PlayStation Experience 2017 vindt plaats op 9 en 10 december 

We Happy Few heeft een releasedatum, de kaartverkoop voor de PlayStation Experience is begonnen, Night Trap komt later én het is Trailer Thursday, want deze N8W8 biedt je de ene na de andere glimps van aankomende games.

PlayStation Experience 2017 vindt 9 en 10 december plaats

Wil je graag bij de PlayStation Experience 2017 zijn, blok dan vast 9 en 10 december in je agenda. En doe er maar een paar dagen omheen, want je moet er wel voor naar het prachtige Anaheim, waar zich ook een Disneyland-park bevindt waar meneer Disney ooit woonde. Dit heeft niks met het nieuws te maken, ha. Wat je wel moet weten is dat de eerste early bird-tickets nu verkrijgbaar zijn voor 65 dollar. Daarvoor kun je je twee dagen onderdompelen in alles PlayStation. Niemand weet nog wat daar te zien is, maar als je een early bird-ticket hebt dan mag je wel bij een ‘special event’ aanwezig zijn op 8 december, waar gameontwikkelaars en PlayStation-’personalities’ aanwezig zijn. PaRappa the Rapper?





Injustice 2 - tweede Fighter Pack op Gamescom

Ga je volgende week ook naar Keulen? Gezellig! Een handjevol nieuwe vechters van Injustice 2 komen ook. Speelbaar zijn ze vast niet, maar ze worden wel onthuld op de beurs. In het eerste pack zaten Red Hood, Starfire en Sub-Zero, dus er zit vast weer een grappige mix in dit tweede pakket.





Night Trap komt later

Jammer maar waar: de re-release van Night Trap laat langer op zich wachten. Niemand heeft het van te voren gemeld, maar voor Europese gamers was er een kleine teleurstelling te verwerken toen Night Trap niet zoals beloofd op PSN stond. Het schijnt te maken te hebben met het toevoegen van extra talen. Ontwikkelaar Screaming Villains verwacht de game voor half september klaar te hebben voor Europa. Beetje flauw dat ze niet gewoon de Engelse versie live hebben gezet, toch?





Monster Boy and the Cursed Kingdom ziet er vrolijk uit

Iets vrolijkers. Het is voor het eerst dat we Switch-gameplaybeelden kunnen bekijken van Monster Boy and the Cursed Kingdom. Ontwikkelaar Game Atelier werkt al enige tijd aan deze platform-avonturengame en zal hem volgende week op Gamescom presenteren op de Nintendo-booth. Ja: hij is daar speelbaar. Tof!





Daniel Craig is nog een keertje James Bond

Acteur Daniel Craig kan er niet genoeg van krijgen om bier en martini te drinken: hij gaat voor de vijfde keer de hoofdrol spelen in James Bond. De vorige twee films werden geregisseerd door Sam Mendes, maar die is er nu even klaar mee. Wie het wel wordt, dat is nog onbekend. De flick wordt in 2019 verwacht. Hier vast een zoethoudertje:

Gameplaytrailer van The Amazing Eternals is.. amazing?

Flauw he? Over naar het volgende, want er is nog hartstikke veel te lezen en te bekijken. Zo is er een nieuwe trailer uit van het Overwatch-achtige The Amazing Eternals. Dit is de nieuwe game van de makers van Warframe (Digital Extremes) en deze is free-to-play. Op zich is het een shooter, maar er zitten ook strategische kaartgedeeltes in waardoor je personage krachtiger voor de dag kan komen (als je het slim speelt). Eind deze maand is er een closed beta, maar die is alleen voor mensen die hebben bijgedragen aan de inzamelactie van het spel.





Sonic is (de) sjit

Op zich is de Wacht er niet zo’n fan van om evenementen af te kraken; er is immers veel werk in gaan zitten en het organiseren van zo’n speciale avond is aanzienlijk meer gedoe dan je zou denken. Toch kan de Wacht het niet laten het onderstaande filmpje te delen van de viering van de 25-jarige verjaardag van Sonic. Er waren allemaal problemen, met als klap op de vuurpijl een irritant geluid dat voortdurend hoorbaar was tijdens de stream:

Grappig dat in de nieuwe game wordt gerefereerd aan dit pijnlijke moment in Sonics geschiedenis! In het level Studiopolis Zone Act 2 komt een televisiescherm voorbij waarbij je als je hetzelfde geluid kunt horen als tijdens die stream. Een feest der herkenning:





We Happy Few verschijnt 13 april 2018

Wat ook een feest was, was We Happy Few op E3. Wow. Het spel zit al een jaar in early access en nu is er een officiële releasedate aangekondigd: 13 april 2018 kun je je begeven in deze bijzondere wereld die Compulsion Games heeft gemaakt. Je kunt rekenen op een singleplayer campaign met drie verschillende personages die zich in zeer bizarre situaties wurmen. Volgend jaar dus, op PlayStation 4, PC en Xbox One. Laat je meds niet vallen!





Mission Impossible 6 komt wat later door ongelukje Tom

Alles en iedereen is (te) laat vandaag. Zo ook Tom Cruise. Waarschijnlijk komt Mission Impossible 6 minimaal 3 maanden later uit dan gepland, want door een ongeluk op de set waarbij ook hoofdrolspeler Cruise betrokken was, komt het filmen zes weken tot drie maanden stil te liggen. Zo kan Tom herstellen, want hij heeft volgens bronnen van Variety zijn enkel op twee plaatsen gebroken en zijn hip bezeerd. Beterschapjes Tom, hierbij dan maar een mooie compilatie van hoe we je het liefste zien:





Cheat code-filmpje Star Wars: Rogue Squadron is fantastisch

Ben je liever lui dan moe, dan heb jij in plaats van renvaardigheden waarschijnlijk een brein vol cheatcodes. Cheaten is natuurlijk eigenlijk niet oke, maar vroeger was alles anders. In Star Wars: Rogue Squadron waren zulke vette dingen te doen met codes, dat het cool is. In dit filmpje van Game Fiction krijg je een mooie terugblik op deze Nintendo 64-game en de cheats die erbij kwamen kijken.





Black Mirror komt dit jaar nog terug

AAAH! In 2003 trakteerde Future Games de wereld op Black Mirror, een griezelgame die later nog werd uitgebreid met twee delen. Goed nieuws voor de fans, want er komt een reboot. Die reboot is in handen van King Art Games, bekend van The Book of Unwritten Tales en The Raven. Ook werkte de studio aan Black Mirror II. Dat belooft wat! 28 november verschijnt deze spookachtige game op PC, Mac en Linux.





Stefano Valentini krijgt eigen The Evil Within 2-trailer

Vakantie is niet altijd zon, zee en ontspanning, het kan een hel op aarde zijn. Dat is het in ieder geval wel voor de kinders uit The Evil Within 2 (dat al op 13 oktober verschijnt!). Die gaan lekker op reis om drank te misbruiken, seks te hebben én elkaar voor de grap te laten schrikken. Klinkt allemaal hartstikke onschuldig, maar iedereen weet het: het duurt nooit lang voor de griezels ze komen opzoeken. Lezers, mag de Wacht jullie voorstellen: dit is Stefano, de dodelijke fotograaf:





Peter Molyneux’ The Trail: Frontier Challenge nu uit op PC

De vrolijke en stijlvol uitziende game The Trail: Frontier Challenge is nu uit op de PC. In deze wandelgame doe je allemaal kleine spelletjes met elkaar, terwijl je je ondertussen een weg baant door een prachtig landschap. Molyneux beweert dat het een pittige game is, dus het is niet allemaal even Sound-of-Music-makkelijk. Je moet strategisch zijn en goed nadenken over hoe je dingen aanpakt voor je iets doet. Spannend en ontspannend tegelijk dus. Hier, vangen: de trailer!





Metal Gear Rising: Revengeance is speelbaar op Xbone

Backwards compatible, dat horen we altijd graag. Als je de trotse eigenaar van een Xbox One bent, dan kun je vanaf nu mooie herinneringen ophalen van Metal Gear Rising: Revengeance en ScreamRide. Hoewel de Wacht ernstige twijfels heeft of er iemand op de wereld is die mooie herinneringen koestert aan ScreamRide, is Metal Gear natuurlijk wel een spel waaraan velen glimlachend terugdenken. Veel plezier, want ze zijn nu backwards compatible op Xbone.





Wat gebeurt er allemaal in de Nidhogg 2 trailer?

Soms zit je in de bioscoop en dan kun je tijdens de aftiteling alleen maar je bioscoopmaatje aankijken en denken: wat de flap hebben we net gezien? De Wacht had het enkele dagen geleden bij The Dark Tower, maar ze heeft het nu pas echt. Ze zag de trailer van Nidhogg 2, dat nu uit is op PC en PlayStation 4. Kijk zelf maar:





