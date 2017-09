In deze Nachtwacht onder andere het heugelijke nieuws dat Inside naar de Switch komt, een update voor Super Mario Run, een samenwerking tussen Sonic en Hooters en nog veel meer.

Playdead's Inside komt naar de Switch

Playdead ken je van de sfeervolle games Limbo en Inside. Laatstgenoemde komt naar de Switch, zo is nu bekendgemaakt. Famitsu hoorde het van Inside-ontwikkelaar Arnt Jensen terwijl hij op reis was in Japan en met The Last Guardian-ontwikkelaar Fumito Ueda aan het eten was.

Er zijn verder nog geen details bekend, alleen dat de game dus naar de Switch komt, en tevens naar iOS. Inside is echt een enorm sfeervolle ervaring die zich het beste in één ruk uit laat spelen. Bekijk hieronder maar eens een trailer om een idee te krijgen van wat je te wachten staat, mocht je hem nog niet hebben gespeeld!









Gameplay van Zone of the Enders: The 2nd Runner M∀RS

Je hebt inmiddels mogelijk vernomen dat een remaster van Zone of the Enders: The 2nd Runner naar de PlayStation 4 en pc komt. De game moet in het tweede kwartaal van 2018 beschikbaar komen. Goed nieuws voor de fans van de Konami-game en hieronder hebben we wat gameplay van het spel om alvast in de stemming te komen.

DualShockers filmde de gameplay op de Tokyo Game Show op Sony's booth. Het gaat om PlayStation VR-gameplay, de game is immers in vr te ervaren straks. Helaas, het betreft geen direct feed-gameplay, maar toch is het fijn om deze klassieker weer eens in actie te zien!









Super Mario Run krijgt een flinke update

De mobiele game Super Mario Run krijgt aanstaande vrijdag een flinke gratis update die nieuwe levels, een nieuwe modus en Princess Daisy als speelbaar personage toevoegt. Spelers moeten door Remix 10 spelen om Daisy te ontgrendelen, een verzameling van tien gedeeltes van levels. Elke keer dat je Remix 10 speelt krijg je weer andere secties voor je kiezen.

De nieuwe levels vallen onder de wereld World Star. Deze bevat negen nieuwe levels die speelbaar zijn wanneer men de eerste zes werelden uit de game heeft uitgespeeld. Hierin zitten onder andere nieuwe vijanden.

Verder kun je vanaf vrijdag naar je eigen muziek luisteren terwijl je de game speelt. Het personage waarmee je speelt draagt dan een koptelefoon om de immersie compleet te maken. Er komen ook weer nieuwe in-game items om je Mushroom Kingdom mee uit te breiden.









Sonic en Hooters slaan de bors... ehh, handen ineen

Je verwacht het niet. Om Sonic Forces te promoten werken Sega en de Hooters-restaurants, die bekend staan om de serveersters die in weinig verhullende shirts je eten en drinken komen brengen, dit najaar samen. Deze samenwerking moet in oktober beginnen in Hooters-restaurants, waar allerlei Sonic Forces-promotiemateriaal zal hangen. Vooralsnog is dit alleen voor Japan, maar wellicht komt het ook naar de Verenigde Staten. Niet naar Nederland trouwens, want hier hebben we geen Hooters. Tja.









Eerste gameplay van Yakuza Online getoond

Yakuza Online werd in augustus al aangekondigd door Sega, maar in een nieuwe trailer is eindelijk wat gameplay van de titel te zien. De game draait om een nieuw hoofdpersonage, Ichiban Kasuga, die naar Kamurocho terugkeert na een onterechte gevangenisstraf van zeventien jaar. De game komt in 2018 uit in Japan voor pc, iOS en Android en is free to play, al kun je met echt geld natuurlijk genoeg aanschaffen. Of het spel naar het westen komt is nog niet duidelijk.









Daten met katten in Purrfect Date

Poezenliefhebbers opgelet! Purrfect Date is een nieuwe dating simulatie waarin je als mens onderzoek moet doen op Cat Island. Samen met Professor Pawpur kom je er achter dat de katten op het eiland kunnen praten en... ga je met katten daten. Er zijn zes katten waarmee je op date kunt gaan en ze hebben allemaal hun eigen persoonlijkheid.

Het is een beetje apart, maar wordt met een dikke knipoog en veel humor gebracht. De game komt deze winter naar Steam! Gewoon doen, of zoals ze in de trailer al zeggen: 'Come for the pussy, stay for the tale!'









Er zijn geen plannen voor een Switch-versie van Final Fantasy XV

Komt Final Fantasy XV nou wel of niet naar Switch? Er gaan al geruime tijd geructen en dan lijkt het weer waarschijnlijk, vervolgens weer niet. Square Enix maakt voorlopig een einde aan de geruchten. Volgens een artikel van Famitsu deden Tabata en zijn team wel testen om de Luminous Engine naar de Switch te brengen of te kijken of Unreal Engine 4 geschikter is, maar dit werd wereldwijd opgepakt alsof het ging om FFXV die naar de Switch zou komen. Dat blijkt dus niet zo te zijn. Een ruwe vertaling:

Er zijn nu geen plannen voor FFXV op de Switch. We vinden het wel een leuk systeem en testen diverse dingen uit om te zien (wat voor game) we er voor willen maken.

Zo, dat is ook weer de wereld uitgeholpen.









Op vakantie in DoA Xtreme: Venus Vacation

Dead or Alive Xtreme: Venus Vacation is een free to play game met microtransacties die later dit jaar naar internetbrowsers komt. We hebben een jaar geleden al een korte blik op de titel gekregen maar nu is de eerste volledige trailer uit.

In het spel kiezen spelers een favoriete dame die hen vervolgens altijd groet wanneer men online komt. Je kunt vervolgens een potje volleybal spelen of foto's maken van de dames in bikini. Juist ja.









Dragon Quest Builders in actie op de Switch

In de Nintendo Direct van een paar weken terug kondigde Nintendo al aan dat Dragon Quest Builders 2 naar Switch komt, maar wist je al dat het origineel ook in de maak is voor de console? Nu in ieder geval wel! Het spel komt in de lente van volgend jaar naar het westen en in onderstaande video's zien we de game in actie. Je kunt hem overigens ook nu al spelen, op de PlayStation 4 en Vita. Het is aan te raden! Of je wacht natuurlijk gewoon op deze versie.









En daarmee sluiten we de Nachtwacht af! Een fijne nieuwe week weer beste PU-bezoekers!