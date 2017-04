Patch maakt gezichten in Mass Effect: Andromeda iets minder creepy 

Na de reveal van de Project Scorpion specs is het verder knap rustig gebleven, maar toch heeft de Wacht nog wat moois voor je op een rijtje kunnen zetten. Enkele toffe trailers, een open beta voor Dawn of War 3 en een eerste verbetering in de gezichten van Andromeda. Goedemorgen!

Mass Effect: Andromeda Patch 1.05 verbetert ogen

Het uitbrengen van een game die zo veel om ouwehoeren draait, maar toch zulke ‘gedateerde’ gezichtsanimaties kent, werd op zijn zachts gezegd als eh.. opvallend ervaren. Gelukkig heeft BioWare spoedig verbetering beloofd en met de nieuwste patch zijn nu de eerste voorzichtige stapjes richting de uitgang van de beruchte uncanny valley gezet. En waar begin je dan om vreselijk enge nepgezichten iets menselijker te maken? Bij de ogen natuurlijk!

Zoals Redditor Jizabo met wat vergelijkende screenshots laat zien, is er met patch 1.05 duidelijk iets doeltreffends gedaan met shaders, wat de oogballen van verschillende personages net wat minder doods maken. Ook verschillende YouTube video’s demonstreren het duidelijkste verschil dat deze patch maakt.

Een wereld van verschil, of heeft BioWare nog een lange weg te gaan? Aangezien hij het zelf niet speelt, is de Wacht vooral benieuwd naar jullie eigen bevindingen in de game!



Achter de schermen bij Sea of Thieves

Ahoy mateys!! Als je net als de Wacht diep van binnen ook een piraat bent, dan gloort er maar één game aan de horizon die aan je zeeroversbehoeftes voldoet. Met Sea of Thieves bevindt Rare zich in voor hun doen onbekende wateren! Niet alleen omdat het op gameplay-gebied zo anders is als wat het bedrijf vroeger maakte, maar ook omdat de ontwikkeling heel erg open is. Dat is precies waar het om gaat in deze nieuwe behind the scenes video, waarin executive producer Joe Neate haarfijn uitlegt hoe serieus ze omgaan met feedback van spelers. En dat is een goede zaak, mede swashbucklers!

Om die feedback te verzamelen krijgt Sea of Thieves al geruime tijd closed alpha sessies, waarna de game ergens later dit jaar moet verschijnen voor Xbox One en PC.

Don’t Starve Together uitgebreid met A new Reign

De echte survival-fan heeft zich ongetwijfeld wel eens aan Don’t Starve gewaagd, de Tim Burton-esque roguelike-like van Klei Entertainment. Er is goed nieuws voor wie hongerig is naar meer van dit even koddige als grimmige universum: de heeft weer een nieuw bijgerecht gekregen! A New Reign bevat nieuwe giants, de woestijn bioom met oases en een nieuw verhaal rondom de Shadow Atrium en iets wat zichzelf de Ancient Fuelweaver noemt. OK!

Don’t Starve Together is de standalone (HA!) multiplayer mode van Don’t Starve, die inmiddels ook op PlayStation 4 beschikbaar is, maar helaas is A New Reign er nu alleen voor de PC-versie van de game.

Toeval?

Hmm, interessante achtergrond heb je daar, meneer O’Brien…

Nieuwe epische Injustice 2 trailer met superhelden en apen enzo

Ja hoor, hier hebben we de volgende verhaaltrailer van Injustice 2 waar de Wacht als comic-leek niet zo gek veel gehakt van kan maken. Behalve dan dat het er retespannend uitziet en dat alle slechteriken met een flamboyante kledingsmaak zo dom zijn dat ze zich laten ompraten door een of andere aap? Fair enough. Voor een iets minder chaotische trailer kun je trouwens hier terecht voor de character reveal van Captain Cold (wie is dat nou weer?).

Injustice 2 verschijnt op 16 mei voor PlayStation 4 en Xbox One.

The Surge gameplay trailer

Op 16 mei verscheinen opvallend geweldadige games, want naast Injustice 2 is op die dag ook The Surge aan de beurt! De gameplay van deze vrij krankzinnige action RPG draait helemaal om het afhakken van ledematen, waarna je het specifieke item dat aan het betreffende vijandige lichaamsdeel vast zat, zelf mag gaan gebruiken. In onderstaande nieuwe trailer ziet dit concept er eigenlijk vooral heel grappig uit en de Wacht hoopt dat ook dat deze game zichzelf niet al te serieus neemt. Hoe dan ook, cool is het zeker.

The Surge verschijnt op 16 mei voor PlayStation 4, Xbox One en PC.

Transparante SNES?!

We zien keer op keer hoe onvoorstelbaar tof een omgebouwde console eruit kan zien als hij door creatieve handen is gegaan en vandaag heeft de Wacht weer een pareltje voor je. Een Super Nintendo waar je dwars doorheen kunt kijken, machtig sexy! Redditor Prenex is er met recht trots op. Klik hier voor nog meer foto’s.

Warhammer 40.000: Dawn of War 3 krijgt open beta

Oh prima, één van de tofste RTS’en om naar uit te kijken is zeer binnenkort een weekendje gratis te proberen! Ontwikkelaar Relic Entertainment heeft bekendgemaakt dat Dawn of War 3 een open beta krijgt van 21 tot en met 24 april. Om een goed idee te krijgen van de game, kun je (alleen tegen andere spelers) los op drie verschillende maps, met alle drie de facties en een kleine selectie van bijbehorende elite heroes. Voor inschrijven en meer info klik je hier!

Enkele dagen na de beta, op 27 april, verschijnt de volledige game, alleen op PC. Zie onderstaande video voor een uitgebreide preview van Wouter en Tjeerd!

Bye bye! Fijne vrijdag!