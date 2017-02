Remaster Crash Bandicoot verschijnt eind juni 

Eindelijk is het bekend wanneer we Crash Bandicoot opnieuw mogen verwelkomen op onze beeldschermen! Daarnaast krijgt Baby Groot uit Guardians of the Galaxy zijn eigen verdiepende verhaal en ook is er een nieuw deel van Payday in de maak. Goedemorgen.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy verschijnt in juni

Lupe wist jullie gisteren al lekker te maken met de mogelijke releasedate van de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, maar nu is het konijn écht uit de hoge hoed: op 30 juni komt ‘ie uit! De remaster van Crash Bandicoot, Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back en Crash Bandicoot: Warped wordt ontwikkeld door Vicarious Visions, die bekendheid verwierf met de Skylanders franchise.

Game Director Dan Tanguay had op het PlayStation Blog nog het een en ander te melden over de remaster. ‘Dit is een triple-A remaster. We proberen ‘m de liefde en aandacht te geven die we normaal gesproken aan al onze triple-A titels geven. We gebruiken de vormen en geometrie uit de originele games om ze zo vertrouwd mogelijk te laten spelen. Daarnaast voegen we ook functies toe waarvan we denken dat fans erg gelukkig worden.’

Dus…je favoriete buidelrat in een nieuw vachtje in combinatie met crispy hd omgevingen en verbeterd geluid. Wie tekent er niet voor? Eurogamer heeft een videootje gemaakt waarin de beelden uit vervlogen jaren worden vergeleken met nu, dus check dat hieronder.

Open Beta Ghost Recon: Wildlands begint volgend weekend

Trommel een drietal vrienden op, want komend weekend begint de open beta van Ghost Recon: Wildlands. Van 23 februari tot en met 27 februari om precies te zijn.

Daarnaast krijgt iedereen die deelneemt aan de beta exlusief toegang tot een missie die in de volledige game beschikbaar is, genaamd Unidad Conspiracy. In deze missie probeer je kolen op het vuur te gooien in de strijd tussen Unidad militanten en de beruchte Santa Blanca kartel. Om de content te verkrijgen gebruik je hetzelfde Ubisoft account in de beta als in de full game.

De beta zal beschikbaar zijn op de PlayStation 4, Xbox One en PC en voor de echte gretige mensen onder ons: pre-load ‘m alvast op 20 februari. Ook is er nog een fancy trailertje in elkaar gesleuteld ter ere van de open beta en deze begluur je hieronder:

Bezoek Hyrule in VR

Wiens lichaamstemperatuur begint spontaan te stijgen als De Wacht ‘The Legend of Zelda’ zegt? Ongetwijfeld jullie allemaal, en daarom brengt De Wacht wat heat met de onderstaande video. Het is namelijk mogelijk om door Hyrule te lopen in VR! De magische wereld is nagebouwd door VRmy of Darkness, en hier is de creatie de downloaden. Check hieronder het resultaat:

Baby Groot krijgt een eigen comic

De tweede volume van Guardians of the Galaxy komt eraan en voordat (waarschijnlijk) het zo ver is kunnen we meer te weten komen over Baby Groot. Baby Groot is wellicht nog fantastischer dan zijn stoere pa, en daarom krijgt de superschattige miniboom een eigen comicbookserie! Dat heeft Marvel aangekondigd in een jaarlijkse meeting met retailers.

De comicbookserie heet I Am Groot en de interessante gedachte dat het personage niet meer dan ‘I Am Groot’ kan zeggen speelde een belangrijke rol in het schrijfproces. De schrijver van de comic is Christopher Hastings (onder andere bekend van Deadpool) en hij zegt in een interview met ComicBook.com dat Zelda zijn inspiratiebron is. ‘Ik begon direct te denken aan de Zelda-games, waarin Link letterlijk geen woord zegt. Daarom moesten de schrijvers goed nadenken over hoe zij de werelden en de verhalen die zich hierin afspelen koppelen en vertellen. Hoe ga je dat doen en omzetten in een comic? Die gedachte sprak mij aan’, zegt Hastings.

De eerste uitgave van de comic verschijnt ergens in mei. De nieuwe Guardians of the Galaxy film schittert vanaf 5 mei in de bioscopen, dus het is aannemelijk dat de comic ongeveerd tegelijkertijd verschijnt. De cover van deze issue is tevens onthuld, en de illustrator ervan heet Flaviano. Hij werkte eerder aan DC comics als Harley Quinn & Power Girl en Greyson, maar ook aan Marvels Power Man and Iron Fist. Zie hieronder de cover van I Am Groot's eerste issue.

For Honor dedication

Maak eind februari een aantal dagen gratis gebruik van PlayStation Plus

Ben je nog geen PlayStation Plus-member? Dan kun je vanaf 22 februari (10.00 uur) tot en met 26 februari (23.59 uur) gratis gebruik maken van de dienst die Sony in leven heeft geroepen. Althans, het gaat wel om de multiplayerfunctionaliteiten, dus de gratis games van deze maand kun je op je buik schrijven. Ook zijn de exclusieve Plus-kortingen in de PlayStation Store niet bestemd voor gratis gebruikers. Desalniettemin een leuk cadeautje van Sony, dus De Wacht ziet je komend weekend online, groetjesssss.

Payday 3 is in de maak

Overkill Software is niet vies van een nieuw deel in de Payday serie en daarom knalt de studio er een nieuw deel achteraan! Deeltje 3 is in de maak en hij komt…wanneer hij af is. Dat heeft moederbedrijf Starbreeze aangekondigd in zijn financiële rapport en volgens CEO Bo Andersson Klint is het bedrijf erg blij met de aankondiging. ‘De productie is officieel van start gegaan en we zitten momenteel al in een fase waarop volop ontworpen wordt.’ Verder heeft hij echter geen interessante meldingen gedaan over de game, maar alleen dat de productie niet wordt overhaast. The job's done, when it's done.

Cities: Skylines komt naar de Xbox One

De indrukwekkende citybuilder Cities: Skylines is onderweg naar de Xbox One en om dat te vieren in er een verse announcement trailer opgedoken. Ook maakt 'ie zijn opwachting op Windows 10 en beide releases vinden plaats in de lente!

Dat was 'm weer, groetjes thuis en keep it real!