Die president zit er nou eenmaal, Amerika kan het eindelijk weer over andere dingen hebben. Games bijvoorbeeld! Er is lekker veel nieuws vandaag, dus pak je warme chocolademelk en je dekentje erbij voor een goedgevulde N8W8!

Pillars of Eternity II: Deadfire aangekondigd

Obsidian Entertainment (bekend van Neverwinter, Fallout: New Vegas en Pillars of Eternity) kondigde vandaag Pillars of Eternity II: Deadfire aan. Hierin moet je het opnemen tegen de god Eothas. Een tijdje geleden werd Project Louisana al geteased en dat blijkt nu het vervolg te zijn op de RPG uit 2015. Obsidian belooft de fans een groot gevoel van vrijheid en levendige steden. Wanneer ze dat kunnen ervaren, is nog onbekend. Het hangt namelijk af van hoe goed de Kickstarter-campagne verloopt. De eerste game bracht bijna 4 miljoen dollar op, nu vraagt de studio om 1,1 miljoen. Deadfire moet verschijnen op PC en Mac.





Ex-Rockstar North topman kondigt Everywhere aan

Wie waarschijnlijk geen Kickstarter-campagne voor zijn net aangekondigde game nodig heeft, dat is Leslie Benzies. Benzies is ex-Rockstar North topman en stond in de rol van producer aan de wieg van bijvoorbeeld Grand Theft Auto. Nu zit hij daar niet meer en is hij samen met twee ex-collega's weer opnieuw gaan samenwerken aan een gameproject genaamd Everywhere. Interessant detail is dat ze de gratis engine van winkelplatform Amazon gebruiken: Lumberyard. Everywhere zal meerdere verhaallijnen bevatten en biedt volgens de makers straks 'een groot gevoel van vrijheid en de mogelijkheid je fantasie in de vrije loop te laten'. Het wordt geen nieuwe GTA, maar er zullen zeker overeenkomsten zijn tussen de games, zo spreekt Benzies. Verder laat hij weinig los, zelfs het platform is nog onbekend.





Check je laptop

Nu we het toch over platforms hebben. Pas op je PC! Heb je je laptop wel gecheckt? HP haalt meer dan 100.000 laptopbatterijen terug omdat die mogelijk brand kunnen veroorzaken. Vorig jaar kampten eigenaars van de Samsung Galaxy Note 7 met oververhitting, explosies en andere gevaarlijke situaties door de batterij van hun telefoon. Dit jaar zijn HP laptopeigenaars aan de beurt. Het gaat om lithium-ion batterijen uit de laptops die tussen maart 2013 en oktober 2016 zijn verkocht. Om precies te zijn: HP ProBook, HP ENVY, Compaq Presario en HP Pavilion. Gelukkig hoef je niet je hele apparaat terug te geven: je kunt zelf de batterij eruit halen en contact opnemen met HP voor een vervangende accu.





Nieuwe foto's Ace Attorney

Weet je waar deze Wacht van in vuur en vlam staat? Ryunosuke Naruhodo. Wie? Wel, dat is de knappe man uit de aankomende game The Great Ace Attorney 2. Gematsu plaatste screenshots uit het nieuwe 3DS-spel en daarin zien we een 19e eeuws Londen, compleet met Sherlock Holmes en de schattigste Watson ooit: Iris Watson. Ryunosuke en Sherlock slaan de handen ineen om zaken op te lossen. Sherlock als detective, Ryunosuke als advocaat. Uiteraard, het is geen Ace Attorney-game zonder een harde, rode Objection!





Mass Effect Andromeda krijgt Funko poppetjes

Over schattigheid gesproken: de aankomende Mass Effect-game krijgt de Funko-treatment. In Andromeda speel je met Scott of Sara Ryder, Pathfinders die op zoek moeten naar een nieuwe planeet voor de mensheid om te leven. Er zijn Funko-poppetjes ontwikkeld voor het spel. Er Is er een van Liam Kosta, Peebee, Jaal en The Archon. Sara komt in drie varianten: in een N7-pak, gewoon of met helm. Wat vinden we ervan, is Mass Effect wel geschikt voor deze "verschattiging"?

Quakecon datum en plaats aangekondigd

Schieten op aliens, dat doet de Wacht denken aan een van haar eerste shooterervaringen: Quake! Toevallig, want er is nieuws over Quakecon. Deze zal namelijk dit jaar plaatsvinden van 24 tot en met 27 augustus in Dallas. Het is een van de grootste LAN-parties in Amerika, waarbij mensen gratis kunnen aanschuiven. Daarnaast is Quakecon een moment waarop veel interessante aankondigingen worden gedaan, dus zet het vast in je agenda!

Cast Black Panther bekendgemaakt

Nu je je agenda toch bij de hand hebt: zet meteen op 14 februari 2018 neer dat het Valentijnsdag is! En dat de film Black Panther dan in de bioscoop verschijnt. Zojuist is bekendgemaakt dat Black Panther in Atlanta en Zuid-Korea wordt opgenomen, dat het draait om T'Challa, een man die na Captain America: Civil War terugkeert naar het Afrikaanse Wakanda om daar koning te worden. Er komt echt er een oude vijand langs en dat betekent dat T'Challa in de problemen komt met zichzelf. De combinatie koning en Black Panther is geen makkelijke, als we de belofte van de makers mogen geloven. Dat is het verhaal, dan is er ook nog meer bekend geworden over de cast: Sterling K. Brown (N'Jobu), Angela Bassett (Romonda), Lupita Nyong'o (Nakia), Martin Freeman (Everett K. Ross) en Forest Whitaker (Zuri) moeten straks de sterren van de hemel schijnen.

Buitenaardse wezens, rechtszaken, explosiegevaar: hoe spectactulair wil je een N8W8 hebben? Hier iets om je weer rustig te krijgen. Fijne dag Pandaag!