PlayStation Plus games voor maart bekend 

Gamend Nederland zit inmiddels al vuistdiep Horizon Zero Dawn te spelen, terwijl de Wacht zich als nachtbraker bezighoudt om onze favoriete gamesite te vullen met het laatste en heetste nieuws. Vandaag meer info over Nintendo Switch en Ghost Recon Wildlands.

Eerste trailer van SteamWorld Dig 2

Gisteren is de sequel van een van de beste downloadable games van de afgelopen jaren aangekondigd voor de Nintendo Switch. Dit ging natuurlijk gepaard met een trailer die de bekende gameplay met nieuwe graphics combineert. Wordt er naast de Wacht nog iemand warm voor deze game?

Zie The Legend of Zelda: Breath of the Wild als 2D prototype

Morgen komt dan eindelijk de nieuwe The Legend of Zelda uit voor de Wii U en Switch. Jaren hebben we gewacht op het nieuwste avontuur van Link. E3's gingen voorbij, uitstel werd regelmaat en er is zelfs een compleet systeem in de tussentijd geflopt. Nu is het echter zover dat we voor de ontelbaarste keer prinses Zelda mogen gaan redden.

Nintendo heeft al eens laten weten dat tijdens de ontwikkeling van de nieuwe Zelda er begonnen is met een 2D prototype van het spel om zo te kijken of de nieuwe ideeën intern aansloegen. Vandaag zijn er beelden van deze 2D prototype tijdens de GDC gamebeurs gepresenteerd en valt er nu met het eigen oog te zien hoe dit werkt.

De protoype ziet eruit als de eerste The Legend of Zelda op de NES, maar draait geheel op de nieuwe chemistry engine achter de nieuwste titel. Daarnaast zitten er ook een groot aantal van de physics in de demonstratie build die ook in het echte spel zitten. In onderstaande video krijgen we een korte blik geworpen op de 2D prototype. De komende maanden gaan er meer en langere video's uitgebracht worden waarin het hele proces achter de ontwikkeling van Breath of the Wild te zien is.

Ghost Recon Wildlands beta populairste Ubisoft beta ooit

Door het geweld van Horizon: Zero Dawn en The Legend of Zelda: Breath of the Wild vergeet je bijna dat volgende week Ghost Recon: Wildlands verschijnt. Dat is in ieder geval de gedachte die bij de Wacht speelt. Onder de gemiddelde gamer valt dit behoorlijk mee, althans dat valt te concluderen als we kijken naar het succes dat de beta heeft gegenereerd. De beta is namelijk door 6.8 miljoen spelers gestart, één record voor het Franse bedrijf.

Vorige maand wist de uitgever het record al aan te scherpen tijdens de beta van For Honor, maar deze mijlpaal is inmiddels alweer gesneuveld door de aankomende Tom Clancy game. For Honor wist 6 miljoen spelers de beta in te sleuren om vervolgens met een lompe zwaardaanval meerdere ledenmaten te onteigenen.

Via een infographic leren wat de beta spelers allemaal bereikt hebben. Zo is er gezamenlijk voor bijna 4000 jaar gespeeld als je het vertaalt naar één persoon. Stel je voor hoe we de mensheid vooruit hadden kunnen helpen door deze tijd nuttig te besteden, waarschijnlijk niet heel erg, maar het idee blijft geinig.

Check hier de eShop op de Nintendo Switch

Morgen komt de nieuwe spelcomputer van Nintendo uit en daarom is er nog een laatste moment voor het Japanse bedrijf om gamers te overtuigen om het systeem bij de lancering al in huis te halen. Hoe maak je optimaal gebruik van dit laatste moment? Nou, je laat zien dat de eShop iets minder crappy is dan voorheen. Ga zo door Nintendo!

PS Plus geeft ons Tearaway gratis

Een nieuwe maand is aangebroken en naast het feit dat we uit mogen kijken naar hogere temperaturen en meer zon, betekent dit ook dat gamers met een PlayStation Plus abonnement zich op mogen maken voor een aantal nieuwe games aangeboden door Sony. Deze maand staat Tearaway Unfolded centraal. De game van Media Molecule laat je als papiersnipper een wereld van hetzelfde goedje verkennen en is een van de meest originele platformers die er op de PlayStation 4 te vinden is. De complete lijst met PlayStation Plus games voor deze maand ziet er zo uit:

Tearaway Unfolded (PS4)

Disc Jam (PS4)

Lumo (PS Vita, Cross Buy with PS4)

Under Night In-Birth Exe:Late (PS3)

Earth Defense Force 2025 (PS3)

Severed (PS Vita)

Severed van Drinkbox Studios, die we allemaal kennen van het geweldige Guacamelee, is ook een echte topper in deze lijst die verder niet overloopt van kwaliteit. Het aanbod van games is vanaf 7 februari te downloaden, op hetzelfde moment worden de games van afgelopen maand verwijderd uit de PS Plus catalogus. In februari kregen we nog LittleBigPlanet 3, dus zorg dat je die game nog snel binnenhaalt voor het te laat is.

Vorm een band in The Escapists 2

De tijd is weer daar om uit de nor te ontsnappen en de samenleving te verontrusten. Het vervolg op de succesvolle indie game van Team17 werd afgelopen jaar al aangekondigd, maar vandaag leren we enkele nieuwe details rondom de uitbraak-simulator.

In The Escapists 2 is het de bedoeling dat je samen met je medegevangen het systeem weet te doorbreken en buiten de muren van de gevangenis raakt. In dit vervolg zijn er nieuwe manieren om je band met je medegevangen te versterken en zo een succesvolle uitbraak te realiseren. Een van de nieuwigheden is het samen vormen van een prison band en muziek te maken. Daarnaast heb je de mogelijkheid om je directe rivaal het zeer lastig te maken door zijn cel overhoop te halen en ontsnappingsgereedschap te planten voordat je de bewaking inlicht over zijn ontsnappingsplan.

Als laatste is vandaag bekendgemaakt dat er in het vervolg veel meer mogelijkheden zijn om je personages een geheel eigen look te geven. Zo zijn er meer haarstijlen, brillen, kledingstukken en natuurlijk HOEDJES!!!! The Escapist 2 moet nog dit jaar verschijnen op de Xbox One, PS4, PC en Nintendo Switch.

DiRT 4 toont uitgebreide stage creation tools

DiRT 4 is zonder twijfel de rally game waar fans al enige tijd op wachten. De franchise van Codemasters weet zich al jaren te profileren als de enige rally-game die er toe doet en deze status proberen ze met het aankomende deel nog verder te vergroten. DiRT 4 moet op 9 juni verschijnen en voegt dit keer een uitgebreide stage creator toe waardoor gamers niet meer iedere baan uit het hoofd moeten gaan leren, maar juist door de diversiteit en het grote aanbod aan tracks echt weer op het gevoel gaan racen. Er wordt zeer direct samengewerkt met Rally grootheden .... en .... zoals te zien is in de trailer, tja je ziet wel dat de Wacht niet echt thuis is in de rallysport.

Lataaaaaa