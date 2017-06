Overwatch Loot Boxes bevatten binnenkort minder duplicates 

Live vanuit de bioscoop waar ik voor de tweede keer Baby Driver ga kijken, rapporteert de Weekenwacht zich! Met Loot Box-nieuws voor Overwatch, een aankondiging van een aankondiging dat er een Final Fantasy XV aankondiging komt op Gamescom en de schoenen van Sonic!

Minder duplicates in Overwatch Loot Boxes op PTR

Een belangrijke update is sinds dit weekend op de Overwatch Public Test Realm verschenen. Onder andere de highlight video’s worden aangepakt, zodat je zelf kleine fragmenten uit matches kunt opslaan voor je eigen plezier. Verder zijn er een heleboel fixes doorgevoerd waarvan je hier een overzicht vindt. Maar het allergrootste nieuws is dat Blizzard de Loot Boxes heeft aangepakt zodat er minder duplicates in zitten. Yes yes YES! Opgedonderd met alle die dubbele voice lines voor Winston!!!

Het werkt zo: Blizzard verlaagt de hoeveelheid duplicaten zodat je meer nieuwe content in loot boxes kunt verwachten. Tegelijkertijd verhogen ze de credits die je krijgt wanneer er alsnog iets dubbel verschijnt. Zo krijg je hoe dan ook meer nieuwe shit.

Overwatch-meester Jeff Kaplan legt het hieronder nog even wat beter uit. De patch is nu te spelen op de PTR van de game. Verwacht hem binnen een paar dagen dan wel weken wereldwijd.

Grote Final Fantasy XV aankondiging aangekondigd voor Gamescom

Wünderbar! Square Enix is weer aanwezig op de Gamescom deze zomer. En ze nemen Final Fantasy XV mee! Wat alweer? Ja alweer, heb je daar een probleem mee? Die game is 100.000 jaar in ontwikkeling geweest, ze mogen er best trots op zijn.

Maar niet getreurd want Square Enix belooft met echt nieuw nieuws te komen. Ze kondigen een grote onthulling voor Final Fantasy XV aan. De Wacht zet z’n geld op nieuwe DLC of op de aankondiging van een PC-release. Dit zei gamedirector Hajime Tabata tegen Siliconera:

"We’ve been very busy. We must make it so that we can announce some proper good announcements for the summer. We want to share some good information at Gamescom.”

Gamescom opent 22 augustus voor de pers en 23 augustus voor de plebs.





Fuck de Nintendo Switch dock, ik wil deze GBA SP dock!

De Nintendo Switch is een fijn ontworpen console… behalve de dock. Die voelt aan alsof hij 2 cent kost en krast in sommige gevallen zelfs het scherm als je de handheld er iets te enthousiast in schuift. Handige Nintendo-fans zijn dan ook druk bezig om hun eigen docks te bouwen. Deze van Alexander Blake wil ik jullie niet onthouden. Hij is namelijk gemaakt uit een kapotte Game Boy Advance SP! (via Kotaku).

Oké, hij ziet er minder stevig uit dan de originele dock maar het is een verdomd vet idee. Blake maakte ook een video waarin hij laat zien dat de dock echt werkt. Er zijn ook docks van externe accessoirefabrikanten in ontwikkeling die voor net zo’n compact ontwerp gaan.





Sonic Mania Vinyl album aangekondigd

Sonic Mania gaat hopelijk de retro feel van de blauwe egel terugbrengen naar onze schermen. Sega heeft er het volle vertrouwen in en slaat de handen ineen met Data Discs om een heuse vinyl release van de soundtrack te maken. Geen idee of de gemiddelde Sonic-fan een platenspeler heeft maar fysieke releases zijn altijd tof en deze oogt zeker bruut.

Sonic Mania op vinyl komt in het blauw en het zwart via de Data Discs website.





Koop nu de schoenen van Sonic!

Oh ja, Sonic is deze week 26 jaar oud geworden. Hoera voor de blauwe egel! Ik zou willen zeggen dat hij tot nu toe een goed leven had, maar dan zou ik liegen. Hij heeft in ieder geval toffe schoenen en zijn diehard fans binnenkort ook. Sega heeft namelijk Sonics rode instappers nagemaakt en op hun Amazon-pagina gepleurd.

Voor omgerekend zo’n 70 euro (excl. verzendkosten) ben jij de trotse eigenaar van een paar Sonic-schoenen. Je wordt er sneller van maar kale mannen met snorren zullen je wel proberen te vermoorden.



Dragon Ball Fighter Z Future Trunks bevestigd

Dragon Ball Fighter Z stal de show van andere fighting games op E3 dankzij de krankzinnig mooie visuals. Er waren al aardig wat personages speelbaar en daar is nu Future Trunks aan toegevoegd. Check de eerste screen van Weekly Jump.

De zoon van Vegeta en Bulma keert terug in de tijd om tegen de Androids en later Cell te vechten. Perfect Cell was al speelbaar maar de rest blijft onzeker. Arc System Works fighters hebben niet de grootste rosters, dus ik verwacht dat het dringen wordt om in de base game te zitten. Whatever, zolang Mr. Satan er maar tussen zit!





Dragon Ball Z Abridged: Cell vs Goku

Meer Dragon Ball want de Abridged serie blijft ook doorgaan. In de nieuwste aflevering knokken Goku en Cell om het lot van wereld. Er zijn ook weer een boel goede grappen, zoals Mr. Satan!

Wassum weer. Goed weekend!