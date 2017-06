PlayStation Plus-games van juli bekendgemaakt 

Welkom in deze gloednieuwe Nachtwacht, waar we onder andere nieuws hebben over de PlayStation Plus-games van juli, een fysieke release van Limbo en Inside, de eerste teaser van een nieuwe tweedimensionale platformer, een trailer van de nieuwe Planet of the Apes-film en meer!

Until Dawn een van de gratis games in juli voor PlayStation Plus-leden

Hatsa, nadat we gisteren al de Xbox Live Games for Gold te horen kregen, is het nu tijd voor de PlayStation Plus-games van juli. Dat is de mooiste maand van het jaar trouwens, want dan is de Wacht jarig. Maar goed, de PS Plus-games van juli dus. Vanaf 4 juli komen de horrorgame Until Dawn en de quizgame That's You beschikbaar voor PlayStation Plus-leden met een PS4. Daarnaast kun je vanaf dan ook gratis Telltale's Game of Thrones downloaden. Een fijne bijkomstigheid aangezien het zevende seizoen van de reeks in juli ook start.

Op PlayStation 3 kun je losgaan met de cultgame Tokyo Jungle, waarin je in de huiden van dieren kruipt die moeten overleven in, nouja, Tokio. De andere gratis PS3-game is Capcom's fighter Darkstalkers Resurrection. Op Vita tot slot kun je los met indieplatformer Element4l en de arcadegame Don't Die Mr Robot (dat niets heeft te maken met die vette serie overigens).









Inside en Limbo komen samen fysiek uit

De twee Playdead-platformers Inside en Limbo altijd al fysiek willen hebben? Dan is dit je geluks...nacht. De ontwikkelaar slaat namelijk de handen ineen met uitgever 505 Games om beide games in één totaalpakket naar PlayStation 4 en Xbox One te brengen. Op 15 september moet dit lekkere pakketje uitkomen in Europa, voor zo'n 30 euro.

Naast de games bevat het pakket ook een 'art card' en een poster. Ja geweldig, maar de Wacht gaat hem toch vooral voor de games zelf halen!











2D-platformer Out of Line aangekondigd

De Portugese studio Duckling Studios heeft Out of Line aangekondigd. Deze avontuurlijke 2D-platformer is overigens geïnspireerd door titels als Inside en Limbo, dus dit valt waarschijnlijk meteen in de smaak bij fans van die games. De game draait om een jochie dat plotseling ontwaakt in een fabriek. Hij blijkt een robot te zijn die in betreffende fabriek is gemaakt en hij moet proberen te ontsnappen. Uniek element is de speer van het jongetje, waarmee hij niet alleen vijanden kan doden, maar ook platforms can creëren. Bekijk de eerste screenshot en artwork hieronder. Out of Line verschijnt in 2018 op pc en PlayStation 4.









Orcs Must Die! Unchained komt op 18 juli naar PlayStation 4

De gratis (!) te spelen game Orcs Must Die! Unchained is vanaf 18 juli beschikbaar op PlayStation 4. De game lanceerde in april al op pc nadat het een aantal jaar speelbaar was via bèta. Het is een tower defence game met moba-elementen waarin spelers het tegen elkaar opnemen. Tevens vallen er kaarten te verzamelen. Het is in feite Orcs Must Die! maar dan uitgebreider. De klassieke Survival- en Sabotage-modi keren terug. Bekijk hieronder een trailer, dat is vast duidelijker dan het gezwets van de Wacht.











Resident Evil 6 en Dead Island komen naar Xbox Game Pass

Mocht je het nog niet weten, de Xbox Game Pass is een maandelijks abonnement waarmee je gratis Xbox One- en Xbox 360-games kunt spelen. Er staan inmiddels 111 games op de service, maar er komen er meer aan begin juli, namelijk Dead Island: Definitive Edition, Resident Evil 6 en The Flame in the Flood. Daarnaast verschijnen op die dag ook Bard's Gold, F1 2015, Monaco: What's Yours is Mine en Guacamelee! Super Turbo Championship Edition.

Op deze 'Netflix voor Xbox' worden dus aardig wat games toegevoegd, maar gelukkig nog geen titel verwijderd - al zou dat natuurlijk altijd in de toekomst kunnen gebeuren, maar wel pas vanaf november, aldus Microsoft.









Party Hard Tycoon (voor pc, releasedatum nog onbekend) krijgt nieuwe trailer









Gratis update Planet Coaster voegt supergedetailleerde vuurwerkshow toe

Heb je een beetje fatsoenlijke pc staan, dan speel je vast al Planet Coaster. Nog niet? Ga dat eens snel doen dan! De ultieme pretparksimulatie verdient het om gespeeld te worden. Er is gisteren weer eens een nieuwe gratis update uitgekomen voor de game, die nieuwe attracties toevoegt, alsmede een editor om een prachtige vuurwerkshow te maken. Zoals alles in de game kun je je creaties ook weer online delen. Tot slot kun je dankzij de update eigen afbeeldingen en video's in de game importeren om je park nog mooier (of vreemder) te maken. Je kunt het spel op dit moment voor 25,45 euro kopen in de Steam Summer Sale. Geloof ons nou maar, dat is je geld meer dan waard.

Nieuwe trailer voor War for the Planet of the Apes

En we eindigen deze Wacht niet met gamenieuws, maar met filmnieuws. Een nieuwe trailer van War for the Planet of the Apes om precies te zijn. Deze trailer richt zich op het conflict tussen de apenleider Caeser en Colonel McCollough. Het vervolg op de prima films Planet of the Apes en Dawn of the Planet of the Apes komt in juli in de bioscopen te draaien.









Dat was de Nachtwacht lieve PU.nl-bezoekers, een fijne donderdag toegewenst. En denk maar zo: morgen is het al vrijdag!