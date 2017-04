Releasedatum vierde episode The Walking Dead bekend 

Stuiter jij nog na van het gerucht dat Nintendo met een SNES Classic Mini komt? Als Super Mario World er maar op verschijnt! Dat later, want er is deze week genoeg te beleven in de gamewereld. Sterker nog, er is eigenlijk geen tijd voor deze introductietekst, lezers. Er is zoveel te bekijken in deze nieuwe N8W8, dat je maar beter nu kunt beginnen.





De vierde episode van The Walking Dead: A New Frontier verschijnt dinsdag

Waar Telltale zich met de eerste game van The Walking Dead onsterfelijk maakte, moet A New Frontier sommige gamersharten nog winnen (of, specifieker: een van de hoofdpersonen genaamd Javi moet dat doen). Niet dat het spel het niet goed doet: hij gooit hoge ogen bij reviewers en de meeste fans zeer enthousiast. Het is dan ook een waar genoegen om te mogen vertellen dat de vierde episode (een klein maandje na de derde episode) verschijnt op 25 april. Dat geeft je nog een paar dagen om aan die fantastische comicserie van Robert Kirkman te beginnen. De Wacht blijft het niet zeggen he?





Gamer doet liefste speedrun van Diablo 2 ooit

Hopelijk heb je Hacksaw Ridge gezien want die was prachtig, of heb je veel verstand van Amerikaanse geschiedenis, want ook dan begrijp je de volgende referentie. Diablo 2-gamer DrCliche heeft zich als een ware Desmond Doss door de game geworsteld. Waar jij gisteren misschien een gewone werkdag op een kantoor zat, heeft hij die kleine acht uur gebruikt om zonder iemand ooit als eerste aan te vallen de gehele expansie Lord of Destruction door te spelen. Kan het nog charmanter? Ja, hier legt hij uit hoe je dat zelf het beste kunt aanpakken. Sharing is caring.





The Binding of Isaac: Afterbirth+ krijgt een Amiibo?!

Voor eenieder die het bovenstaande te vriendelijk vindt, komt hier gauw iets dat aanzienlijk minder schattig is: een Amiibo van The Binding of Isaac. Je weet wel, die game waarin je sneller doodging dan je gaga kon zeggen. Nicalis zette een voorbeeld-Amiibo op Twitter met de vraag of mensen echt een Amiibo zouden kopen van het verderfelijke spel. Een officiële aankondiging is dit dus niet, maar het zal niet de eerste keer zijn dat een third party-game van een Amiibo wordt voorzien (Bayonetta, Shovel Knight..). Wat vind je van deze huilbaby?





Deformers launchtrailer is uit

Nu we toch met gekke poppetjes bezig zijn: de launchtrailer van Deformers is uit. De Wacht heeft niets toe te voegen aan de hysterische trailer. Of misschien toch wel, namelijk dat deze multiplayergame morgen op PlayStation 4 verschijnt.





Retrootje: Micro Machines

Al sinds 1991 genieten we van de kinderachtige autootjes in Micro Machines, het hield menig zusje en broer zoet (ervaringsdeskundige!). Micro Machines is een van de weinig racegames die top-down wordt gespeeld en enorm zijn best doet de originele thema’s door het gehele level door te voeren. Vandaag is de eerste gameplaytrailer verschenen van de nieuwe telg in de familie: Micro Machine World Series, waarin je met tot 12 personen kunt racevechten (of toch vechtracen?) over skateboards, sneeuwpoppen, ouijaborden en meer. In juni 2017 verschijnt-ie op PC, PlayStation 4 en Xbox One.





Bayonetta doet het lekker op de pc

Sinds vorige week is de vechtmachine Bayonetta speelbaar op de PC in haar gelijknamige game. Volgens TeamSpy hebben 110.000 Steam-gebruikers de game al aangeschaft. De Wacht vindt het leuk om te zien, want dat betekent dat de kans groot is dat ook haar geliefde Bayonetta 2 meer kans heeft op een PC-release. Meer zielen, meer vreugd. In Bayonetta 2 ondergaat Bayo (De Wacht mag haar Bayo noemen) geweldige metamorfoses. En natuurlijk kun je er heerlijk in hakken en slashen, net als in haar debuut.

Lekker gamen in je Kirby-ondergoed

Na een stoere vrouw gaan we nu over tot de wat meer vredelievendere vrouwen, namelijk dames die zich durven te wagen aan Kirby-outfits. Suikerspinkleurige pyjama’s, koddige rugzakjes en babyroze onderbroeken: de Japanse winkel Yummy Mart komt met de onderstaande Kirby-lijn, zo schrijft Polygon. Waarom ingewikkelde Marlies Dekkers-constructies kopen als je zoete Peach John-lingerie kunt dragen?





Marvel gaat op de vrouwentoer

Of je nu een Kirby-kostuum aan hebt of niet, vrouwen zijn superhelden, zowel voor de camera als erachter. De nieuwe film Captain Marvel draait niet alleen om een superheld gespeeld door Brie Larson (Room): ook de regisseur is voor het eerst in Marvel filmgeschiedenis een vrouw. Anna Boden neemt plaats op de klapstoel en je kunt haar kennen van It’s Kind of a Funny Story en Half Nelson. Het script wordt ook geschreven door dames: Nicole Perlman en Meg LeFauvre. Goed idee, want zij werkten aan Guardians of the Galaxy en Inside Out. Het duurt nog even voor het eindresultaat te bekijken is: Captain Marvel komt pas 8 maart 2019 uit.





Trailer Cloak and Dagger uit

Houd de gedachte aan Marvel nog even vast, want begin 2018 verschijnt Cloak and Dagger, gebaseerd op de gelijknamige comic. In deze serie komen twee tieners samen, terwijl ze moeten leren omgaan met hun net verkregen superkrachten. Tandy Bowen wordt gespeeld door Olivia Holt (Kickin' It) en Tyron Johnson wordt gespeeld door Aubrey Joseph (Run All Night). Dit zijn ze:





Je favoriete Twitcher gaat je mogelijk meer kosten

Twitch, niet de stuiptrekking maar het streamplatform, heeft bekendgemaakt dat partnerstreamers binnenkort naast het abonnement van 4,99 dollar, ook abonnementen kunnen aanbieden van 9,99 en 24,99 dollar. Heb jij het ervoor over? Je betaalt dit maandelijkse bedrag om je streamer naar keuze te ondersteunen en omdat je er zelf speciale emoticons door krijgt. Bovendien kunnen streamers ervoor kiezen extra bonussen te geven aan abonnees, wat meestal neerkomt op een shoutout of een tekening.





Ubisoft opent twee nieuwe studio’s

We blijven even in de gamebizz hangen, want Ubisoft opent twee nieuwe studio’s. Het hoe en wat is nog geheimzinnig, maar dit is fijn nieuws tussen de doorgaanse mededelingen over ontwikkelteams die ontslagen worden. De ene studio staat in Bordeaux (Frankrijk) en de andere in Berlijn (Duitsland), dus ze zijn niet ver. Na het eerste jaar moeten er in totaal 100 mensen werkzaam zijn, zo meldt Gamesindustry.biz. Beide studio’s zullen aan nieuwe AAA-games werken voor de grotere franchises van Ubi. Dat kan bijvoorbeeld Just Dance zijn, want die game wordt al grotendeels door Fransen gemaakt, of Steep of Ghost Recon Wildlands. In Berlijn zal de focus mogelijk meer komen te liggen op de games die al in het Duitse Dusseldorf worden gemaakt: Anno en The Settlers.





Everything is morgen uit op Steam

Om met de woorden van de briljante Lauryn Hill te spreken: Everything is Everything. Tenminste, dat is te hopen, want deze sandbox-game met voice-over verschijnt morgen op Steam. Grappig concept, toch? Hij is al uit op de PS4 en dit is de launch trailer:





DoubleFine doet gamejam

Als je creatieve flow nog niet op gang is na het kijken naar Everything, check dan de onderstaande drie filmpjes waarin je ziet hoe DoubleFine-ontwikkelaars zich uitleven tijdens hun gamejam genaamd Amnesia Fortnight. Tim Schafer wordt geïnterviewd, er wordt teruggeblikt op eerdere jamgames en je ziet vooral hoe een stelletje nerds lol met elkaar hebben:





Farpoint - Story Trailer is fijn

Terwijl Life nog maar even in de bioscoop draait en de trailer van de nieuwe Aliens-films van Ridley Scott al regelmatig op het witte doek voorbij komt, kunnen we over een paar weken ook rekenen op een fijne game die zich in die oneindige ruimte afspeelt. Farpoint is een PS VR-spel dat verschijnt op 16 mei. Nieuwsgierig naar het verhaal? Check dan de onderstaande story trailer:





En zo blies een nog onbekende ruimte-entiteit het verhaaltje uit. Hopelijk heb je net zo genoten van het bekijken en lezen van deze N8W8 als de Wacht van het in elkaar te zetten. En vergeet niet af en toe terug te denken aan die mooie Kirby-poncho, fijne dag pandaag!