Project Scorpio te zien op E3

We hadden bijna niet anders verwacht, maar het is toch fijn om het bevestigd te zien: Project Scorpio, de krachtigere Xbox One van Microsoft, wordt op E3 getoond. Phil Spencer meldde dat op de website van de console.

Daaraan voegt hij toe: ‘We hebben de meest krachtige console gemaakt met jullie in het achterhoofd. We hebben het meest krachtige development-platform gemaakt met de makers van de industrie in het achterhoofd. En we brengen spelers op de console en pc samen met Xbox Live en Beam, de streamingdienst van de volgende generatie. Uiteindelijk weten we dat jullie het meeste geven om geweldige games, of je nu exclusief, multiplatform, indie of AAA zijn. We zijn trots op de line-up van games die dit jaar komen en enkel speelbaar zijn op Xbox One en Project Scorpio. We hebben de Scorpio ontworpen om de beste console te zijn om blockbuster multiplatform games op te spelen, hebben het gemakkelijk gemaakt om recente titels in 4K te kunnen vertonen en backwards compatible games spelen beter dan ooit.’

Nadat we vorige week al lekker werden gemaakt door de specs en een Forza-techdemo (zie de video hieronder) is dit natuurlijk fijn nieuws. Microsoft’s persconferentie is op zondag 11 juni te zien.









Geld terugkrijgen straks mogelijk op Xbox One en Windows 10

We blijven even bij Microsoft, want er is meer goed nieuws. Microsoft test op dit moment een systeem (samen met Xbox Insiders) waarmee spelers hun geld terug kunnen krijgen van gekochte games op Xbox One en Windows 10. Als je minder dan twee uur hebt gespeeld en de terugbetaling binnen veertien dagen na aankoop aanvraagt, kun je op die manier je geld terugkrijgen. De game verdwijnt dan natuurlijk wel uit je library.

Services als Steam bieden deze optie al geruime tijd aan en het is fijn om te zien dat ook Microsoft hierin volgt. Nu nog even wachten tot Microsoft is uitgetest en we er allemaal gebruik van kunnen maken. Wanneer is nog niet bekend.









Het maken van Minas Ithil in Middle-earth: Shadow of War

Nadat we eerder deze week al gameplay te zien kregen van Middle-earth: Shadow of War, worden we nu getrakteerd op een making of van de stad Minas Ithil in de game. Kijk hieronder en geniet van de prachtige bouwwerken en talloze details. De game komt op 25 augustus uit op pc, Xbox One en PS4.









Het Paas-evenement in Pokémon Go is begonnen

Speel je nog Pokémon Go? Dan weet je wellicht al dat sinds tien uur gisteravond het Paas-evenement begonnen is voor de game. In Pokémon Go Eggstravaganza kun je meer soorten Pokémon vinden in eieren van 2 kilometen dan normaliter. Elk ei dat uitkomt levert ook meer candy op en je verdient ook twee keer zoveel XP. Tot slot zijn Lucky Egg-items voor de helft van de prijs te koop. Je kunt tot 20 april op zoek naar deze eieren. Dan is Pasen allang voorbij, maar wie boeit dat? Niemand inderdaad.









Vijanden neerhalen in Sniper Ghost Warrior 3

De Wacht meldt alleen even dat deze game op 25 april uitkomt voor pc, PlayStation 4 en Xbox One en dat er een nieuwe trailer van uitgekomen is. Lekker sniperen!









Peter Molyneux: ‘Kinect was een treinramp’

Het is altijd genieten wanneer Fable-bedenker Peter Molyneux aan het woord is. Als hij niet onzin aan het spuien is over wat voor ongelooflijke opties er in zijn aankomende games zitten, dan is hij wel dingen aan het afkraken. Zoals Kinect in onderstaand interview met IGN.

Volgens Molyneux had de originele Kinect enorm veel potentie, maar uiteindelijk maakte het apparaat de beloftes niet waar. Een beetje zoals een Molyneux-game dus? Verder heeft hij het over het ontstaan van Kinect-game Fable: The Journey. Even kijken!









Bandai Namco teased nieuwe game

Bandai Namco, weet je wel, de uitgever van uiteenlopende games als Dark Souls en Tekken (en waar is Ridge Racer in hemelsnaam?!), werkt aan een mysterieuze nieuwe game. De uitgever teased ernaar in onderstaande video. Een video die ons nog niet veel zegt. We zien mooie illustraties, wat actie, een kaart, een monster en de tagline ‘Prepare to Dine’. Overigens was de tagline van de pc-versie van Dark Souls ‘Prepare to Die’. Toeval? Waarschijnlijk wel. Op 20 april komen we te weten wat dit gaat worden.









Oceanhorn op de Switch

Oceanhorn is al geruime tijd op andere platformen, waaronder pc en iPhone, beschikbaar, maar komt dit jaar ook naar de Switch. En dat is een prima platform voor deze game, die overduidelijk geïnspireerd is door Zelda-games. Hieronder is de Switch-versie, die in 60 frames per seconde draait, voor het eerst in actie te zien.









Eerste foto's van vervolg op Kingsman

De Wacht is ook niet vies van een filmpje, dus de eerste foto's van Kingsman: The Golden Circle moet hij even delen. Het origineel uit 2014 was een zeer prettige verrassing en dit vervolg heeft onder andere Channing Tatum, Jeff Bridges en Elton John. Wat wil je nog meer? Nou, Halle Berry in een schattig outfit. Oh, dat zit er ook in? Top, niets meer aan doen.









Nintendo zet productie NES Classic stop

Tjonge, Nintendo loog niet toen ze bij de aankondiging meldden dat de NES Classic Edition in gelimiteerde oplage geproduceerd zou worden. Het is al maanden lastig om het apparaat, dat een dertigtal NES-games afspeelt, te krijgen, en dan trekken ze ook nog eens de stekker uit de productie. De laatste lading verschijnt eind deze maand in de VS. De Wacht weet niet of voor Europa hetzelfde geldt, maar we vermoeden van wel. Als je er nog eentje te pakken wil krijgen, wensen we je succes.











The Jackbox Party Box 3 nu verkrijgbaar op Switch

Jackbox Party Box is een geweldige partygame-reeks waarin je de meest bizarre multiplayergames met vrienden op de bank speelt. De derde game in de reeks zou ook naar Switch komen en hij staat nu zomaar opeens op de eShop! Leuk voor avondjes indrinken. Het kost 23,99 euro. Overigens is de actiegame Mr. Shifty ook op de eShop (en Steam) verschenen voor 14,99 euro.









Fez komt dit jaar naar iPad

Fez, die lekker kleurrijke puzzelplatformer van een paar jaar terug van de prettig gestoorde Phil Fish, komt ergens dit jaar naar iPad. Dat om te vieren dat de game vijf jaar geleden uitkwam. Meer details zijn er niet gegeven, behalve onderstaande teaser. Hype!











Lekker met Porsches rijden met Forza Horizon 3-dlc

Voor 6,99 dollar (de prijs in euro's zal vergelijkbaar zijn) kun je nu de Porsche Car pack voor Forza Horizon 3 op Xbox One en Windows 10 downloaden. Er zitten zeven Porsches in, waaronder de Cayman GT4, 911 GT2 en 550A Spyder. Check ze hieronder!











Nieuwe Cities: Skylines-dlc komt op 18 mei

Voor iets meer dan een tientje kun je op 18 mei nieuw leven blazen in de geweldige simbuilder Cities: Skylines. Dan komt namelijk de uitbreiding Mass Transit uit, dat veel nieuwe vervoersopties biedt. Denk aan monorails, kabelwagens en blimps. Wat zijn blimps? Volgens Wikipedia zijn het zeppelins die je niet zeppelins mag noemen. Hoe is het, de Wacht noemt het gewoon zeppelins! Wat is blimp trouwens voor domme naam? Noem het gewoon een zeppelin.









De meest suffe PlayStation 4-controller ooit

De Wacht heeft in zijn leven al heel wat suffe controllers gezien, maar deze PS4-controller die in Japan tegelijk met Dragon Quest 11 lanceert slaat alles. We begrijpen dat het een Slime uit de game moet voorstellen... maar waarom zitten de knoppen op zijn kont? Weet je, de Wacht heeft zich bedacht. Dit is niet de domste controller ooit, het is de beste ooit. Hij wilt er één. Hij komt op 29 juli uit en kost omgerekend zo'n 86 euro. Koop hem, stuur hem naar de Wacht en hij maakt persoonlijk een video waarin hij probeert Bloodborne met deze controller te spelen. Adresgegevens kun je opvragen bij de redactie.

