Platinum Trophy-knaller 1000 Top Rated uit de PlayStation Store 

De nacht van Game of Thrones mag dan vol terror zitten, die van de Wacht is gevuld met fascinerende nieuwtjes! En vooruit, ook een beetje terror. Het is deze nacht wat stil rondom de grote games der aarde, maar dat betekent meer vette trailers en ontwikkelingen bij de kleinere games. Opent dat brein!









Dragon Quest 11 komt naar Europa

Ietwat gebruind van de zon en met hier en daar nog wat Nutella op het gezicht meldt de Wacht zich. Rome is mooi, maar de gamenieuwtjes uit deze wacht zijn nog veel mooier! Houd je van Dragon Quest? Het ziet er goed uit. Niet alleen de game, ook de release: het PR bureau dat in Nederland de promotie gaat doen bevestigde tegen Gamer.nl dat het nieuwe Dragon Quest 11 naar Nederland komt. Anders is het ook vreemd daar promotiegeld aan uit te geven natuurlijk! Op 29 juli verschijnt hij op PS4 en 3DS in Japan, maar wanneer hij hier komt is nog onbekend. Ook schijnt er een Switch-versie te komen in Japan, maar ook daarvoor is nog geen datum bekendgemaakt.





Cave Story+ verschijnt in september op Switch

Er is een Switch-uitgave waar we wel meer over weten: Cave Story+. Die komt namelijk op 7 september naar Europa. Er komen naar deze plus-versie (van de game waarvan het origineel al in 2004 verscheen) meer levels, betere graphics en gratis dlc. Bovendien krijgt de game deze zomer een lokale multiplayermodus. Gezellig tegen elkaar aanplakken! Wil je de eerste twintig minuten zien? Dat kan:





Het Fantastic Beasts-vervolg is in productie

Een film waar de Wacht hyper enthousiast over is, dat is Fantastic Beasts and Where to Find Them. Die wereld, die Eddie, die beesten, die piepkleine belofte van Zoe Kravitz, die magie: zo fijn. Het doet de Wacht dan ook deugd te kunnen melden dat de productie van het vervolg inmiddels is gestart. Op zich niet heel interessant, maar er zijn ook nieuwe plot details naar buiten gebracht. De man die aan het einde van de eerste film werd onthuld als slechterik (en in die periode ook in het echte leven, ironisch genoeg) zal een grote rol spelen. Nope, er wordt niet gespoild. Wat wel kan worden gezegd over deze nieuwe film is:

‘Zoals beloofd is Grindelwald op bijzondere wijze ontkomen en hij heeft een groepje handlangers om zich heen verzameld voor zijn ultieme doel: tovenaars verheven boven niet-magische wezens. De enige die hem kan stoppen is de tovenaar die hij ooit zijn beste vriend noemde: Albus Dumbledore. Maar Dumbledore heeft hulp nodig van de tovenaar die al eerder met Grindelwald te stellen had, zijn voormalige student Newt Scamander. Het avontuur zorgt voor een hereniging tussen Newt en Tina, Queenie en Jacob. Maar, het is ook zijn taak om hun loyaliteit te testen wanneer ze steeds dieper in de gevaarlijke en verdeelde tovenaarswereld gaan. De film breidt de tovenaarswereld uit, want hij gaat van New York naar Londen en dan door naar Parijs.’

Hashtag zin in! Jude Law speelt trouwens de jonge Dumbledore. Claudia Kim (Avengers: Age of Ultron) en Ingvar Sigurdsson (The Oath) zijn nieuwe castleden. David Yates neemt wederom plaats in de regisseursstoel van dit door JK Rowling geschreven filmscript. We moeten nog wel even geduld hebben, want pas in november 2018 verschijnt de flick.





Scott Cawthon de ubertroller is terug

Scott Cawthon is de man achter het populaire Five Nights at Freddy’s. Deze horrorfranchise heeft onder andere de cultstatus verworven doordat er altijd ontzettend veel onzin en geheimzinnigheid is rondom de releases van deze games. Nu ook weer. Cawthon heeft gezegd dat hij de zesde game in de serie, waaraan hij momenteel zou werken, heeft geannuleerd. Hij maakt altijd grapjes, dus niemand gelooft hem. Hij stopt ook altijd ontzettend veel tijd en moeite in het trollen van zijn fans.

Zo had hij in april allemaal websites gemaakt die dan in HTML-code zo met elkaar ‘praatten’ dat het erop leek dat die zesde game eraan kwam. Dat dachten de fans in ieder geval, die natuurlijk elk kruimeltje informatie onder een microscoop, stethoscoop en telescoop leggen, wetende dat het net zo betrouwbaar is als de gemiddelde horoscoop. Ha! Hoe dan ook, ineens schijnt Cawthon te veel stress te hebben en zich te willen concentreren op andere projecten. Dus op Steam schreef hij vorige week dat hij had besloten niet meer aan dat zesde spel te werken. Vervolgens zei hij later: ‘nee, het is geen troll-actie (zou ik jullie ooit trollen?)’ wat de boel natuurlijk alleen maar vager maakt. Kan het jou nog schelen of die zesde Five Nights at Freddy’s komt?





Activision-CEO doet vaag over potentieel meer Crash Bandicoot

In een nieuwe, eenmalige rubriek die de Wacht ‘nieuws-dat-geen-nieuws-mag-heten’ noemt, vandaag: Activision-CEO Eric Hirshberg heeft door het grote enthousiasme van gamers voor Crash Bandicoot N.Sane Trilogy bedacht hoe hij de fans nog blijer kan maken. En potentieel hoe Activision nog meer geld kan verdienen, maar dat is natuurlijk bijzaak! Hirshberg vertelde Gamesindustry.biz het volgende: ‘We experimenteren met Crash. We weten dat er een uitgesproken fanbase is die hem terug wilde zien komen. Je weet echter nooit of dat een grote achterban daarachter representeert of dat het echt een niche gemeenschap is die vol nostalgie spreekt. Tot nu toe zien we er een echte passie voor, dus dat zou kunnen leiden tot andere dingen.’ Passie kan leiden tot andere dingen, mensen. Knoop dat in je driehoekige buideldieren-oren!





Een Switch om jaloers op te zijn

Genoeg vage verhalen die waarschijnlijk nergens toe leiden. Zal de Wacht jullie eens iets heel moois laten zien dat echt bestaat? Iets dat je met je ogen kunt zien, en waarvan je waarschijnlijk direct denkt: ik moet dit hebben? Ja? Komt-ie, de Sheikah Switch Mod van MakoMod.





TheDominoKing doet het weer!

Wat een feestje voor de ogen, hoewel dat laatste shot met al die herfstblaadjes weer een beetje eng was. Waarom zou je je geliefde Switch zomaar ergens in het bos achterlaten? Een andere kwestie waarvan je je kunt afvragen WAAROM is de huisvlijt van TheDominoKing. Zoals zijn naam al doet vermoeden lijkt hij niet per se het type om zijn hele leven in gamen te steken: hij plaatst liever dominosteentjes. 23.400 stuks bijvoorbeeld. Hij heeft een flinke collectie en hij maakt er prachtige kunstwerken mee, die ook nog heerlijk als een grote kettingreactie tot leven komen. Lekker om naar te kijken, dus gelukkig heeft hij gefilmd hoe zijn laatste werk, Bowser Jr. omklettert:





Witte sportsokken aan, lekker muziekje erbij: genieten. De Wacht was vooral gecharmeerd van de Koopa Clown Car, want goede herinneringen. Beste. Game. Ooit:





***** 1000 Top Rated uit de PlayStation Store

De game die nooit in een lijstje met beste games voorkomt, dat is ***** 1000 Top Rated. Tenzij het een lijst is van games waarmee je het snelst de platinum trophy binnen harkt, want daarin staat het op nummer 1. In de onderstaande trailer zie je het al: je haalt binnen een uur die felbegeerde trophy binnen. Niet lang meer helaas: Sony haalt hem uit de PlayStation Store. Sony is er niet bepaald van gecharmeerd en heeft de indie-ontwikkelaar verzocht de naam te wijzigen en het noemen van trophies achterwege te laten. Eurogamer suggereert dat dit te maken heeft met de ontwikkelaar, want het alles lijkt te verwijzen naar een pagina waarop PS4-themes worden verkocht.





Harvest Moon: Skytree Village krijgt twee gratis DLC-pakketten

Het is schattig, het is verslavend en het is vrij niche, maar toch brengt de Wacht het: Harvest Moon: Skytree Village op 3DS krijgt twee gratis en twee betaalde DLC-pakketten van ongeveer vijf euro per stuk.De gratis DLC bevat vooral meubeltjes en andere interieurdingen. De betaalde DLC bestaat uit een mannelijke en een vrouwelijke NPC-set, waarmee je nieuwe interacties kunt hebben. De ene is een vrouwelijke vrijgezel die vriendelijk maar wereldvreemd is en de ander een mannelijke vrijgezel die een stille magiër met aanzien is. Vooral die dude is interessant, want het is aan jou om te ontrafelen waarom hij terug is gekomen naar Skytree. Spanning en sensatie op het boerenland! De Wacht geniet vooral van de Poitou Donkey die je kunt laten opgroeien in Skytree. Aaawww!





Trailertijd: Sudden Strike 4

Als je lijdt aan epilepsie dan raden we de onderstaande trailer af, want alles flitst zo snel voorbij dat het doet denken aan de clip van All of the Lights, de gemiddelde avond op een jaren '90 kinderfeestje met playbackshow of de gameplay van Resogun. Zo niet, check dan hieronder of Sudden Strike 4 je wat lijkt. In augustus verschijnt deze strategiegame op PC en PlayStation 4.

Nog meer trailers: Hellblade: Senua’s Sacrifice

De Wacht is niet zo van Sudden Strike, maar Senua’s Sacrifice is dan wel weer Super Spannend. De Ninja Theory-game is voorzien van een griezelige trailer vol onheilspellende voice-overs, gekke stemmen en beelden met Keltische nachtmerries. Op 8 augustus komt deze nieuwe Hellblade uit op PlayStation 4 en PC.





Nog twee seizoenen FLCL erbij

Nog een trailertje erbij, want we moeten ook wat liefde tonen aan de anime- en manga-scene: zeker nu het goede nieuws is dat FLCL twee nieuwe seizoenen krijgt die in 2018 te zien zijn op Toonami. Het is een beetje kinderlijk/young adult-achtig, maar de trailer ziet er goed uit!

Fijn nummer van Disturbed naar Rock Band

Why did you have to hit me like that, mommy? Why did you have to be such a b*tch?! Heerlijk hoe snel de vlam in de pan slaat bij die gasten. Ja, meer gitaren, want een van de lekkerste liedjes van Disturbed komt naar Rock Band in de vorm van DLC: Down with the Sickness. Daar komt ook nog Ghost bij voor de liefhebbers. 6 juli zijn ze te downloaden voor een paar euro per stuk. Geniet ervan!





En met deze harde klanken gaat de Wacht naar bed en sta jij op. Wees altijd lief voor je ouders en een fijne ruimtewezenloze Independence dag pandaag!