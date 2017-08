Shenmue III-teaser, launchtrailer van Destiny 2 en Age of Empires 4 aangekondigd 

EA deed haar presentatie, Shenmue III kreeg een eerste teaser-trailer, Age of Empires 4 is aangekondigd en een fijne launchtrailer van Destiny 2. Er komt heel veel nieuws vanaf Gamescom, heerlijk! Je leest het allemaal in deze kraakverse, nieuwe N8W8.

Komkommertijd? Swomswommertijd! Welkom in de W8!





Teasertrailer Shenmue III is hier!

Kun je niet wachten om Shenmue III te spelen? Prijkt er een grote Shenmue-tattoo op je arm? Het maakt niet uit of je de franchise kent, de teaser is er voor iedereen. Wat ziet dat er goed uit!





LBGT-liefde in Splatoon 2

Je zou denken dat mensen Splatoon 2 spelen om lekker te kunnen schieten, maar er zijn ook mensen die de tijd nemen om in de game tekeningetjes te maken in de lobby. Op dit moment is de trend om een lieve shoutout te doen naar transgenders, zo schrijft Fallska. Het is heel tof om al die positiviteit voorbij te zien komen. Dankzij de president van Amerika is dat natuurlijk sowieso een hot topic, gender, maar het is mooi hoe mensen van over de hele wereld hun liefde komen tonen voor elkaar. Soms komt het doordat andere spelers nare opmerkingen hebben gemaakt over de LGBT-gemeenschap, maar het is ook echt een trend: je weet eigenlijk niet waar het vandaan komt, maar je wordt er blij van en dan doe je mee. Liefs voor al die trans-Squids!





10 jaar Bioshock: dat moet gevierd worden

Happy birthday Bioshock! De gamefranchise bestaat dit jaar tien jaar en dat wordt gevierd met een Bioshock 10th Anniversary Collectors Edition. Op dit moment is die alleen nog voor Amerika aangekondigd, en zal hij alleen bij Gamestop verkrijgbaar zijn vanaf 14 november. Voor 200 dollar heb je dan een schijfje van BioShock: The Collection, authenticiteitscertificaten én een 11-inch figure van Big Daddy en een Little Sister. Het beeldje kan lichtgeven en er komt geluid vanaf. Bovendien kan de drillboor ook nog echt draaien. Push me, and then just touch me, till I can get my…





D. Va is binnenkort niet meer wie ze was

Op het Overwatch-forum heeft principal designer Geoff Goodman meer uitleg gegeven over aanpassingen die eraan komen voor het personage D.Va. Zo wordt er aan haar Defense Matrix gesleuteld, heeft ze de mogelijkheid haar Fusion Cannons te gebruiken als ze vliegt én krijgt ze Micro Missiles, waarmee ze allemaal kleine raketjes afvuurt die exploderen als ze ergens tegenaan komen. Haar verdediging wordt door al deze aanvalsmethoden wel wat minder stevig, dus dat maakt haar straks extra interessant.





Age of Empires IV aangekondigd

Relic Entertainment werkt momenteel aan een nieuwe Age of Empires. Age of Empires IV is officieel aangekondigd en de studio achter vele Warhammer-games zal hem maken. Verder weten we niets, behalve dan dat er een Age of Empires: Definitive Edition uitkomt op 10 oktober en dat zowel AoE 2 als 3 ook zo’n nieuwe uitgave krijgen.





HTC Vive enorm in prijs omlaag

In navolging van Rift VR die tijdelijk 200 dollar in prijs omlaag gaat, zal nu ook de Vive-headset een prijsduik maken. De nieuwe prijs is 599 dollar in plaats van 799 dollar.





Zo ziet Rise of the Tomb Raider eruit op Xbox One X

Er is een trailer verschenen waarin je kunt zien wat de verbeteringen zijn in Rise of the Tomb Raider op Xbox One X. Je kunt de game straks in 4K spelen en daarvoor zijn de kleuren verbeterd, de texturen geoptimaliseerd en meer. Wat dan? Dat zie je hier:





Launchtrailer Destiny 2 is gelikt

We gaan nog even door met filmpjes, want er is een launchtrailer uit van Destiny 2. Een beetje vreemd misschien, aangezien de game pas op 6 september op de consoles verschijnt en daarna op 24 oktober op de PC, maar het is moeilijk om hier niet bij te watertanden.





Doom VFR gaat los

Schieten op ruimtegespuis, dat is helemaal niet iets wat nieuw werd geïntroduceerd in Destiny: jaren daarvoor deden we al gelijksoortige activiteiten in Doom. De epische gameserie wordt binnenkort voorzien van een VR-versie en daarover wordt meer verteld in het onderstaande filmpje:





1 miljoen spelers voor Fortnite

Epic Games’ Fortnite viert dat het 1 miljoen spelers heeft gehad. Als felicitatie heeft de studio besloten een survival mode op de spelers los te laten. Op 29 augustus komt die nieuwe modus beschikbaar. Hoe die precies in zijn werk gaat is niet verder toegelicht.





Nieuwe Far Cry 5 gameplayvideo

Of je nu honden tegen elkaar laat vechten of dat je lekker gaat vissen: in de mooie omgevingen van Far Cry 5 maakt het eigenlijk niet uit wat je doet, het is gewoon tof om even helemaal ergens anders te zijn. In de nieuwe gameplay-trailer zie je net even meer van wat er mogelijk is in Far Cry 5.





Atari klaagt Nestle aan om Kit Kat-advertentie

In een advertentie voor de chocolade candybars van Nestle, Kit Kat om precies te zijn, wordt volgens Atari inbreuk gedaan op de copyrights van het bedrijf. Zo schijnt Nestle de game Breakout als basis te hebben genomen en de baksteentjes te hebben veranderd in Kit Kat-repen om zo hun zoetigheid aan de man te brengen. Volgens Atari is de game Breakout een soort levende legende in Silicon Valley, en mag hier niet zomaar worden aangepast. Wat zeggen we dan? Have a break...









Met die laatste slechte opmerking en een lekkere trek in Kit Kats zijn we weer aan het einde gekomen van de N8W8. Niet getreurd mijn vrinden, het is Gamescom! Fijne dag pandaag! ;)