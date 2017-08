In deze Nachtwacht onder andere het heugelijke nieuws dat Rez Infinite nu op pc verkrijgbaar is, een nieuwe digitale kaartgame van Valve, trailers van onder andere Wolfenstein II, Fire Emblem Warriors en Black Desert Online en natuurlijk nog veel meer.

Rez Infinite nu verkrijgbaar op pc

Jaja, dit is nogeens lekker nieuws! Rez Infinite, de PS4-remaster met vr-support die in 2016 op PlayStation 4 verschijn, kan nu ook op pc gekocht worden via Steam. Wees er snel bij en je krijgt korting, waardoor je tijdelijk maar 19,99 euro betaalt voor deze klassieke, artistieke schmup.

Nog meer goed nieuws, ook op de pc kun je het spel in vr spelen, want de game ondersteunt HTC Vive en Oculus Rift. De game bevat de vijf levels uit de originele Dreamcast release uit 2001 met HD- en 4K-ondersteuning, alsmede het vorig jaar verschenen level Area X, dat speciaal voor vr gemaakt is. Nog nooit gespeeld? Nú downloaden dan! En snel een beetje!









Valve kondigt collectible card game Artifact: The Dota Card Game aan

Of de Wacht heeft poep in zijn ogen (en laten we eerlijk zijn, dat is een goede mogelijkheid), of op PU.nl stond afgelopen dag niets te lezen over de nieuwe game van Valve. Nu dan alsnog! Het bedrijf gaat in 2018 de collectible cardgame Artifact: The Dota Card Game uitbrengen. Een digitale kaartgame gebaseerd op Dota dus.

Er zijn nog niet heel veel details bekend, behalve dan dat er drie borden zijn en dat je ook gebouwen kunt plaatsen. Ook is bekend dat Double Fine-ontwikkelaar Brad Muir meehelpt met de ontwikkeling.

Collectible cardgames zijn de afgelopen jaren helemaal hot. Voorloper was Magic, maar inmiddels zijn ook games als Hearthstone, Gwent en The Elder Scrolls Legends niet meer weg te denken.









Deze Ubisoft-games kun je op Gamescom spelen

Ga jij naar Gamescom dit jaar? De beurs wordt gehouden in de week van 21 augustus, zoals altijd in Keulen. Gisteren werd al bekend wat Nintendo er allemaal heeft staan, maar nu weten we ook welke games Ubisoft speelbaar heeft voor het publiek.

Het bedrijf heeft diverse speelbare games op Gamescom. Natuurlijk is Assassin's Creed: Origins, die de reeks naar het oude Egypte brengt, er een van. Ook Far Cry 5 en Switch-game Mario + Rabbids Kingdom Battle zijn aanwezig. Verder speelbaar zijn racegame The Crew 2 en het in oktober te verschijnen South Park: The Fractured but Whole. Voor Just Dance 2018 worden er diverse presentaties en demo's gehouden en tot slot worden er ook toernooien gehouden voor For Honor en Rainbow Six Siege, games die natuurlijk al wel verkrijgbaar zijn.









10 minuten gameplay van Dauntless, oftewel de Monster Hunter voor pc









Call of Duty-documentaire komt in september uit

Jaja, het is Call of Duty. Maar niemand kan ontkennen wat voor gigantische invloed de serie heeft gehad en nog steeds heeft in de game-industrie. Devolver Digital Films maakt dan ook een documantaire over de reeks, genaamd CODumentary (har har), die in september via Steam en Amazon Video on Demand te zien moet zijn. Op een later moment moet de docu ook naar andere platforms komen.

In CODumentary wordt getoond hoe de serie bij Infinity Ward in 2003 tot stand kwam en hoe het zich in de loop der jaren ontwikkelde. Niet alleen ontwikkelaars komen aan het woord: ook fans en professionele spelers laten van zich horen.









Een nieuwe gameplaytrailer van Switch- en 3DS-game Fire Emblem Warriors









Arms heeft een flinke update gekregen

Speel jij nog Arms? De Switch-game ontvangt binnenkort o.a. nieuwe personages, maar update 2.1, die gisteren is verschenen, past in plaats daarvan het een en ander aan. Zo zijn er vijf nieuwe oefeningen in de trainingsmodus om een nog betere vechtersbaas te worden. Sowieso is de trainingsmodus nu op het hoofdmenu geplaatst, dat is wel zo handig.

De meeste personages zijn ook een beetje aangepast, zodat de balans iets meer in orde is. Hier kun je alle verbeteringen lezen.









Rondskaten in The Witcher 3: Wild Hunt

Oh mods, wat zou het leven zonder jullie saai zijn. Een nieuwe mod voor de pc-versie van The Witcher 3: Wild Hunt, genaamd Geralt of Rivia's Pro Witcher 3, laat je, jawel: skaten. De mod voegt diverse bewegingsmods samen om er voor te zorgen dat het echt lijkt alsof je door de wereld van Geralt heen skate. Dom? Misschien, maar onderstaande gameplay is wat de Wacht betreft overtuigend genoeg! Vooral de muziek...









Comedyseries met Nazi's zijn gewoon grappig in Wolfenstein II: The New Colossus

Je weet inmiddels vast wel dat in het Wolfenstein-universum, de Nazi's de oorlog hebben gewonnen en de baas over de wereld zijn. De marketingcampagne van het aankomende Wolfenstein II: The New Colossus maakt daar gretig gebruik van. Zo ook deze nieuwe trailer, waarin een oude Amerikaanse comedy... maar dan net even anders wordt getoond. Mocht je echt alleen in de game zelf geïnteresseerd zijn, dan loont het om te blijven kijken, want na de sketch volgt kort wat gameplay.









Ontmoet Bell, een gigantisch monster in Black Desert Online









Je kunt nu Zelda: Breath of the Wild-items verkrijgen door nieuwsitems erover te lezen

Een beetje vreemde titel misschien, maar zo werkt het: op het nieuwskanaal van de Switch kun je je abonneren op diverse games, waardoor je nog meer nieuws over de games in kwestie ontvangt. Doe je dat voor Zelda: Breath of the Wild, dan kun je een nieuwsitem openen over hoe je vrienden wordt met honden in games.

Voor als je het niet weet, dat doe je door ze eten te geven. Druk op de knop in het nieuwsbericht op je Switch, en de game start op, waarna je een aantal etenswaren gratis ontvangt. Makkelijk verdiend! En je kunt het ook nog eens zo vaak doen als je zelf wilt. De Wacht vindt dit vooral een grappige en unieke manier om kleine cadeaus aan zijn fans te geven. Meer van dit!









Zo maakt de Britse folkrockband Daughter muziek voor Life is Strange: Before the Storm







Monster Hunter XX-demo nu verkrijgbaar op Japanse eShop

Op de Japanse Switch eShop is een demo van Monster Hunter XX, de port van de 3DS-game, geplaatst. Aangezien de Switch regiovrij is hoef je alleen maar een Japanse account aan te maken op de Switch en die handel binnen te halen.

Sowieso is het misschien beter om je Japans bij te spijkeren, want Capcom heeft nog altijd geen westerse release voor Monster Hunter XX aangekondigd. Boeee! Overigens krijgen we volgend jaar wel Monster Hunter World voor PS4, Xbox One en pc.









Verkoopcijfers Tales from the Borderlands waren niet naar wens

Volgens velen is Tales from the Borderlands het beste dat Telltale ooit heeft gedaan. Jammer om te horen dus dat de verkoop van de reeks niet naar verwachting was. De laatste episodes van het eerste seizoen zijn daardoor met een uitgekleed ontwikkelteam gemaakt die vrijwillig extra uren draaide.

Dit blijkt uit een uitgebreid artikel van Campo Santo Quarterly Review, waarin diverse Telltale-ontwikkelaars aan het woord komen. 'De verkoop was redelijk, we verloren geen geld, maar vergeleken met een serie als The Walking Dead was het niet op hetzelfde niveau', aldus Nick Herman. 'We maakten ongeveer op de helft van de ontwikkeling een deal met de studio dat als ze ons door lieten ontwikkelen, we zo'n 95 procent van ons team zouden laten gaan zolang we door mochten werken. Tales besloeg twee jaar van mijn leven en het wordt intern als een gefaald experiment gezien. De critici waren lovend, maar wat verkoop betreft was het niet zo tof."

Pfoe, dat is jammer om te horen. De Wacht hoopt nog altijd dat er meer episodes van de Telltale-serie gemaakt worden.









Spirituele opvolger van Myst, Obduction, komt deze maand naar PS4

De adventure Obduction is gemaakt door Cyan, de ontwikkelaar achter de klassieke game Myst. Vorig jaar verscheen het spel al op Steam en op 29 augustus kunnen we de game ook op PlayStation 4 verwachten - met PlayStation VR-ondersteuning! Cyan maakt daarbij duidelijk dat de vr-ondersteuning niet zomaar op het laatste moment erbij is gepakt, maar dat men de game echt heeft aangepast om geschikt te maken voor PSVR. Check hieronder een korte trailer zodat je weet wat je kunt verwachten.









Inversus Deluxe voor Switch aangekondigd

De top-down arcadegame Inversus was een supertoffe indiegame die vorig jaar verscheen op pc en PlayStation 4. Inmiddels is ook een Xbox One-versie aangekondigd en nu laat ontwikkelaar Hypersect weten dat een Deluxe-versie ook naar de Switch komt. Hierin zit een hoop nieuwe content, waaronder nieuwe maps, bots en een ranked online multiplayer.

De Switch- en Xbox One-versies moeten ergens dit najaar verschijnen.









En dit was de Nachtwacht weer, een fijne donderdag toegewenst!