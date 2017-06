Shenmue 3 uitgesteld, zeker 8 games op E3-presentatie EA en Cyberpunk 2077 geransomd 

De gamewereld lijkt wel Las Vegas deze week: verrassend, veel en druk. En je moet scherp zijn om te zien wat echt is en wat niet. De strippers, het gokken en de dronken mini-bruiloft laten we voor wat het is, eerst: gamenieuws.





Shenmue 3 is “wat” later

Shenmue 3 is tot onze grote spijt uitgesteld. De game, waarop inmiddels al ruim 15 jaar wordt gewacht, zal pas uitkomen in 2018. Helaas niet eens het eerste Q’tje van dat jaar: het hopen is nu dat de game Kerstmis 2018 haalt. Het is niet tof, maar we hebben het dan ook niet over een of andere Tetris in een nieuw jasje: dit is een gigagroot project waarvan de verwachtingen hooggespannen zijn. Director Yu Suzuki legt in een filmpje op Kickstarter (zie onderstaand) uit waarom er vertraging is gekomen. Het is op zich een positieve reden, dus laten we het team vooral toejuichen er iets moois van te maken.









CD Projekt Red last van hackers

Ransomware wordt een steeds groter probleem, als we security experts mogen geloven. Straks rijd je in je zelfrijdende auto en dan wordt hij misschien overgenomen door hackers die een x bedrag van je eisen omdat ze anders je auto laten crashen. Het klinkt als een Radiohead-achtig deprimerend toekomstmuziekje, maar het is dichterbij dan we denken. Nu zien we er ook al vormen van en dat heeft The Witcher-ontwikkelaar CD Projekt Red al ondervonden.

De studio verspreidde gisteren het onderstaande statement met betrekking tot Cyberpunk 2077, de nieuwe game. Hackers met slechte bedoelingen zeggen bestanden in handen te hebben met vroege ontwerpen van die gloednieuwe titel. De studio vraagt fans geen aandacht te besteden aan deze documenten. Gelukkig heeft CJ Projekt Red het wel begrepen: de studio zal de gijzelnemer(s) geen cent betalen, wat heel verstandig schijnt te zijn wanneer er losgeld wordt gevraagd.





E3-opener EA heeft er acht

Doffe ellende dus, maar even wat leukers nu. Op de E3-briefing van EA worden op zijn minst acht games besproken. Twee hiervan schijnen nog onaangekondigde titels te zijn. Op 10 juni komen in ieder geval de volgende games aan bod:

Need for Speed Payback

Battlefield 1

Star Wars: Battlefront II

FIFA 18

Madden NFL 18

NBA Live 18



Dit heeft EA bekendgemaakt in een blog. De presentatie duurt anderhalf uur en is uiteraard hier op PU te bekijken. Wanneer? Zaterdag om 21:00 uur!





Xbox-presentatie is lekker lang

Hopelijk heb je maandag geen belangrijke dingen te doen, want de Microsoft-presentatie is laat zondagavond. De show duurt langer dan de normale anderhalf uur. Hoe lang? Dat specificeert Phil Spencer niet in zijn Tweet. Geen probleem, want het vooruitzicht is al fantastisch. Er wordt meer tijd genomen, wat óf betekent dat er enorm veel tijd nodig is om Project Scorpio verder toe te lichten, óf er zijn simpelweg honderden games te laten zien (of tien...), óf een paar prachtige, nieuwe IP’s zoals een Mario-tegenhanger met eenhoorns. Gelukkig heeft de Wacht collega’s die iets serieuzere ideeën hebben van wat er staat te gebeuren tijdens de Xbox-presentatie. Lees ze hier en hier.









Nintendo is zomerklaar

Waar Microsoft dus extra tijd neemt, schreven we eerder deze week al dat Nintendo juist voor een soort micro-”presentatie” gaat van een half uurtje. Wat daar allemaal besproken zal worden is natuurlijk nog niet bekend, maar wel is er vast een Switch zomer 2017-trailer verschenen. Hierin zie je mannen boksen in een een garage, een groepje kids Switchen in een soort huisje in het bos, een stelletje op een drumstel spelen, twee chicks op bed gamen; het gaat maar door. Splatoon 2 komt voorbij, Arms passeert de revue en Pokken Tournament DX laat zijn gezicht zien. Loop je er warm voor? Dinsdag 13 juni om 18:00 uur is de livestream van deze E3-hekkensluiter.





Bijzondere muziek in Perception-trailer

Een paar daagjes geleden is Perception verschenen op PlayStation 4, nadat het 30 mei op de PC uitkwam. De Wacht betwijfelt of jullie de launchtrailer wel hebben gezien, dus hier komt-ie. Ontwikkelaar van deze psychologische horrorgame is The Deep End. Het is in Perception de bedoeling om je te laten voelen hoe het is om blind te zijn. Via echolocatie moet je overleven in een vervloekte villa in New England ('Dit huis, dit vervloekte huis!'). Iedereen die kan zien en eens geblinddoekt heeft rondgelopen (of nog beter, die de Expeditie Ribbelroute in Nijmegen heeft gedaan), weet dat de wereld best angstig is zonder zicht. Deze game probeert dat verder uit te werken, zoals je kunt zien in deze launchtrailer. Pas op, de muziek is ietwat bizar.





Super Mario Kart-attractie inderdaad aanwezig in Super Nintendo World

Terwijl onze collega’s dit weekend afreizen naar het heerlijke Los Angeles voor E3, kun jij je vliegticket naar Japan vast gaan boeken. In het aankomende Super Nintendo World pretpark komt namelijk een Super Mario Kart-attractie, schrijft Famitsu. Tijdens de openingsceremonie, die je hieronder kunt terugkijken, werd dit bevestigd. Check hier de teaser-trailer die we al eerder hebben geplaatst. Let's-a go!









The Mummy-film krijgt retro-game van WayForward

Waarom Super Mario Kart wordt toegevoegd aan het pretpark is duidelijk, maar waarom er een game moet komen van de redelijk slechte Mummy-reboot? De Wacht zag deze survival-horror-film met Tom Cruise gisteren en zelfs na het doorstaan van 47 Meters Down maakte The Mummy geen indruk. Het gamenieuws rondom The Mummy is wel interessant: er komt een dikke pixel-game van WayForward uit van The Mummy 2017. De ontwikkelaar van Shantae werkt momenteel aan The Mummy Demastered, een avonturenplatformer. In augustus komt het spel uit op PlayStation 4, Xbox One, Switch en PC.









Bubsy is back

Nog een gekke keuze? Doen we! Bubsy is een gamepersonage waar eigenlijk niemand het nog over had, tot vandaag. Ontwikkelaar Accolade is bezig met een comeback voor Bubsy genaamd Bubsy: The Woolies Strike Back. In deze game zoekt Bubsy allerlei planeten af op zoek naar de Golden Fleece. De originele Bubsy heet Bubsy 3D en die kwam in 1996 uit. Het is geen april, dus dit kan geen 1 april-grap zijn. Vreemd is het wel. Ken jij Bubsy nog? Niet te verwarren met Lil Bub trouwens...













Gratis gamepje: Payday 2

Als je snel bent, dan kun je gratis Payday 2 downloaden op Steam. Ontwikkelaar Overkill Software geeft de game vijf miljoen keer weg. Gratis! Heb je ondanks die supergoede reden nog steeds twijfels of de game je tijd waard is: later dit jaar verschijnt er een gratis update voor het spel waarmee VR en crossplay mogelijk is. Downloaden doe je hier.









Sonic Mania bevat Chemical Plant Zone

Hoera! Een oude bekende uit Sonic the Hedgehog 2 is terug. De Chemical Plant Zone wordt toegevoegd aan Sonic Mania. Moeilijk!









Star Wars conventie in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht

Cons, Star Wars, bioscopen en Utrecht: allemaal geweldig. 16 december komen al die dingen samen tijdens Echo Base Charity Con, een Star Wars-convention die wordt georganiseerd door Stichting Echo Base. De stichting organiseert het evenement onder andere om geld op te halen voor Force for Change (het goede doel van Lucasfilm en Disney voor Unicef). Er zijn veilingen, winkeltjes, Star Wars acteurs en cosplay. Sommige acteurs zijn al bevestigd voor signeersessies en Q&A’s: Jeremy Bulloch (Boba Fett) en Tim Rose (Admiral Ackbar). 16 december is ook de dag dat Star Wars: The Last Jedi in de bioscoop draait. Wil je alles over dit event weten, check dan deze website. Wist je dat er al sinds 2003 geen specifieke Star Wars cons in Nederland zijn geweest? Check hier de beelden die eruit zien alsof ze in de jaren ‘80 zijn gemaakt.









Snap Finger Click komt met It’s Quiz Time

‘Shakalakabooom, I am BUZZ!” Wat was hij charismatisch: quizmaster Buzz. De beste quizgame die de wereld ooit gekend heeft komt terug. Het is in een andere vorm, onder een andere naam, maar wel van dezelfde mensen. Een groepje van ex-Buzz!-ontwikkelaars komt met It’s Quiz Time. Er zullen bij de launch alleen al 9.000 (negenduizend!) unieke vragen in de game voorkomen en je gebruikt je smartphone als controller. Je speelt It's Quiz Time met maximaal 8 mensen tegelijk. Wil je in je eentje een slimmerik uithangen, dan is er ook een singleplayermodus. Voor de fans: Buzz maakt plaats voor Salli en die spreekt geen Nederlands: alleen Engels, Frans, Italiaans, Duits en Spaans. November 2017 verschijnt deze game van Snap Finger Click op PlayStation 4, Xbox One en PC.









Beetje jammer: raamwisser en afslankmiddelen voor Wonder Woman-bezoekers

In Nederland kennen we in Pathé bioscopen Ladies Night, waarbij bezoekers (over het algemeen vrouwen) worden getrakteerd op prosecco, halfnaakte mannen en vooral “chickflicks” zoals Bridget Jones en Hartenstraat. Nu pakken ze dat in België beter aan. Daar zie je een avant-première voor vrouwen met bijvoorbeeld Wonder Woman als hoofdfilm, zo schrijft Brainfreeze. Dat is heel vet en daar moet Pathé ook iets mee doen. Waar Pathé echter niet mee moet beginnen, is de goodiebag daarna op dezelfde manier vullen als Kinepolis. De dames, die net naar een superheldenfilm waren geweest waarin de wereld wordt gered door een vrouw, werden namelijk getrakteerd op een raamwisser en reclame voor afslankmiddelen. Flauw.









Nieuwe trailer van Spider-Man: Homecoming

Om deze lekker gemixte N8W8 positief te eindigen, is hier een vrolijke trailer van Spider-Man: Homecoming. Spidey in actie!











Nog een dagje buffelen en voor de meeste lezers is het weekend! En wat voor weekend: E3, E3, E3! Dank voor de gezelligheid en een fantastische dag gewenst pandaag!