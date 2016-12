PlayStation Plus-games van januari bekend 

Het eind van het jaar komt in zicht en de nieuwsbronnen kampen langzamerhand met uitdroging. Desalniettemin heeft De Wacht vandaag meer info over de Nintendo Switch, keren meerdere jeugdtrauma's en angsten terug, en ook zijn de PlayStation Plus games voor januari 2017 bekend.

PlayStation Plus games van januari 2017 bekend

De champagneglazen mogen bijna weer worden geheven, maar voordat dat we de jaarwisseling in gaan kun je alvast weten wat je te wachten staat als PlayStation Plus-lid in het nieuwe jaar. Vanaf 3 januari kunnen PlayStation Plus-members weer enkele ‘gratis’ games uit de store hengelen en in de aankomende line-up kunnen we onder andere Day of The Tentacle (PS4, PS Vita) en This War Of Mine: The Little Ones (PS4) verwachten.

Daarnaast kunnen gamers die hun heil nog vinden op de PlayStation 3 Blazerush en The Swindle (ook beschikbaar voor PS4 en PS Vita) binnenhalen. Tot slot zijn Titan Souls en Azkend 2 ook gratis te downloaden voor de PlayStation 4 en de PlayStation Vita.

Splatoon, Mario Kart 7 en meer met korting in Nintendo eShop uitverkoop

Nintendo heeft om de komst van 2017 te vieren een uitverkoop in de eShop op poten gezet. De grote N deelt kortingen uit voor onder andere Splatoon, Mario Kart 7, Animal Crossing: Happy Home Designer en Super Mario 3D Worlds. De sale start later vandaag en eindigt op 8 januari 2017. Kortingen kunnen wel oplopen tot dertig procent, dus houd je ogen open. Zie hieronder de volledige lijst met koopjes:

Mario Kart 7 - €31.49

Super Mario 3D Land - €31.49

Super Mario Bros. 3 (3DS) - €3.49

Animal Crossing: Happy Home Designer - €27.99

New Super Mario Bros 2. - €31.49

Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games - €27.99

Super Mario Bros. 3 (Wii U) – €3.49

New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U - €19.99

Super Mario 3D World - €19.99

Lego City Undercover (Wii U) – €19.99

Lego City Undercover: The Chase Begins (3DS)

Super Mario Bros. (Wii U) – €3.49

Super Mario Bros.: The Lost Levels (Wii U) - €3.49

Splatoon - €39.99

BoxBoxBoy! - €3.49

Pokkén Tournament - €41.99

Star Wars: The Old Republic spelers eren Carrie Fisher

Het verlies van Carrie Fisher, op de valreep van dit al troosteloze jaar, doet pijn in de harten van Star Wars Fans. Om de actrice die voornamelijk bekendheid verwierf met haar rol als Princess Leia te eren hebben tientallen spelers van Star Wars The Old Republic zich herenigd. De spelers knielden op Alderaan om Leia in al haar glorie te vereren. Verwacht daarna een hoop dansjes en een ‘stille tocht.’ Een YouTuber genaamd Kerry Nobbs heeft er een toffe video van gemaakt en dat resultaat laat De Wacht je graag zien.

Winterse sferen in nieuwe screenshot PS4-exclusive Dreams

Media Molecule is niet vies van een game waarin de speler zich volledig kan overgeven aan zijn creativiteit en dat is in Dreams niet anders. Er is een nieuwe afbeelding opgedoken waarop te zien is hoe winterse taferelen kunnen worden vastgelegd in de wondere wereld van Dreams. Wellicht is dit een kleine goedmaker voor het feit dat de beta van de game is uitgesteld naar volgend, maar aandoelijk ziet het er in ieder geval wel uit. Wie voor De Wacht uiteindelijk Olaf uit Frozen in elkaar flanst krijgt een persoonlijke shoutout…

Creepy wannabe van Furby krijgt horrorgame genaamd Tattletail

Als je erover nadenkt zijn Furbies (zonder twijfel bekend bij iedere 90’s kid) best wel creepy. Hun glazige blik en angstvallig vrolijke geluidjes snijden dwars door je ziel. Om nog maar te zwijgen over de onverwachte momenten waarop die krengen van zich moesten laten hoor. Afijn, gisteren verscheen er een game waar wannabe’s van deze harige beestjes de hoofdrol in spelen: Tattletail.

Er is een teaser van de game opgedoken en het lijkt om een game te gaan in de lijn van Five Nights at Freddies, gecombineerd met de gemiddelde speelgoedreclame uit de jaren 90’. In de game krijg je een Tattletail op kerstochtend, en ondanks dat het beest direct begint te zeiken om voer en aandacht, is er nog iets dat gemeld moet worden: Tattletail heeft een moeder. De Mama Tattletail is namelijk bloeddorstig en ze is niet van plan om haar kids op te halen zonder dat jij eindigt als hoopje pulp. De teaser werd getweet door Ben ‘Torahhorse’ Esposito (belangrijke persoon in het ontwikkelteam van Waygetter Electrionics), die eerder verantwoordelijk was voor fucked up, surrealistische games als Bubsy 3D en Capsule Silence XXIV. Check de shockerende beelden van Tattletail hier.

Tattletail is nu beschikbaar op Steam voor de PC en Mac. Kost je vijf euro, is ook nog eens een stuk goedkoper dan een nieuwe Furby.

Pennywise gaat de pijp uit op nieuwe afbeelding IT

Over jeugdtrauma's gesproken...Stephen King’s IT krijgt een reboot en iedereen mag het weten, nu er nieuw beeldmateriaal is verschenen. Het nieuwste plaatje van Pennywise hebben we te danken aan Entertainment Weekly. De Wacht is er nog niet uit of hij de nieuwe vrijgegeven afbeelding eng vindt, of juist bijzonder komisch…

De film wordt geregisseerd door Andy Musschietti (bekend van Mama) en verschijnt in september 2017.

Sappige geruchten en nieuwe informatie over de Nintendo Switch

Bij Jimmy Fallon hebben we de Switch al in actie kunnen zien, maar we zijn natuurlijk benieuwd over hoeveel kracht en over welke toeters en bellen het apparaat bevat. Inmiddels is er meer informatie over bekendgemaakt en ook zingen een aantal sappige geruchten in de ronde. Uit documenten van de Federal Communications Commission blijkt dat de nieuwe console van Nintendo bluetooth zal bevatten. Mobiel internet zal je niet vinden op de Switch, want er is geen sprake over 3G of LTE verbinding (zonde voor een console die onderweg te gebruiken is?) De accu van de Switch zal niet verwisselbaar zijn.

Ook zijn er nieuwe geruchten afkomstig van Reddit-gebruiker Laura Dale, die al vaker interessante geruchtjes de wereld in slingerde. Volgens Dale zal het instapmodel van de Switch beschikken over 32 GB geheugen en zal 'ie op 17 maart in de winkels liggen voor ongeveer 300 euro. De batterijduur wordt geschat op 3 uur, maar er is de mogelijkheid om besparende standen te activeren waardoor deze duur kan worden verlengd. En The Legend of Zelda: Breath of the Wild? Dat wordt geen launchtitel...

Of dit allemaal op waarheid is gebaseerd of panklare lariekoek is horen we op 13 januari. Dan onthult Nintendo de Switch officieel...maar helaas wel om 5 uur 's ochtends Nederlandse tijd.

De Wacht tot uw dienst, keep it real!