PlayStation Plus games voor februari bekend 

Februari is gisteren begonnen! Dat betekent verse games op PlayStation Plus en alvast stressen of mokken over Valentijnsdag. Het is bovendien de maand van de Super Bowl en de Oscar-uitreiking. Dat allemaal later deze maand: nu eerst eens een lekkere N8W8!

Verse PlayStation Plus games

Op 7 februari komen de nieuwe PlayStation Plus-games live. Heb je dus een PlayStation Plus-lidmaatschap, dan kun je over een weekje genieten van de volgende spellen: LittleBigPlanet 3 (PS4), Not a Hero (PS4), Ninja Senki DX (PS Vita/cross buy PS4), TorqueL (PS Vita/cross buy PS4), Starwhal (PS3/cross buy PS4) en Anna (PS3). De Wacht is enthousiast van het bomvol schattigheid zittende LittleBigPlanet 3, maar als je die zoetigheid niet aankunt, dan schiet je er lekker op los in het retro aanvoelende Not a Hero. Hoewel, het kan er ook hard aan toegaan in LBP:





Nintendo Switch online services niet gek geprijsd

Het ging er ook hard aan toe in de speculaties rondom Nintendo Switch de laatste maand. Niemand wist hoeveel die online diensten op het apparaat zouden gaan kosten. Nog steeds weten we niet zeker hoeveel eurootjes we daaraan kwijt zijn in het Westen, maar inmiddels is bekend geworden (dank NintendoLife!) dat het ongeveer 2000 tot 3000 yen per jaar moet kosten. Omgerekend is dat 16 tot 24 euro voor een jaar lang online multiplayeren op Switch, valt wel mee toch?





Nintendo Switch goes Super Bowl

Over Nintendo Switch gesproken: Switch goes Super! Gisteren vierden we het 13-jarig jubileum van #nipplegate, waarbij de hele wereld de gepantserde boobette van Janet Jackson kon bewonderen. De Wacht staat er niet te lang bij stil, want we stevenen alweer af op een nieuwe Super Bowl met een half time show van Lady Gaga en, nog belangrijker, een commercial van Nintendo Switch! Wil je hem vast zien? Kijk maar:

Villeneuve doet mee met Dune

Op de Super Bowl zien we ook veel filmtrailers en de verwachting is dat Ghost in the Shell, Fast & Furious 8 en Baywatch voorbij zullen komen. De Wacht ziet liever meer van Blade Runner 2049, de aankomende flick van regisseur Denis Villeneuve met daarin Ryan Gosling, Robin Wright en Harrison Ford. Villeneuve is een groot talent, onder andere aan het roer van Prisoners, Arrival, Sicario en Incendies. Goede films, waar binnenkort een nieuw project bij komt. Zojuist is namelijk bekend geworden dat de Canadees de grote baas wordt over de remake van Dune. Frank Herbert's sci-fi boeken worden mogelijk verfilmd in meerdere delen, afhankelijk van hoe je de tweet van Herbert's zoon Brian opvat (@DuneAuthor):

Het is natuurlijk aan Villeneuve om daar een succes van te maken. Dat is in het verleden nog wel eens een uitdaging gebleken met een allesomvattende boekenreeks als Dune. Dune uit 1984 bijvoorbeeld, met Kyle MacLachlan en Sting, heeft een miserabele RottenTomatoes-score van 57%. En de regisseur was nog wel David Lynch!





Loopt Star Wars Battlefront op zijn einde?

Wist je dat er ook sprake was van David Lynch die een Star Wars-film zou regisseren? Return of the Jedi had op zijn naam kunnen staan, maar hij zei nee. De man houdt niet van films die geheel science fiction zijn. Gelukkig is lang niet iedereen dat met hem eens. Niet dat er nieuws is over Star Wars regisseurs: wel over Star Wars Battlefront. De game uit 2015 begint "uit" te raken. EA is inmiddels voornamelijk gefocust op de opvolger, waarin ons beloofd wordt te kunnen spelen met meer personages uit diverse Star Wars tijdperken. Op zich goed nieuws: menig gamer vond Battlefront te beperkt in hoeveel van het Star Wars-verhaal werd verteld.

Er is echter ook minder nieuws: de vernieuwingen voor Star Wars Battlefront beginnen minder te worden, zo blijkt uit de toon van deze officiële berichtgeving vanuit EA. De Skirmish modus wordt bijvoorbeeld niet meer uitgebreid. Fans zijn daarvan geschrokken, en vragen zich af of het einde nabij is voor Star Wars Battlefront. Daarop wordt gelukkig positiever geantwoord: 'De ondersteuning voor de huidige Star Wars Battlefront is niet over. Er komt dan geen nieuwe Skirmish content meer, dat betekent niet dat er helemaal niets aankomt.' Er gloort hoop aan de horizon, young Padawans.





Het valentijnskostuum van Dead or Alive is heet

Heb je het koud gekregen van het sneeuwlandschap hierboven? Dan komt Dead or Alive Xtreme 3 je even opwarmen. De rondborstige chicks uit die game hebben veel behoefte aan nieuwe kleren, maar niet omdat ze het koud hebben. Ze willen aandacht van die mysterieuze man of ze willen vriendschappen met elkaar sluiten en dat kan alleen maar met materiële zaken. Gelukkig kan dat! Het gratis te downloaden valentijnskostuum is uit de doeken gedaan (letterlijk en figuurlijk) en het is een cadeautje! Hoewel, het is meer het lint om het inpakpapier bij elkaar te houden. Succes met volleyballen, meisje!





Sniper Ghost Warrior 3 DLC pass onthuld

Strikjes zitten om cadeautjes, en voor iedereen die Sniper Ghost Warrior 3 heeft ge-preordered is er een cadeautje: een gratis DLC season pass. Volgens ontwikkelaar CI Games geldt de actie alleen op PlayStation 4 en PC (er is geen seizoenspas aangekondigd voor Xbox One). De season pass houdt het volgende in: twee singleplayer uitbreidingen genaamd The Escape of Lydia en The Sabotage, twee multiplayer maps, de McMillan TA-338A sniper rifle en de compund boog. Daarbij komt ook nog een all terrain voertuig. De Xbox One-versie van de game heeft alles al inclusief, behalve de multiplayer maps en de missie The Sabotage. Koop je Ghost Warrior 3 nog niet voor hij uit is, dan kan de season pass zo'n 25 tot 30 euro kosten. Dat is althans hoeveel de content waard is volgens CI. 4 april verschijnt Sniper Ghost Warrior 3 op PlayStation 4, PC en Xbox One.





Cooking Mama is een watje

Een seizoenspas is niet nodig voor Cooking Mama, want daar komt nooit DLC voor uit. Het is ook niet echt een gamefranchise die de gemiddelde PU.nl-bezoeker zal bekoren. Nu waarschijnlijk helemaal niet meer, want in de trailer van de nieuwe game is te zien dat de strenge, grappige Mama ineens niet meer boos wordt. WAT?! Precies. Geen vlammetjes die uit ogen opstijgen, geen reden om die game aan te schaffen.





ZeniMax krijgt 500 miljoen dollar toegewezen in Oculus rechtszaak

De Wacht weet wel wie er vlammetjes uit de ogen heeft komen: Palmer Luckey. Luckey heeft zich volgens de jury in de rechtbank in Dallas niet aan een overeenkomst gehouden. Een hele belangrijke om precies te zijn, namelijk met ZeniMax inzage de Oculus Rift. Hoewel ZeniMax de rechtszaak aanspande omdat het meende dat Oculus fabrieksgeheim schond en diefstal pleegde bij het ontwikkelen van de VR-bril Oculus Rift, vond de jury het vooral van belang dat er een getekende overeenkomst was overschreden. Een half miljard dollar is niet niks, dus waarschijnlijk zal Oculus-moederbedrijf Facebook terugvechten.





Met dit verontrustende nieuws voor meneer Zuckerberg zijn we aan het einde gekomen van deze N8W8. Het leven is een struggle, lieve gamevrienden. Fijne dag Pandaag!