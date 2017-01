Psychologische horrorgame The Town of Light naar PS4 

Het donker heeft De Wacht wederom overschaduwd en dat maakt 'm mentaal onrustig. Wellicht dat het komt doordat horrorgame The Town of Light (spoiler: allesbehalve verlichtend!) naar de PlayStation 4 komt. Daarnaast werkt de digitale Xbox One-versie van Resident Evil 7 op de PC en andersom, en ook heef Ben Affleck gereageerd op zijn eigen verdriet.

Halo Wars 2 is goud en de beta verschijnt aanstaande vrijdag

De Xbox One-bezitter heeft tot dusver weinig exclusives om naar uit te kijken, maar Halo Wars 2 is er één van (als je de PC versie niet meetelt). Goed nieuws: de game is af en er verschijnt een open beta, die aanstaande vrijdag al wordt afgetrapt. Dat de game een goud randje heeft gekregen, kondigde 343 Industries studiohoofd Dan Ayoub aan in een tweet. Maar goed, hoeveel waarde je daar vandaag de dag nog aan mag hechten is discutabel, iets met day one patches enzo.

Misschien wel beter nieuws: de Halo Wars 2 open beta gaat aanstaande vrijdag al live op de Xbox One en PC. Iedereen heeft toegang tot de beta, maar wees snel, want op maandag 30 januari komt er een einde aan. Schuif je je weekendplannen aan de kant?

Echter, zal alleen de Blitz mode speelbaar zijn, inclusief alle commanders die op releasedag beschikbaar zijn. De modus zal worden gespeeld op een enkele map, en combineert de kracht van kaartspellen en RTS-games. Halo Wars 2 verschijnt in z’n geheel op 21 februari, maar bezitters van de Ultimate Edition kunnen al op 17 februari met het spektakel aan de slag.

Nieuwe NioH trailer is beladen met brute kracht en toont demo

PlayStation-exclusive Nioh krijgt een demo en als je benieuwd bent hoe die eruitziet moet je de onderstaande trailer maar even begluren. Je kunt de demo spelen vanaf 21 januari, dus mocht je zin hebben in een veelbelovende hack ’n slasher, dan adviseert De Wacht om ‘m binnen te hengelen. De volledige game verschijnt in Europa op 8 februari, dus mocht je het tof vinden om te spelen, dan hoef je niet lang meer te wachten op de release.

Psychologische horrorgame ‘The Town of Light’ komt naar PS4

Vorig jaar verscheen de eigenzinnige horrorgame The Town of Light voor de PC en nu is bekend geworden dat ‘ie ook naar de PlayStation 4 komt. The Town of Light is ontwikkeld door de Italiaanse studio LKA.it speelt zich af in een ‘mental health hospital’, die in 1978 is gesloten naar aanleiding van te gruwelijke taferelen. Je speelt als Renee, die een eerdere periode in zijn leven in het hospitaal doorbracht. Je gaat op ontdekking om beetje bij beetje de geschiedenis van hem bij elkaar te rapen. De game bevat elementen die zwaar ongeschikt zijn voor kids, en die tevens zijn gebaseerd zijn op waargebeurde verhalen. Natuurlijk zijn dit sappige uitspraken om de marketing te bevorderen, maar de makers brengen ons terug naar 1970 om daadwerkelijk dit verhaal te vertellen. Het Volterra Psychiatric Asylum in het Italiaanse Toscane is het decor van deze game.

Gamedesigner Luca Dalco geeft in een PlayStation blogpost aan dat de studio met The Town of Light inzicht wil geven in de behandelingsmethoden die in de tweede helft van de twintigste eeuw werden gehanteerd, in de hoop om mentaal zieke patiënten weer in hun humaniteit te herstellen. De PS4-versie van de game kent verbeterde visuals (de PS4 Pro wordt genoemd in de blogpost), maar ook nieuwe gameplay en verhaalelementen.

De Wacht kan hiervan smullen (en zag het liefst dat er nog een VR patch overheen werd geknald) en de interessante setting schotelt onder andere electroshock-therapie en vastgebonden, doorgedraaide patiënten voor. Bekijk hieronder trouwens enkele afbeeldingen (bron: Buzzfeed) van hoe het Volterra Psychiatric Asylum door de jaren heen is afgetakeld:

Studio achter DJ Hero en Guitar Hero Live nu van Ubisoft

Ubisoft kon best wat geld missen en heeft in vrolijke bui de studio die voor DJ Hero en Guitar Hero Live verantwoordelijk was overgekocht van Activision. FreeStyle Games krijgt een plekje in Leamington Spa en daarom wordt de studio hernoemd als Ubisoft Leamington. In een persbericht heeft Ubisoft aangekondigd dat zijn kakelverse aankoop verantwoordelijk zijn voor samenwerkingen met internationale Ubisoft-studio’s om ‘AAA games’ te maken.

Of dit invloed gaat hebben op de toekomst van Guitar Hero Live is nog onduidelijk. Die game verscheen in oktober 2015, maar heeft het niet zo best gedaan. Door de slechte verkoopcijfers, in combinatie met teleurstellende verkopen van Skylanders SuperChargers heeft Ubisoft al eerder een ontslagronde in gang moeten zetten.

Ben Affleck reageert op de ‘Sad Affleck’ meme

Batman v. Superman was op z’n zachtst gezegd geen kwalitatief hoogstandje, en Ben Affleck (Batman en tevens regisseur) had dat gevoel ook in een berucht interview naast Henry Cavill. Althans, zo leek het. Het internet reageerde razendsnel op het interview met het duo en omdat Affleck vrijwel niets zei en verdrietig naar de grond keek was iemand zo briljant om ‘The Sound of Silence’ van Simon & Garfunkel op de achtergrond te plaatsen en de stemmen van Cavill en de interviewer weg te laten. Een triest, maar komisch beeld dat ongetwijfeld hard is aangekomen bij de man die zichzelf in het Batmanharnas hees.

Nu heeft Affleck (eindelijk!) in een interview met de BBC op de legendarische meme geageerd en in zijn tegenwoord geeft hij aan hiervan geleerd te hebben. ‘Het heeft me geleerd om geen interviews meer te doen als ik naast Henry Cavill, terwijl ik niets zeg en waar Simon & Garfunkel-tracks overheen gelegd konden worden.’ Een duf antwoord, als je De Wacht vraagt, maar achteraf kan zijn portemonnee vast wel het hardst lachen om het leed dat Batman v. Superman heeft veroorzaakt. Dat gaat waarschijnlijk niet nog een keer gebeuren als we Affleck in hetzelfde interview mogen geloven: ‘Ik heb ontzettend veel geleerd over filmmaken. Nooit eerder heb ik een productie gemaakt met zo’n enorme schaal en ik wist simpelweg niet waar de hedendaagse technologie toe in staat was. Gelukkig waren de fans zo aardig om positieve berichten de wereld in te slingeren, maar de critici waren niet bepaald mild.' Het interview is hier te zien.

Affleck heeft een bomvolle agenda. Onlangs was hij nog in The Accountant te zien en binnenkort kun je ‘m ook zien schitteren (of falen, je weet het niet) in mafiaknaller Live By Night. Later dit jaar volgt ook een rol als Batman in Justice League en bovendien heeft Affleck plannen om een nieuwe Batman-film te regisseren en hierin te spelen.

Gonna wash 'em all!

Aankoop Resident Evil 7 actief op zowel Xbox One als PC

Onder de noemer ‘klein maar fijn’: Als je Resident Evil 7 voor de PC of de Xbox One besluit te kopen, dan hoef je als je liefhebber van beide platformen bent geen keuze te maken. De game gaat namelijk deel uitmaken van het Xbox One Play Everywhere-programma en hierdoor kun je een aankoop op beide systemen spelen. Dat heeft Phil Spencer in een tweetje bekendgemaakt.

Eerder werd bekend dat beide versies hun savefiles al delen, maar nu kun je dus je bezwete voorhoofd afvegen met een doekje, aangezien de PC- en de Xbox One-versies ook gedeeld worden.

Fotomodus en Holiday Pack in nieuwe update Final Fantasy XV

Final Fantasy XV biedt een verhaal over hechte vriendschap, moed en het ontdekken van de wijde wereld. Dit wil je natuurlijk niet ongezien laten voor alle andere mensen die er niet bij zijn, en daarom kun je in de aankomende update voor de game foto’s maken op ieder moment, behalve tijdens gevechten. Daarnaast bevat de update onder het mom van beter laat dan nooit een Holiday Pack, waarin je onder andere een nieuw t-shirt en speciale fotoframes vindt.

De update verschijnt op 24 januari voor de PlayStation 4 en de Xbox One.

Nieuwe contentupdate Tom Clancy’s The Division later vandaag aangekondigd

Wie van jullie gaat er nog wel eens in de weer met Tom Clancy’s Division? Voor de die-hards onder ons verschijnt er later vandaag mooi nieuws, want dan wordt de Last Stand-contentupdate aangekondigd via Twitch. Om alvast in de sfeer te komen is er een teaser trailer onthuld, die ongeveer 20 seconden aan gameplay laat zien van de derde uitbreiding voor The Division.

In eerste instantie zou Last Stand eind 2016 verschijnen, maar uiteindelijk is de uitbreiding doorgeschoven naar begin 2017. Ontwikkelaar Ubisoft Massive heeft de uitbreiding en de vorige (Survival) uitgesteld, omdat het nog moest sleutelen aan issues die de gameplay belemmerden. Nogmaals, later vandaag horen we meer!

Bedankt voor het lezen en keep it real, homies!