hopelijk haalt het project dit jaar nog, tijdens het tien-jarig jubileum.





Trouwbellen in Fire Emblem Heroes

Misschien komt het omdat de Wacht als ceremoniemeesteres nu keihard werkt aan het organiseren van een episch vrijgezellenfeest voor haar beste vriendin, maar dit moet toch gemeld worden: de superschattige personages van Fire Emblem Heroes zijn voorzien van trouwkostuums. Het ziet er hyperlief uit, hoewel niet alle personages er even blij mee zijn. Lyn roept: “Deze jurk was niet mijn idee!” Nou, gelukkig was het wel het idee van de ontwikkelaars, want hij is prachtig:





De hobbelige launch van Friday the 13th

De survival horrorgame Friday The 13th is pas net uit, maar het barst van de problemen. Gamers kwamen maar niet online en als ze het wel was gelukt, dan waren er problemen met het party-systeem. Ontwikkelaar Illfonic heeft nu een uitgebreide blog geschreven waarin het de opstartproblemen erkent en uitlegt dat dit komt door de overweldigende populariteit van het spel: maar liefst 75.000 spelers probeerden in een korte tijd online te komen. Illfonic werkt aan patch om de overige problemen te verhelpen. Overigens hebben alle platformen wereldwijd last van de hikken en haperingen, dus zowel consolegamers als pc-gamers zijn gedupeerd.





Voel je helemaal Wonder Woman in Injustice 2

Injustice 2 is nog maar net uit, maar nu al kun je er nieuwe outfits voor scoren. Wat dacht je van het kostuum van Wonder Woman uit de aankomende film? Helemaal op Gal Gadot lijkt Wonder Woman in Injustice 2 niet, maar haar outfit ziet er wel helemaal Gal uit. Bovendien schijnen de eerste reacties op de Wonder Woman-film enorm positief te zijn, dus deze virtuele kostuums doen ons nog meer uitkijken naar de flick die 15 juni in de bios draait. Je wilt natuurlijk weten hoe je ze bemachtigt, de Wacht zou het bijna vergeten: je moet meedoen aan het event To End All Wars, dat vandaag is begonnen op de consoles. Voor mobiele spelers begint het event morgen en krijg je er twee nieuwe Wonder Woman-kaarten bij. The future of justice begint bij jou dus!





Pathé komt met 4D-bioscoop

Terwijl de Wacht vorige week nog een kindje haar handen zag uitsteken naar de 3D-effecten in Imax, maakt de Nederlandse cinema zich op voor de komst van de 4D-bioscoop. Pathé Bioscopen is van plan tenminste een zaal in te richten als 4D-cinema, wat betekent dat je niet alleen kijkt en hoort, maar ook ruikt en voelt: de stoelen trillen alsof je in een achtbaan zit, de geur van versgemaaid gras zweeft je neus in (hopelijk draait Teenage Mutant Ninja Turtles niet in 4D) en er komt bijvoorbeeld water op je hoofd als het hoofdpersonage in de film een duik neemt. Je kent het misschien uit Disneyland Parijs of Pandadroom in de Efteling. Heel aangenaam is het meestal niet, maar het is wel verrassend. Wanneer we naar de 4D-zaal kunnen en waar die komt, dat is nog onbekend. Daarnaast komen er drie IMAX-zalen bij en krijgen De Munt en De Kuip Dolby Cinema. Mooie dingen voor filmbuffs.





Voor de hipsters: The Witcher 3 gaat vinyl

Nog niet 4D maar lekker 2D is de plaat van The Witcher 3. Als jij ergens een platenspeler hebt liggen, dan wil je daar natuurlijk muziek op luisteren. Wat dacht je van de soundtrack van The Witcher 3? Spacelab9 en CD Projekt Red maken een LP die exclusief beschikbaar is via ThinkGeek (dus pas op die douanekosten). Nummers als Geralt of Rivia, Wake Up Ciri en Widow-Maker staan erop. De hoes is prachtig:





Terminator 2-film in GTAV is fantastisch

Of je nou van games of films houdt: je kunt sowieso genieten van deze zeer indrukwekkende Terminator 2-remake. Het is een film van maar liefst een uur gemaakt in GTAV. Heel veel kudo’s voor Kramer’s Media, helemaal omdat deze Russische held de film eigenlijk niet in het Engels had gemaakt. Sowieso is zijn kanaal de moeite waard: er zijn ook GTAV-trailers te vinden van Crysis en The Dukes of Hazzard.





Neighborhorde is fascinerend

De Wacht probeert woorden te zoeken voor wat ze net heeft gezien, maar dat is niet makkelijk. Het is namelijk de onderstaande trailer, van een game genaamd Neighborhorde. Het is een dynamisch spel waarin je hordes schattig uitziende schurkjes op je afgestuurd krijgt die je zo snel mogelijk moet uitschakelen. Het design van deze game is zeker weten origineel en de soundtrack mag er ook zijn. Het is de bedoeling dat je het co-op speelt. 6 juni verschijnt Neighborhorde op Steam. De Wacht moest erg lachen om de features van de game: zo wordt er “videogame-like gameplay” belooft. #zinin





Het zit er weer op, lieve lezers. Veel plezier met de Underwoodsjes en een heel fijne dag pandaag!