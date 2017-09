Pokémon-topman dacht dat Switch geen succes zou worden 

“Ik had het mis”, zo sprak de CEO van de Pokémon Company over Switch, maar hij houdt een slag om de arm. Verder: paaseieren, boekenwurmen, dwergen en comicgeeks: Iedereen is welkom (en onderwerp!) in de nieuwe N8W8.

Het is volle maan deze nacht, dus hopelijk heb je een beetje kunnen slapen zonder al te gekke dromen. Welkom in een nieuwe, tjokvolle N8W8!







Pokémon Company-topman Tsunekazu Ishihara dacht dat Switch zou falen

In een interview met Bloomberg heeft de CEO van de Pokémon Company toegegeven dat hij Nintendo ooit op het hart heeft gedrukt dat Switch geen succes zou worden. Waarom niet? Omdat iedereen al een telefoon bij zich heeft en dan niet ook nog eens een gameconsole wil gaan dragen. “Het is duidelijk dat ik het bij het verkeerde einde had. Ik kwam er bovendien achter dat de sleutel tot een succesvolle game vrij simpel is: software van goede kwaliteit leidt tot hardware-verkopen.” Maar helemaal optimistisch en jubeldejubel is de man ook alweer niet. “Momenteel is het apparaat populair onder early adopters, maar er moet nog wel een stap gezet worden om een breder publiek te bereiken met de console.” Misschien een geheel nieuwe Pokémon? Immers kennen we allemaal minimaal één 50-plusser die Pokémon Go op zijn of haar smartphone heeft staan…





No More Heroes: Travis Strikes Again multiplayer én speelbaar met een Joy-Con

Polygon had het geluk een interview te scoren met Suda51, de maker van No More Heroes: Travis Strikes Again. De game komt waarschijnlijk volgend jaar naar Switch en blijkt op één Joy-Con speelbaar. Dat opent natuurlijk ruimte voor de vraag: wat doen we dan met die tweede Joy-Con? Daar kon de gamemaker weinig en toch ook heel veel over kwijt: “Dat is op dit moment nog een geheim. We zullen binnenkort meer prijsgeven hierover, maar zoals je kunt zien zijn er twee hoofdpersonages, dus trek je eigen conclusies”. Is goed hoor Suda, doen we.





Resident Evil Revelations 1 en 2 naar Switch

Meer Switch-nieuws: Resident Evil Revelations 1 en 2 komen naar die console op 28 november. Hoewel de fans voornamelijk vragen om andere delen naar Switch te brengen, zijn er ook veel gamers die het wel waarderen en om een fysieke release vragen naar aanleiding van de aankondiging van Capcom op Twitter.





L.A. Confidential wordt tv-serie

Nog elke dag mist de Wacht Boardwalk Empire, dus het is goed te lezen dat de zeer succesvolle crimi-film L.A. Confidential binnenkort wordt omgetoverd tot tv-serie bij CBS. Overigens is het van origine niet eens een film: L.A. Confidential is een boek van James Ellroy. Het zwartgallige verhaal wordt nu in serievorm gemaakt door Arnon Milchan, wat geweldig nieuws is omdat hij ook de film produceerde in 1997.





Pinball FX3 verschijnt op 26 september

Zen Studios’ flipperkastsimulator Pinball FX3 verschijnt 26 september op PlayStation 4, Xbox One en PC, zo is net bekendgemaakt. Er zit een nieuwe multiplayermodus in, toernooien gemaakt door gamers en cross-platform mogelijkheden zodat PC-gamers tegen consolegamers kunnen spelen. Je krijgt de Sorcerer’s Lair gratis, net als de game op zich, maar het idee is dan natuurlijk dat je flipperkasten koopt die je vet lijken. Op de 26ste verschijnt in ieder geval de Universal Classics Pinball-serie, met daarin Jaws, E.T. en Back to the Future.





Drie bijzondere trailers om vrolijk van te worden





Moooi! Dragon Age: Inquisition statue van Varric

Gaming Heads werkt aan een mooie reeks Dragon Age: Inquisition figurines. Eerst waren er al Morrigan en Iron Bull, nu is Varric aangekondigd. Hij is er in twee varianten, zoals je kunt bewonderen in het onderstaande filmpje:





Time Recoil verschijnt op 12 september op PS4

De top-down, twin-stick shooter Time Recoil verschijnt 12 september op PlayStation 4. Elke keer dat je iemand afmaakt, gaat alles in slow-motion, maar dat verdwijnt ook weer. Ga dus steeds voor een moordkettingreactie om zo goed mogelijk te scoren en zo langzaam mogelijk te kunnen doorspelen en de chaos. Er komt ook een Xbox One-versie van deze game, die verschijnt op 14 september. Time Recoil kwam eerder al uit op de PC.





Vegeta is oppermachtig

Lekkere rock and roll in de achtergrond, flitsen, explosies, haarverf waardoor je binnen twee seconden witblond bent: het zit allemaal in de introtrailer van Vegeta in Dragon Ball FighterZ. Vegeta staat hoog op het lijstje van de Wacht om mee te vechten. Net achter Majin Buu natuurlijk.





Vanaf vrijdag: lekker basketballen in NBA 2K18-demo

Van de krassende gitaren van Vegeta gaan we over op wat fijne hippedy hopbeats, want er is nieuws over NBA 2K18. Deze week verschijnt er een gratis demo met daarin The Neighborhood (single-player). Om precies te zijn, de “prelude”, waarin je een beetje bekend kunt worden met de modus, waarna je je voortgang in de volledige game kunt laden als die eenmaal uitkomt op 15 september. 8 september (morgen!) verschijnt de demo.





De eerste easter eggs uit Destiny 2 rollen binnen

Als je Destiny 2 tof vindt, dan is de kans klein dat je dit leest omdat je die game helemaal kapot aan het spelen bent, maar toch: check even de onderstaande easter egg die je kunt vinden in de Farm. Ben je eenmaal in de Farm, ga dan naar de zendingstoren toe en doe wat YouTuber PhillyLurk hieronder stap voor stap uitlegt. Je kunt daardoor namelijk keihard rennen en hoger springen, net als een paashaas. Flauw.





Terug naar de basics

We blijven nog even bij de Farm, maar dan niet die in Destiny 2. Animal Farm, een boek van George Orwell waarvan mensen je heel minachtend aankijken als je toegeeft het niet te hebben gelezen hoewel het vol levenswijsheden staat, wordt een game. En dat is juist heel interessant voor de mensen die geen boekenwurmpjes zijn. Het gaat om een adventure tycoon-spel, waarin je een van de beesten bent in de Manor Farm net voordat de revolutie start. Je gaat volgens de makers door de “ups en downs van Animalisme” heen, waarbij verhaal en het runnen van een boerderij samensmelten en je keuzes keiharde consequenties hebben. Misschien loop je nog niet helemaal warm, maar de makers van Animal Farm zijn niet de minste gameontwikkelaars, dus mogelijk trekt dat je over de streep. Denk aan Imre Jele (Surgeon Simulator), Jessica Curry (Dear Esther) en Kate Saxon (Mafia 3). Er zijn nog geen beelden van de game, dus vandaar dat de Wacht kiest voor een van Orwells favoriete diertjes:





Nieuwe comic Overwatch online

Lezen is goed, maar als boeken volgens jou te veel lettertjes en te weinig plaatjes bevatten, pak er dan eens een comic bij. Die van Overwatch bijvoorbeeld. De nieuwe strip, Wasted Land, is nu te lezen op de website van Blizzard. Het verhaal draait om Roadhog, Junkrat en nog een paar personages die op avontuur gaan in Junkertown, wat de nieuwste map is van de game.





Goed nieuws uit de bizz: Ubisoft opent nieuwe studio

Canada is een geweldig land. De mensen zijn vriendelijk, er is maple syrup, de natuur is adembenemend mooi én er is maple syrup. Oh ja, en er is een nieuwe Ubisoft-studio. In Saguenay, Quebec komen 125 mensen te werken die zich gaan bezighouden met online diensten. Uiteindelijk hoopt Ubisoft voor 2027 duizend nieuwe banen te creëren in de provincie Quebec. Dat zijn mooie beloften, waarvan we hopen dat Ubisoft de kans krijgt ze waar te maken. Er komt trouwens wel al veel moois van Ubi uit die provincie: Watch Dogs 2 en Far Cry 4 bijvoorbeeld. Binnenkort wordt daaraan bovendien Assassin’s Creed Origins toegevoegd.

Je ziet het, de volle maan is inmiddels volop zijn werk aan het doen. Tijd voor de Wacht om veilig en wel te gaan slapen. Zeg eens goedemorgen tegen je buren en een fijne dag pandaag!