Er wordt geschiedenis geschreven vandaag, lieve lezers. De zevende thuisconsole (hoewel…) van Nintendo is een feit. Switch is officieel uit! En het hoge ogen gooiende Zelda: Breath of the Wild natuurlijk. Fijne dingen. Kan het nog beter? Ja, met een oogverblindend mooie N8W8!

Overwatch krijgt 24ste held: tank Orisa

Ze werd gemaakt door Efi Oladele met een oude beveiligingsrobot die tot schroot was achtergelaten door Doomfist: Orisa. Orisa is een tank die niet altijd de snelste is, maar wel goed kan blokkeren dankzij haar pantsers. Bovendien kan ze enorme explosieven afvuren met haar fusion driver. Waarom er nog een tank nodig is in Overwatch? Blizzard vond de andere tank-personages iets te mobiel en wilde graag dat Orisa zich voornamelijk met barricades zou bezighouden en als een soort anker zou gelden voor een team.





Geen multiplayer beta van Mass Effect: Andromeda

Hopelijk werd je blij van het Overwatch-nieuws, want over Mass Effect: Andromeda is minder leuk nieuws te melden. BioWare heeft de multiplayer beta van Mass Effect: Andromeda geannuleerd. In de PAX East plannen van de studio wordt weinig toegelicht. Er staat alleen dat de multiplayer op de 12 pc’s op hun stand op PAX East kan worden uitgeprobeerd en dat de multiplayer tech test voor spelers thuis niet meer doorgaat. De studio dankt de mensen die zich hadden opgegeven, en ze “kijkt ernaar uit je te zien in Andromeda”. Beetje vreemd, toch?





Pokémon Go al 650 miljoen keer gedownload

Wat ook verdacht is, is wie er nog allemaal Pokémon Go spelen. Pokémon Go, die app waardoor onze lijkwitte huidjes afgelopen zomer ineens high werden van de vitamine D, is de afgelopen zes maanden nog 150 miljoen keer gedownload. In totaal zit het aantal downloads voor de Niantic-Nintendo-samenwerking nu op 650 miljoen. Er zijn al 5,4 miljard mijl afgelegd in de app, waarvan de Wacht wil weten: waar dan? Wie of waar er nog veel Pokémon Go wordt gespeeld, dat is niet uitgelegd tijdens de Google Developer Day-presentatie, die je hier kunt terugkijken vanaf 23:45. Er wordt ook niets gezegd over hoeveel actieve gebruikers er nog zijn. Niantic werkt wel hard aan updates, dus de tijd zal het leren of we deze zomer weer spontaan powerbanks beginnen aan te schaffen voor Lucario in plaats van Lowlands. De lentekriebels beginnen al te komen, dus kom maar op! Sorry voor het hartverscheurende onderstaande beeld, de Wacht d'r hart breekt er ook een beetje van, terwijl haar mondhoeken omhoog krullen..





Trophies kopen in Nier Automata

Waar Pokémon Go echt geld uit je zak klopte, doet Nier Automata dat gelukkig niet. Als je het spel driemaal hebt uitgespeeld, dan kun je je in-game geld gebruiken om trophies aan te schaffen. Eigenlijk is het not-done: trophies kopen. Toch kan het echt in Nier Automata, zo schrijft Redditgebruiker youkatei. Dat drie keer uitspelen moet niet al te vervelend zijn, want de game heeft diverse eindes. Het gaat gelukkig niet om echt geld, maar om virtuele monnies die je alleen in het spel kunt verkrijgen door te spelen. En die je alleen kunt omzetten in trophies als je de geheime winkel vindt. Je moet er van Director Yoko Taro wel wat voor doen dus. Hij heeft vaker van die vette ideeën. Hij is ook iemand die zonder problemen savegames verwijdert en je geheel The Village-stijl middenin een game op een ander genre laat overgaan. Gedurfd.





Eerste marathons in Hyrule alweer gelopen

De Wacht kan bijna alleen maar aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild denken, want man, man, die reviews! Het is alleen spijtig dat een mens nu eenmaal moet slapen, want de Wacht wil nu gewoon alle uren van de dag wakker zijn en spenderen aan Linkje spelen. Niet dat je per se 60 uur in de game moet steken om het einde te halen: YouTuber SethBling had slechts 1,5 uur nodig en hij heeft het ook wel eens in 50 minuutjes gedaan. Je ziet het filmpje waarin hij er anderhalf uur over doet hieronder, maar let op: je ziet het einde en de eindbaas. Spoilorz!





Als LEGO: The Walking Dead echt bestond

Een andere gamefranchise die dit jaar open wereld gaat, dat is LEGO. De studio TT Games, die al ruim een decennium spellen maakt met de plastic blokjes, brengt binnenkort LEGO Worlds uit op pc, PlayStation 4, Xbox One en Switch. Heel spannend, maar de fans zijn ondertussen al aan het fantaseren wat het volgende project zou moeten worden. Wat als er een LEGO-game zou zijn gebaseerd op één van de beste comics allertijden? Nou vooruit, het lijkt vooral als inspiratie de tv-serie te hebben, maar het idee is alvast heel fantastisch:





Nieuwe trailer Pirates of the Caribbean

Weten jullie nog dat TT Games een LEGO-game van Pirates of the Caribbean maakte? Dat had beter gekund he? De film trouwens ook, en dat probeert Disney natuurlijk met een nieuwe prent over Jack Sparrow. In de nieuwe Dead Man Tell No Tales trailer zie je iets meer van de slechterik en natuurlijk van de rumfanaat die een unieke combinatie van irritant en charmant is. Hoewel, in die laatste scene is charme ver te zoeken:





Amy Acker scoort hoofdrol in superheldenserie

Gelukkig vinden we meer charme in Amy Acker, de lieftallige dame die je kent uit diverse Joss Whedon-projecten. Ze was Fred uit Angel, Lin in The Cabin in the Woods, Root in Person of Interest en Dr. Claire Saunders in Dollhouse. Binnenkort gaat ze de superheldenrichting op, want ze zal de hoofdrol spelen in een nieuwe Marvel drama-tv-serie op Fox. Het heeft nog geen naam, maar wel al enkele acteurs: naast Acker zijn Emma Dumont (Pretty Little Liars) en Percy Hynes White (Between) gecast voor de actie-avonturenserie.

Er is ook al wat bekend over het verhaal: dat volgt twee normale ouders die tot de ontdekking komen dat hun kinderen mutantenkrachten hebben. Ze sluiten zich daarom aan bij een underground mutantennetwerk en moeten vechten om te overleven, zo schrijft THR. Ackers personage, Kate Stewart (opmerkelijk dat die dan wel alvast een naam heeft), schijnt in de serie te leren dat ze sterker is dan ze dacht. Dumonts personage is een mutant genaamd Polaris, die magnetisme kan manipuleren. De Wacht is benieuwd hoe Amy het gaat doen in deze hoofdrol, zelf lijkt ze alvast laaiend enthousiast:





Filmmakers leggen uit waarom gamefilms zo wanstaltig zijn

Laaiend enthousiast is Amy Acker waarschijnlijk niet over gamefilms. Verfilmingen van games zijn eigenlijk altijd slecht: waarom toch? Vond jij Warcraft of de Assassin’s Creed-film tof? Trok jij die Dead or Alive-film wel? Waarom heeft niemand die film van Doom een halt toegeroepen?! Je ziet het, gameverfilmingen roepen vaak meer vragen op dan dat ze antwoorden geven. En er zijn talloze problemen te noemen, maar dat zal de Wacht aan de filmmakers overlaten. Op Gizmodo hebben ze een mooie samenvatting gemaakt van diverse filmmakers en hun mening over gamefilms.





Nou, eet bij je ontbijt lekker beschuit met muisjes voor Switch, tenzij je Wii U in de buurt is natuurlijk #jaloezie. Fijne dag Pandaag!