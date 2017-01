Releasedatum Mass Effect: Andromeda eindelijk bekend 

Jawel, Mass Effect: Andromeda heeft een releasedatum en komt met lichtsnelheid naar je toe! Verder in deze Wacht: Beyond Good & Evil 2 als Nintendo Switch-exclusive en antwoord op de vraag of The Last Guardian er op de PS4 Pro níet als een last-gen game uitziet...

Firewatch verkoopt één miljoen keer

Als bekend heeft de Wacht weinig met Indies. Het is vaak zo abstract, allemaal. Zo pretentieus. Vorig jaar verscheen er met Firewatch echter een independent titel die zijn goedkeuring wél kon wegdragen, in de vorm van het fraaie Firewatch. En de Wacht staat hierin niet alleen. Op Twitter laat developer Campo Santo namelijk weten dat hun game inmiddels de magische grens van één miljoen verkochte units heeft geslecht:

Sometime late last year we sold our one millionth copy of Firewatch. Thank you all so much! pic.twitter.com/7LSTqWuU8Q — Campo Santo (@camposanto) January 3, 2017

Een bijzonder knappe prestatie van Firewatch, en een groot succes voor de Indiescène als geheel. Als die games nu ook nog wat minder abstract en pretentieus worden, loopt de Wacht graag mee in de polonaise...

Hoe denk jij over een vervolg op Firewatch? Wil je weten hoe het verdergaat met Henry en Delilah? Of vond je het einde van het origineel juist perfect? Vertel het ons!

Forza Horizon 3 Rockstar Energy car pack trailer

Wie speelt er nog Forza Horizon 3? Ja, dat dacht de Wacht al: behoorlijk wat mensjes. Terecht ook, want dit derde deel uit de Horizon-serie is misschien wel de ultieme arcaderacer. Fijn dus dat het spel binnenkort dikke DLC krijgt, in de vorm van het enige echte Rockstar Energy car pack met daarin o.a. de 2015 Radical RXC Turbo! Hoe dat eruit ziet (en klinkt) check je in onderstaande trailer.

Gamen: toen vs. nu

Hmmm, herkenbaar?

Turok op de PC heeft level-editor

Vóór Call of Duty, vóór Halo en ja, zelfs vóór GoldenEye was er Turok. Een geweldige game, waarin je met knotsgekke wapens op dinosaurussen jaagt en ervoor zorgt dat de arme beesten wederom uitsterven. Ironisch genoeg deed de reboot uit 2008 hetzelfde met de Turok-serie...

Onlangs verscheen er een HD-remake van de eerste Turok voor PC, zodat ook jongere generaties deze brute shooter kunnen beleven. Er zit nu zelfs een level-editor in! Check de trailer.

'Beyond Good & Evil 2 wordt Nintendo Switch timed-exclusive'

Met de release van The Last Guardian konden we vorig jaar eindelijk weer een titel van het lijstje met games-waar-we-fucking-hard-naar-uitkijken-maar-die-al-vééééél-te-lang-in-ontwikkeling-zijn wegstrepen. De absolute nummer 1 blijft natuurlijk Half-Life 3, maar ook Beyond Good & Evil 2 staat hoog genoteerd. Onlangs bleek in ieder geval dat Ubisoft's adventure nog steeds in ontwikkeling is. Vannacht komt daar nog een sappig gerucht bij, en wel dat de game een timed-exclusive voor de Nintendo Switch wordt!

Eén en ander werd via Twitter gelekt door videogamejournaliste Laura Kate Dale. Volgens haar is de codenaam voor Beyond Good & Evil 2 'Odyssey', en is het spel de eerste twaalf maanden exclusief op Ninty's nieuwe console te spelen. Overigens wordt al snel duidelijk of Kate's info legit is, want ze meldt tevens dat er 12 januari aanstaande een teaser trailer uitkomt. Poeh, spannend!

Past Beyond Good & Evil 2 volgens jou ook het beste op de Switch? Of zie je die game liever gewoon direct multiplatform?

Mass Effect: Andromeda verschijnt op 23 maart 2017

Pak je PU-agenda er maar bij, want de kogel is door de kerk: Mass Effect: Andromeda heeft een releasedate! En wel 23 maart 2017, nét iets meer dan vijf jaar nadat Commander Shepard de Reapers versloeg en het heelal groen, rood of blauw verfde. Het nieuws is afkomstig van de Consumer Electronics Show, waar later deze nacht eveneens een nieuwe gameplaytrailer van Andromeda getoond zal worden. Hype!!!

Grappig genoeg deed de releasedatum van eind maart al sinds vorig jaar herfst de ronde, aangezien deze 'per ongeluk' op een stuk promotiemateriaal te zien was. Nu is-ie dus officieel, wat betekent dat we nog maar een nachtje of 80 hoeven te slapen voor we het Mass Effect-heelal opnieuw kunnen betreden.

Nog even een korte recap van wat we totnogtoe van Andromeda weten? Check Fernando's feature!

The Last Guardian vergeleken op PS4 en PS4 Pro

Nee, The Last Guardian is zeker niet de mooiste PS4-game, al oogt Trico wel bijzonder aaibaar. Zorgt de extra grafische kracht van de PS4 Pro ervoor dat de haren van het beest nóg scherper in beeld komen? In de vergelijksvideo hieronder vind je het bewijs.

Trusten!