Pokémon Go krijgt dit jaar Legendaries 

Het belooft een geweldige dag te worden. Niet alleen is het vandaag precies 40 jaar geleden dat de ringen van Uranus werden ontdekt, het is National Mario Day. En het is een dag die met zoveel trailers begint, dat de Wacht er bijna popcorn bij zou serveren. Let’s-a go!

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series komt heel binnenkort

Telltale is de studio die beroemd is om haar episodische games van bestaande popcultuur zoals The Walking Dead, Batman en Game of Thrones. Je houdt ervan of je vindt het niets. Nu wordt er bij Telltale hard gewerkt aan Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, want de eerste episode moet deze lente verschijnen, schrijft Polygon. De stemmencast is inmiddels ook bekend:

Scott Porter (Friday Night Lights) - Star-Lord

Emily O’Brien (Middle Earth: Shadow of Mordor) - Gamora

Nolan North (Uncharted) - Rocket

Brandon Paul Eells (Watch Dogs) - Drax

Adam Harrington (League of Legends) - Groot

Harrington heeft er waarschijnlijk weinig werk aan gehad! Tenminste, dat is niet honderd procent zeker, want de game heeft niets te maken met de Marvel-films. Het verhaal gaat als volgt: na een epische strijd ontdekken de Guardians een artifact met speciale krachten. Iedereen wil dit mooie souvenir hebben, waaronder een genadeloze vijand die (de laatste van haar soort is en) er alles aan doet dit object uit handen van de Guardians te houden. Gevaarlijk.





Pokémon Go krijgt nog voor einde jaar Legendaries

Pokémon Go is niet episodisch, dat is een game die af en toe een update krijgt. Bij Niantic willen ze graag dat je Pokémon Go ook deze zomer weer als een bezetene gaat spelen. Hoe doen ze dat? Hopelijk sowieso door de servers goed in orde te hebben, maar ook door met interessante vernieuwingen te komen. Legendaries bijvoorbeeld. Wie het zijn en wanneer ze precies komen is nog een groot vraagteken, schrijft Wired. In ieder geval worden deze bijzondere Pokémonstertjes voor het einde van het jaar verwacht.

Gran Turismo Sport krijgt closed beta

Het einde van het jaar is nog lang niet in zicht, maar het einde van de maand wel. Er komt nog deze maand een gesloten beta van Gran Turismo Sport en je kunt je nu opgeven. Hier! Ontwikkelaar Pholyphony Digital rolt deze testversie uit vanaf 17 maart. Er zijn per dag diverse bolides en circuits te kiezen:





Dark Souls III krijgt ook Design Works-boek

Als je toch aan het browsen bent, check dan meteen de Japanse Amazon. Ben je een groot fan van Dark Souls, dan heb je nog een paar weken de tijd om in Japan wonende vrienden te maken. Die kunnen dan voor jou dat vette Dark Souls III Design Works-boek bestellen, waarin afbeeldingen staan van het artwork uit die verschrikkelijk moeilijke game. De eerste twee games kregen eerder al zo’n boek. Op Amazon.co.jp staat dat het boek vanaf 31 maart aanstaande te koop is. Of en wanneer het verzamelwerk in Europa wordt uitgegeven, is nog niet bekend.

Waarom is Rime duurder op Switch?

Avonturengame Rime komt op 26 mei naar pc, PlayStation 4, Xbox One en Switch. Hartstikke tof nieuws, want het was ooit een PlayStation 4-exclusive. Echter is het niet helemaal eerlijk hoe de game op verschillende platformen verschijnt. Switch-bezitters betalen 10 euro extra voor het spel. Geen enkele gamer wist waarom, en nu is duidelijk geworden dat zelfs Nintendo en uitgever Grey Box er geen goede reden voor hebben. Volgens Kotaku zegt een Grey Box-voorlichter dat ze de prijzen bepalen aan de hand van de ontwikkel- en uitgeefkosten per platform. Daarbovenop komen nog de fabriekskosten voor het maken van een cartridge in plaats van een disc. Ook de directeur van Nintendo in Amerika, Reggie Fils-Aime, is niet heel duidelijk over waarom specifiek Rime duurder is. Toen een fan vroeg waarom sommige games op Switch meer kosten dan op concurrerende platformen, zei hij: “Wanneer je prijsverschillen ziet, bel dan de uitgever van die game en vraag het ze.” Duidelijk onduidelijk dus.



Reggie liet zich nog iets ontvallen trouwens: je kunt een Smash Bros.-game verwachten op Switch. Dat voelt niet echt als nieuws, net zo min als dat er natuurlijk wel een Mario-titel op de nieuwe console zal komen. Reggie gaf erbij aan dat Nintendo graag tenminste één van de klassieke franchises op elk platform wil hebben. Is dat een belofte, want De Wacht weet er nog wel een paar?





Trailer derde BoxBoy-game uit

Nintendo heeft een coole trailer uitgegeven van een kleinere titel: Bye-Bye BoxBoy. De eerste BoxBoy-game was verslavend en daar hielp het charmante en uit simpele stokjes opgeboudwe hoofdpersonage Boxboy zeker aan mee. Bye-Bye BoxBoy! is de derde game in de franchise: nadat BoyBoy! op 3DS verscheen in 2015 kwam nog BoxBoxBoy! in 2016.





Driemaal is ruimtescheepsrecht

Van drie Boxboys naar drie lovers. Mass Effect: Andromeda (nog maar heel even wachten!) bevat een trophy/achievement voor wanneer je drie mensen hebt versierd. Niet slechts eentje, want monogamie is voor zwanen. Completionists moeten dus zorgen dat ze drie keer iemand het hof maken. Beter heb je je openingszinnen paraat. Hierbij de rest van de achievements/trophies, als je niet bang bent gespoiled te worden.

Daarnaast is er een nieuwe trailer verschenen van het ruimteavontuur. Zie hier de briefing:





Dragon Quest Heroes 2 is lekker hyper

Dragon Quest Heroes 2 is ook voorzien van een vrolijke nieuwe trailer, waarin de focus ligt op de personages. Schrik niet, het begin van het filmpje lijkt een hiphopnummer, maar aan de beelden zie je al snel dat dit geen Hype Williams-video is:





Het teasen der Game of Thrones is begonnen

Van Hype Williams naar de tv-serie waar het woord hype voor uitgevonden lijkt te zijn: Game of Thrones. Toen De Wacht voor het eerst Game of Thrones keek, had ze enorm veel moeite om te volgen wie nou van welk huis was. Zes seizoenen later weet ze natuurlijk wel! Sterker nog, ook als je het vergeten was dan ben je nu weer op de hoogte. In de teaser van het nieuwe seizoen Game of Thrones komen al die families weer even voorbij:









Zin in? Zet het in je agenda: 16 juli start het zevende en eennalaatste seizoen van Game of Thrones op HBO, wat in Nederland niet meer bestaat maar nog wel (gedeeltelijk) te bekijken is bij Ziggo XL.

Legend of Zelda: Breath of the Wild lol

YouTuber Videogamedunkey heeft plezier met Legend of Zelda: Breath of the Wild. Geniet van de montage:











Geniet van #nationalmarioday pandaag en alvast een lekker weeknd!