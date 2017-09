Yarr! Gisterrrrren was het 'International-Talk-Like-A-Pirate-Day', dus vandaag zetten we deze trrrrend door in de N8W8! Nee? Oké. Wel heeft de wacht ander goed nieuws voor je klaarstaan. Waaronder gratis DLC voor Sonic Forces, een nieuwe trailer van Shadow of the Colossus remake, tijdelijke free-to-play games, een racegame voor de Switch, feest bij Square Enix en meer!

Gotta go fast! Shadow wordt gratis DLC in Sonic Forces!

Onze edgy snelheids-egel scheurt zijn weg binnen Sonic Forces als gratis DLC. We krijgen een first look te zien waarin je als Shadow speelt. Deze add-on wordt een prequel van de main story van Sonic Forces. Hierin krijgen we meer te weten over hoe trouw Shadow is, het lot van Team Dark (waarschijnlijk uit Sonic Heroes) en de oorsprong van de mysterieuze badguy 'Infinite'.

Ook krijgen we 3 unieke stages speciaal voor Shadow en je kan 'm ook spelen in 10 'modern-stages' van Sonic zelf. Dit betekent dat we Shadow zowel in de 2D en 3D stages kunnen besturen. Check hieronder de trailer:

Sonic Forces komt uit op 7 november voor de PS4, Xbox One, Nintendo Switch en PC.





Nieuwe trailer van Shadow of the Colossus Remake

We zijn nog niet klaar met Shadow, dit keer komt de naam terug in Shadow of the Colossus, waar zojuist een nieuwe trailer voor is uitgekomen. Het originele spel is uitgekomen voor de PlayStation 2 en heeft bij veel gamers een plekje in hun hart verovert. De game krijgt een volledige remake en zal ergens in 2018 uitkomen.





Battlefield wordt free to play op Xbox One van 22 t/m 24 september met Xbox Live

Goed nieuws voor gamers met een Xbox Live Gold abonnement: vanaf 22 september tot en met 24 september kan je gratis op het slagveld staan van Battlefield 1. Dit is een onderdeel van de 'Xbox Live Gold Free Play Days event', wat overlapt met Battlefield's Battlefest event. Van 19 september tot en met 30 september, hebben spelers gratis toegang tot de 'In the Name of the Tsar' uitbreiding. Ook kun je tijdens deze periode gratis Samsung HDR monitors winnen, lees hier de spelregels en meer informatie over het Battlefest event.





Er is een nieuwe racegame onderweg naar de Switch

Een nieuwe racegame genaamd Gear.Club Unlimited scheurt naar de Nintendo Switch. Deze game stamt af van de mobile game Gear.Club - True Racing die gratis is voor iOS en Android. De mobiele game bevat echter wel microtransacties. Ontwikkelaar Eden Games geven het volgende aan over Gear.Club Unlimited:

Gear.Club Unlimited is a realistic driving experience where you take the most incredible cars through breath-taking environments. Show your competitive spirit on your own or with your friends, in different leagues and in frenzied races – and become a true driver by achieving the best times in the different available racing categories.

Bekijk hier de trailer:





Oddworld: Abe's Oddysee gratis op Humble Bundle

Nederlanders en het woord gratis gaan goed samen. Wat ook goed samen gaat, zijn Humble Bundle met gratis games. Nu kan je een gratis Steam key van Abe's Oddysee krijgen op Humble Bundle. Waarom? Omdat Abe 20 jaar is geworden. Leuk, fijn, geweldig, plezant, amusant en tof nieuws dus. Claim je gratis game hier! Let op, wees wel snel, want het is maar tijdelijk verkrijgbaar.





Final Fantasy XI NU beschikbaar voor de PS4

Vanaf NU kun je Final Fantasy XI kopen in de PlayStation Store voor de PlayStation 4. De oorspronkelijke game kwam in 2000 voor de PlayStation en is speciaal voor de PS4 een beetje opgepoetst. Naast het HD lakje bevat het ook andere extra's zoals trofeeën en zogenaamde 'game boosters', wat bestaat uit speltypes waarmee alles extra snel gaat of een playthrough zonder auto-saves. Het spel is te koop voor €20,99 en €16,79 speciaal voor PS+ leden. Het YouTube kanaal van PlayStation heeft ook nog een verse launch trailer online gegooid:





Grote nieuwe Overwatch update is live en wordt tijdelijk free-to-play

Zojuist is er een grote update voor Overwatch online gegaan, met hierin een nieuwe map genaamd 'The Junkertown'. Ook is de arcade mode 'Mystery Heroes' onder de loep genomen, zijn er nieuwe aanpassingen voor D.Va, Mercy en Reinhardt en zijn er weer een hoop bugs gefixt. Over D.Va vertelde het Overwatch development team in Augustus het volgende:

D.Va’s Defense Matrix uptime has proven to be too strong, but simply reducing it without making other changes would make her too weak (and far less interesting to play). Instead, we’re adding a new ability, and giving her the ability to fire while flying. These changes give D.Va a lot of new options while maintaining Defense Matrix’s ability to shut down big enemy attacks.

Deze aanpassingen zijn nu live gegaan. D.Va's Defense Matrix is een stuk zwakker geworden, de recource meter gaat 2x zo snel leeg. Het laadt nu wel sneller op, 12,5% per seconde in plaats van 10. In ruil daarvoor kan D.Va nu wel haar geweren afvuren vanuit de lucht. Ook heeft ze een nieuwe ability gekregen genaamd Micro Missiles: een raketten barrage die ontploffen bij impact. Deze ability kan worden gebruikt in combinatie met elke andere ability.

Over Mercy vertelde Blizzard het volgende:

While resurrecting downed allies is a core part of Mercy’s gameplay, the way her Ultimate functioned was causing a number of problems. It was frustrating to play against, and it incentivized Mercy players to hide away from important battles, instead of taking part in them. This version turns Resurrect into a single target ability. It’s still an important part of Mercy’s kit, but plays much better for both Mercy players and her enemies. Valkyrie, her new Ultimate, gives her the opportunity for big game-making plays and opens a number of new options for her.

Resurrect is dus niet meer haar ultimate ability. Ressurect is nu een single-target ability geworden met 30 seconden cooldown. Haar nieuwe ultimate ability heet Valkyrie, wat al haar abilities versterkt voor 20 seconden. Ook linken haar healing en damaging beams door aan andere spelers en hebben meer range, schiet ze sneller en heeft oneindig veel kogels. Daar boven op krijgt ze meer range en snelheid op haar Ressurect ability (met maar 10 seconden cooldown) en kan ze vrij rondvliegen terwijl ze deze ultimate gebruikt.

Reinhardt heeft ook een kleine update gekregen, terwijl hij zijn big ass shield actief houdt, kan hij nu ook om zich heen kijken. Blizzard voegt het volgende eraan toe:

This change gives Reinhardt more situational awareness while using his shield, allowing him to keep an eye on the battlefield while still protecting his team.

Zo, een hoop nieuws over Overwatch. Oh ja, Overwatch wordt van 22 september tot en met 25 september free to play op PC, PS4 en Xbox One. Awesome!





NBA 2K18 zit bomvol microtransacties

Volgens Kotaku zit NBA 2K18 ramvol met microtransacties. Alles wat je kan kopen met de in-game currency 'Virtual Currency ', is ook te koop met je welverdiende euries. Je begint de game met 6000 VC, maar je komt er snel genoeg achter dat alles vrij veel kost. Een nieuw kapsel voor je personage kost bijvoorbeeld al 1500 VC, dat is gelijk 1/4e van je gratis currency voor een nieuw kuifje op je kop. Ook tattoos, kleren en animaties zijn te koop voor echt geld. Alhoewel dit allemaal optioneel is en je het ook kan kopen met in-game currency, valt dit bij sommige spelers toch niet zo heel lekker. 2K heeft nog niet gereageerd op de reacties op NBA 2K18's currency systeem.





Acteur van Luke Skywalker heeft wellicht datum van nieuwe trailer The Last Jedi gelekt

Mark Hamill, de acteur van Luke Skywalker in Star Wars, heeft misschien de datum van de nieuwe trailer van The Last Jedi doorgelekt. Tot nu toe hebben we maar één korte trailer kunnen zien. Toen een fan vroeg via Twitter wanneer de nieuwe trailer te zien is, zei Mark Hamill dat het spoedig zou komen. Later voegde hij nog eraan toe: "Watch Monday Night Football on Monday October 9th--for no reason in particular." De tweet is inmiddels verwijderd, maar is hier nog te zien. Is dit wederom een troll van Mark, of betekent het iets meer dan dat?

Square Enix blijft feest geven: speciale wijnen voor het 30-jarige bestaan van Final Fantasy

Omdat Final Fantasy 30 jaar oud is geworden, viert Square Enix het met speciale goodies. Twee speciale 'Château des Bois' wijnen zijn uitgebracht onder de namen 'Ifrit Rouge' en 'Shiva Blanc'.

The Ifrit Rouge is a red wine with hints of strawberry and other freshly picked fruits, named after the classic FINAL FANTASY summon associated with fire. Shiva Blanc, taking its name from the legendary ice summon, is a well-balanced 2015 Château des Bois white wine that pairs favorably with a wide range of cuisines.

De Ifrit Rogue is hier te koop en de Shiva Blanc kan je hier vinden. Beide wijnen hebben speciale labels en dozen en zijn alleen te koop voor mensen van 21 jaar of ouder. Ook zijn er andere speciale goodies uitgebracht, namelijk T-shirts, knuffels en andere prijzige Final Fantasy meuk.





Hier houdt het feestje helaas op. Hopelijk hebben jullie genoten van deze wacht. Veel succes met je studie/werk/stage morgen en slaap lekker. Adios, amigos!