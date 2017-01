Resident Evil 7 season pass bevat zeven stukjes DLC 

De Nacht is neergestreken en de duisternis bezorgt de Wacht nachtmerries over Resident Evil 7. Die game krijgt een season pass en nu is duidelijk welke content hier bij hoort, inclusief beangstigende titels. Daarnaast jagen we op Pokémon op Ark: Survival Evolved en ook krijgt Heroes of the Storm er een nieuwe held bij.

Jaag op Pokémon in Ark: Survival Evolved dankzij mod

Hulde aan de sleutelaars in digitale universums, want dankzij een modder is het nu mogelijk om op Pokémon te jagen in Ark: Survival Evolved. De Venomod is gemaakt door Mystic Academy en bevat in totaal 30 Pokémon, waaronder Ninetails, Alakazam en Charmander. Echter, zal de mod naar alle waarschijnlijkheid niet lang online staan, want er is al een aanklacht ingediend tegen de makers voor het schenden van copyright. Om die reden zit er al een DMCA notificatie aan de mod verbonden.

Je zou denken dat deze aanklacht is ingedediend door de Pokémon Company of Nintendo, maar de makers hebben naar eigen zeggen te maken met een concurrent die een vergelijkbare mod wilde maken.

De mod vervangt alle dinosauriërs in de game voor Pokémon, maar verder speelt de game wel hetzelfde. In plaats van angstaanjagende reptielen jaag je dus nu op de wezens die de jeugd van De Wacht compleet hebben gemaakt en vandaag de dag nog steeds hip zijn. Volgens de makers van de mod zijn de animaties en de modellen waarmee de Pokémon zijn vormgegeven geript uit Pokémon X en Y, maar er zijn wel enkele kleine aanpassingen verricht. Het resultaat is te zien in de onderstaande video van YouTuber everynightxRIOT.

PlayStation UK promoot Gravity Rush op ludieke wijze

Zijn jullie ook zo ondersteboven van Gravity Rush 2 beelden die op het web circuleren? PlayStation UK in ieder geval wel, want op zijn Twitterpagina is de game op verdraaid leuke wijze in het zonnetje gezet. Niet alleen is het PlayStation-logo op z’n kop gezet, maar ook relevante tekstjes en titels op de twitterpagina zijn omgekieperd. Zo staat er: ‘Newton’s Law, altered slightly. Gravity Rush two is out friday.’ Bij ons verschijnt de game overigens aanstaande woensdag.

Nieuwe trailer Heroes of the Storm toont Valeera

Blizzard speelt ook graag voor Sinterklaas en is zeer royaal met het uitdelen van nieuwe content. In een nieuwe trailer die de ontwikkelaar heeft vrijgegeven is aankomende content te zien, en misschien het belangrijkste daarvan is de komst van een nieuwe hero: Valeera.

De onvoorspelbare Valeera is voorzien van fancy armour en twee vlijmscherpe zwaarden. Ze kan ongezien bewegen richting haar vijanden om genadeloos toe te slaan met verschillende aanvallen: Sinister Strike, Blade Furry en Eviscerate. Daarnaast kan ze ook eenvoudig ontkomen aan een tegenaanval, dankzij rook (Cloak of Shadows) en rookbommen. De trailer laat ook nog eens een setje skins voor de dame. Ook zijn nieuwe skins te zijn voor onder andere Lunar Li-Ming en Monkey King Samuro. Begluur het spektakel hieronder:

Open Beta Patch Paladins uitgelicht in nieuwe trailer

De open beta van de populaire online shooter Paladins is al weer toe aan patch 41, die onder andere balances, fixes, een nieuwe map genaamd Stone Keep en meer met zich meebrengt. Om alles te ontdekken wat er in de patch zit, kun je het onderstaande filmpje bekijken dat door de charmante Alyssa van Hi-Rez Studios wordt gepresenteerd. Check trouwens in deze video van onze vrienden van Insidegamer hoe dit verslavende spelletje in elkaar steekt aan de hand van een handige guide.

Dit krijg je als je de Resident Evil 7 season pass aanschaft

‘Welcome to the family son.’ De Baker-familie maakt jacht op je in Resident Evil 7, maar voor wie geen genoeg kan krijgen van de lugubere taferelen die de game van Capcom gaat voorschotelen is er natuurlijk een season pass. Nu is bekend welke content hier bij hoort.

In totaal kunnen season pass-houders zeven stuks aan DLC binnenhengelen. Dit bestaat uit twee volumes, met ieder drie onderdelen met de meest vrolijke namen die je je maar kunt bedenken. De eerste volume bestaat uit ‘Nightmare’, ‘Bedroom’ en ‘Ethan Must Die.’ De tweede volume bevat ’21’, ‘Daughters’ en ‘Jack’s 55th Birthday.’ Last but not least komt er ook nog een extra Story Episode achteraan, maar details hierover zijn nog niet bekend.

De season pass kost drie tientjes en de bijbehorende content verschijnt nog voor het eind van dit jaar. Resident Evil 7 verschijnt zelf over een week voor de PlayStation 4 (in z’n geheel speelbaar op de PlayStation VR!), de Xbox One en de PC.

Voel Gabe Newell aan de tand op Reddit



De ‘one and only’ Gabe Newell staat later vandaag open voor al je prangende vragen. Hij organiseert een AMA (Ask Me Anything) via Reddit, dus mocht je willen weten wanneer Half Life 3 verschijnt: houd je vooral niet in.

Of hij hierop ingaat is nog maar de vraag, maar je kunt hier altijd een poging wagen. De AMA trapt af rond middernacht.

Groetjes thuis en keep it real, homies!