PETA vs Nintendo 

Dierenrechtenorganisatie PETA is weer eens helemaal doorgedraaid en is het niet eens met het koeien melken in 1-2 Switch! Alle details in deze Nachtwacht met verder nieuws over Xbox Scorpio, PlayStation VR, Quake Champions, Mad Catz en Persona 5.

Xbox Scorpio info onderweg

Hatseflatser! Terwijl de Wacht zijn koffer net heeft ingepakt voor een welverdiende vakantie, klimt hij nog net even achter zijn PC voor een gloednieuwe Nachtwacht. Zoals je weet begint de Wacht graag met een gerucht, maar deze keer wordt er een heel mooi gerucht bevestigd, dat is ook wel eens fijn. Het gaat over de Xbox Scorpio!

Aan het begin van deze week doken er ineens geruchten op dat er een grote game website al heeft mogen stoeien met de nieuwe console van Microsoft. De website zou dan eind deze week de info online gooien. Wat blijkt nu? Het gerucht blijkt te kloppen! Het blijkt om de heren van Digital Foundry te gaan. Via Twitter:

“To clear up the speculation: Digital Foundry will have an exclusive Xbox Scorpio reveal on Eurogamer this Thursday at 2pm UK / 6am Pacific.”

Yes, morgen dus nieuwe info over Xbox Scorpio! De echt sappige info zal Microsoft wel bewaren voor de E3, maar de verwachting is dat we in ieder geval wat meer duidelijkheid krijgen over de hardware van de nieuwe Xbox.



PlayStation VR trailer

Laat het geen geheim zijn dat de Wacht fan is van virtual reality. Het ontbreekt echter wel een beetje aan toffe nieuwe content, vooral voor PlayStation VR. Sinds launch zijn er niet heel veel vette games of VR ervaringen uitgekomen voor PlayStation VR en dus werd de Wacht erg vrolijk van de titel van de nieuwe PlayStation VR trailer, namelijk ‘PS VR: Brand New Experiences’.

Gek genoeg heeft Sony echter besloten om in deze brand new experiences trailer vooral oude footage te gebruiken, van content die al beschikbaar is. Yeah, de Wacht is net zo verbaasd als jullie. Hopelijk wordt Farpoint in mei helemaal de shit en brengt Sony toffe nieuwe games mee naar de E3 voor later dit jaar.



Game Power

Welke pil neem je?



Quake Champions gameplay

Vanaf volgende week gaat de closed bèta van Quake Champions van start. In plaats van een flashy trailer heeft Bethesda besloten om een stukje ‘raw gameplay footage’ op te nemen, om je echt een idee te geven van de snelle actie in Quake Champions. Of zoals Bethesda zelf zegt:

“Before stepping into the Arena, we wanted to show you some fast, uninterrupted gameplay of Quake Champions. Check out the brand-new raw footage featuring id Software's ZeRo4 as Anarki.”

Je kunt je overigens nog steeds inschrijven voor de closed bèta, mocht je dat nog niet hebben gedaan en enthousiast zijn geworden van de gameplay beelden. Check de footage hieronder.



Mad Catz failliet

Slecht nieuws dan voor Mad Catz, de maker van game gerelateerde accessoires zoals controllers, headsets, muizen en de ‘instrumenten’ van Rock Band. Het ging al een tijd niet goed met het bedrijf en de slechte verkoop van Rock Band 4 eind 2015 duwde het bedrijf de afgrond in.

Begin 2016 verliet de CEO al het bedrijf en maar liefst 37% van alle werknemers werden ontslagen, maar ook die bezuiniging kon Mad Catz niet redden. Mad Catz kwam in 1989 op de markt met de eerste controller, maar bestaat sinds 30 maart 2017 officieel niet meer. Voordeel is wel dat al je oude Mad Catz accessoires in een klap collectors items zijn geworden, dat dan weer wel.



PETA vs Nintendo

Tijd nu voor wat vrolijker nieuws. Ben je klaar voor het grapje van de week? Laat de Wacht allereerst duidelijk maken een grote dierenvriend te zijn, maar dierenrechtenorganisatie PETA draait af en toe compleet door. Zo vond PETA bijvoorbeeld dat het vangen van Pokémon verboden moest worden, maar nu heeft de organisatie een probleem met de game in 1-2 Switch, waarin je koeien kunt melken. Je verzint het niet!

Volgens PETA verheerlijkt Nintendo het melken van koeien door alle wreedheid die er in het echte leven bij komt kijken weg te laten in de game. In een officiële reactie liet PETA weten:

“To simulate cow milking accurately, 1-2-Switch would need to show all aspects of dairy farming, including the violent insemination of cows on what the dairy industry itself refers to as a ‘rape rack.’ Cows produce milk to feed their babies, but their young are torn away from them soon after birth so that human beings can use their milk instead. A mother cow will bellow for her calf for days after the baby is taken from her. Perhaps you could add these sounds to your game in order to remind players that by drinking milk, people support an industry that separates mothers from their babies.”

OMFG, de Wacht weet niet eens waar hij moet beginnen met het reageren op deze belachelijke statement! Compleet flabbergasted. Ook Nintendo heeft nog niet gereageerd, maar wat de neuk moet je dan ook zeggen als bedrijf op zoiets? Yes, PETA did it again.



Persona 5 launch trailer

Net als Samuel, is de Wacht de afgelopen week tot over zijn oren verliefd geworden op Persona 5. Het is een fantastische JRPG geworden die je compleet opslokt en de Wacht kan er geen genoeg van krijgen. Het is dat de koffers al gepakt zijn voor vakantie, maar anders was de Wacht nog een paar weken op vakantie gegaan in Persona 5. De game is sinds gisteren verkrijgbaar en als je van JRPG’s houdt, is dit een verplicht nummertje.

Bij de release van een grote game hoort uiteraard een vette launch trailer en daar kan je hieronder naar kijken. Nachtwacht signing off, tot over een paar weken!