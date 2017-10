Het leven is niet eerlijk... Jij hebt de SNES Mini nog niet eens kunnen bestellen, terwijl anderen 'm al gehackt hebben. Als troost in deze N8W8 een boel vrolijker nieuws. Lees snel over Jurassic World Evolution, Justice League, Dragon Quest XI, Star Wars Battlefront II en Call of Duty WWII.





Trailer Jurassic World Evolution toont in-game beelden

Op Gamescom werd Jurassic World Evolution aangekondigd. De Wachtster hoorde het woord Jurassic en was meteen verrukt. Helaas bleef het destijds bij een cinematic trailer.

Maar vandaag is het dan eindelijk zo ver: in-game beelden van Jurassic World Evolution.

Nu alleen nog wachten op wat gameplay....

Jurassic World Evolution is in de zomer van 2018 te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Comic-momentje





Justice League Official Heroes trailer

Tingle maakte jullie er vorige week al warm voor, maar de eer is uiteindelijk aan de Wachtster. Hieronder checken jullie namelijk de nieuwste trailer van Justice League. Sluit je snel aan bij de drie miljoen mensen die deze Official Heroes trailer al gezien hebben.

Justice League draait vanaf 16 november in de bioscoop...

Maar dan hopelijk zonder deze David Bowie cover.



SNES Classic Mini nu al gehackt

Het heeft iets meer dan een week geduurd, maar het is inmiddels gelukt om de SNES Classic Mini te hacken. Dat hacken betekent dat je het apparaatje via USB kan aansluiten op je PC en de software kan aanpassen, vooral om ROMs van andere games toe te voegen.

Deze hack is echter natuurlijk wel geheel op eigen risico. Je loopt altijd het gevaar om je Nintendo Classic Mini: SNES onherstelbaar te beschadigen... En het is nou eenmaal niet zo dat elke winkel stapels consoles heeft liggen ter vervanging.



Trailerovervloed

Kiezen is lastig... Maar gelukkig hoeft de Wachtster dat ook eigenlijk helemaal niet. Dit is namelijk gewoon haar N8W8! En als ze jullie meer dan drie trailers wil laten zien dan kan dat gewoon. Zodoende ditmaal vier trailers van games die je wellicht nog helemaal niet kent:

Stronghold 2: Steam Edition - is reeds te checken op PC

Everspace - is reeds te checken op PC en Xbox One

Water Planet - is reeds te checken op PC

Bomber Crew - is vanaf 19 oktober te checken op PC, en later op consoles





Dragon Quest XI op Switch gebruikt Unreal Engine

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age doet het lekker. De game heeft in Japan namelijk al meer dan drie miljoen kopietjes verkocht. Dat is echter niet zomaar een random partyfeitje: de game komt namelijk ook naar het Westen.

Details over de westerse release zijn echter schaars, zo weten we niet helemaal zeker op welk platform wij de game mogen gaan spelen. Krijgen wij ook een release op zowel PS4 als 3DS? En komt de Switch-versie ook onze kant op? En nu we het daar toch over hebben: wordt Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive op de Switch gemodeleerd naar de PS4- of 3DS-versie?

Game Designer Yuji Hori gaf op Unreal Fest East 2017 gelukkig het verlossende antwoord, in ieder geval op de laatste vraag. De Switch-versie van de Dragon Quest-game wordt gemaakt op de Unreal Engine, net als de PS4-versie, dus.

Dragon Quest XI: Echoes of an Elusive Age is in 2018 te checken. Een (wereldwijde?) releasedatum voor de Switch-versie is nog niet gegeven.



Star Wars Battlefront II open bèta kill streaks

Checken jullie de Star Wars Battlefront II open bèta? Hebben jullie er al een favoriete Hero of Villain aan over gehouden? Ter inspiratie hieronder een aantal flinke kill streaks.





Limited Edition PS4 Call of Duty WWII krijgt eigen trailer

De meningen waren verdeeld in het nieuwtje dat Tingle plaatste over de Limited Edition PS4 voor Call of Duty WWII... Maar speciaal voor de mensen die het camouflageprintje wel kunnen waarderen, hieronder een trailer van de console.

Vergeten hoe het ook alweer zat?

CoD: WWII zit inbegrepen bij deze PS4- bundel. Ook krijg je met aankoop van deze console 30 dagen eerder toegang op alle aankomende DLC. Daarnaast pak je drie codes voor bonus content: de Divisions Pack, Nazi Zombies Pack en een Weapon Unlock Token.

Call of Duty: WW2 is vanaf 3 november te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Memes en dingen

Vandaag in memes en dingen een unieke kijk op Silent Hill 2, en 25 jaar fatalities in Mortal Kombat.





Lekker koesen!