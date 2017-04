De dag die je verwachtte dat je dacht dat je droomde dat je wist die zou komen omdat je het overal hebt kunnen lezen is dan eindelijk daar: vandaag horen we eindelijk hoe het toch zit met die Call of Duty: WWII-game. Dat later vandaag, eerst een heerlijke, nieuwe N8W8!





Star Wars: Episode IX verschijnt pas in 2019

We hebben allemaal gezien hoe de hevig bebaarde Wouter vrolijk op Star Wars Celebration rondwandelde in dit vette filmpje. Tijdens dat evenement werd ook de eerste teaser van The Last Jedi getoond (IEEEH!) en werd bekend dat de geweldige General Leia niet zal voorkomen in Episode IX. Balen.





Wat echter nog niet was aangekondigd, is de releasedatum van episode IX. Hij komt nog lang niet! Star Wars Episode IX verschijnt op 24 mei 2019 en wordt geregisseerd door Colin Trevorrow (van Jurassic World). En dan nog iets: de vijfde Indiana Jones-film (waaraan Spielberg én Ford werken) verschijnt op 10 juli 2020, tegen de tijd dat we gewoon aan onze drone hangen om naar de bioscoop te gaan dus. En dat je geen moeilijke uitrekoefeningen op je biosdate hoeft te doen, omdat je gewoon je robot je laat influisteren wat je tegen hem of haar moet zeggen. In het kort: duurt lang! Gelukkig komt The Last Jedi op 15 december.





Nieuwe mapjes voor Overwatch

De Wacht gaat gauw door met een heleboel Overwatch nieuws, want volgens een van de mannen achter de game wordt er op dit moment aan zes maps gewerkt, waarvan er drie nog dit jaar moeten verschijnen. Overwatch Director Jeff Kaplan brengt het goede nieuws voor de fans van de multiplayer first-person shooter op de site van Blizzard. Hij omschrijft de aankomende maps als standard omschrijft, wat niet betekent dat ze saai zijn: met standard wordt bedoeld dat ze de bekende quickmatch en competitie inhouden. De drie overige maps die in ontwikkeling zijn, schijnen juist wat experimenteler te zijn.

D.Va maakt de overstap

Zoals gezegd is er nog meer te melden over Overwatch, namelijk dat D.Va Genji’s hand vastpakt en samen in het avontuur springen naar… Heroes of the Storm. Vandaag en morgen rolt Heroes of the Storm 2.0 uit en het duurt dus niet lang meer voor je haar als een Warrior kunt inzetten in die game.





DriveGirls komt naar Europa

D.Va is een van de tofste chicks uit Overwatch met haar mech battle suit, dus vandaar dat de Wacht het nieuws over andere dames en robotpraktijken ook even meepakt: DriveGirls komt naar het westen. Deze PS Vita-game verschijnt 26 mei in Europa en hij draait om een groepje anime-meisjes die van superheldinnen veranderen in superbolides. Als ze niet aan het racen zijn, dan vechten ze wel in hun “menselijke” vorm tegen een soort insect-achtige wezens. De Wacht vindt vooral het achtergrondmuziekje cool. Een soort Kaplaarzen meets You Can Run, toch?





Fans maken enorm uitgebreide landkaart van Zelda: Breath of the Wild

Nu deze N8W8 toch al de bizarre krochten van het internet is gaan ontdekken, gaan we door met ander bijzonder nieuws: een aantal fans van The Legend of Zelda: Breath of the Wild hebben een interactieve landkaart gemaakt van de game. Wat een helden, de mensen van Zelda Universe en Hyrule Legends! Het is de bedoeling dat het net als Wikipedia een soort groepsding is, dus als je inbreng hebt, dan kun je dat aangeven. Immers is de spelwereld van de allernieuwste Zelda zo groot, dat zelfs de makers van de kaart niet alles konden namaken. Alle dungeons, shrines en verzamelitem moeten straks in deze map te zien zijn. De landkaart is indrukwekkend van een formaatje Google Maps. Nieuwsgierig? Hier istie!





Bikini’s en zwemshorts voor Persona 5

Ondertussen, zonder dat jij het doorhebt, ontwikkeld Persona 5 zich tot een ware Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball. Er is namelijk nieuwe DLC voor de PlayStation 3 en 4-game uit in de vorm van zwemgoed. Het is gratis, dus je hoeft je niet al te pervy te voelen. Bovendien zijn het niet alleen de dames die schaarsgekleed door de game kunnen hobbelen: ook de heren worden met de DLC voorzien van badkleding. Dit is zelfs nog netjes te noemen, want volgende week krijgt de game een setje kleding gebaseerd op Catherine.





Nog even wachten op de DLC van Resident Evil 7

Speel je liever Resident Evil 7 dan Persona 5, dan ben je waarschijnlijk niet zo blij met het volgende nieuws: je moet langer op de gratis DLC wachten. De Not a Hero-DLC zou eigenlijk deze lente moeten verschijnen, maar deze was nog niet goed genoeg om de kwaliteit van de game te evenaren. Enorm pijnlijk voor producenten Msachika Kawata, Jun Takeuchi en director Koshi Nakanishi, die in het onderstaande filmpje hun excuses aanbieden:

Een nieuwe datum van de DLC is er helaas nog niet, maar het is mooi dat de heren het op zo’n persoonlijke wijze toelichten.





Night Trap trailer is heerlijk fout

Het is inmiddels 25 jaar nadat Night Trap verscheen, een game over meisjes die last hebben van vampiers. Bij de Wacht mag Lestat altijd langskomen, maar dat geldt natuurlijk niet voor alle bijtgrage bleke griezels. In Night Trap kun je ze een kopje kleiner maken. Niet op een standaard manier, want dit is een live action game. Wil je dat graag proberen? Anders de Wacht wel: binnenkort kan het op PlayStation 4, want er komt een remake aan.





Sonic Forces blijft oldschool gaan

Lekker hè, die retro look en feel? Sonic houdt er ook van, dus in zijn nieuwe game Sonic Forces racet het kleine zoogdiertje weer over de grasvelden van Green Hill. In deze nieuwe titel wordt het sidescrollen weer afgewisseld met dat rollercoaster-achtige rondrennen, wat soms wat verwarrend is maar wel een fijne afwisseling. Het ziet er goed uit! Enne, als je van dit muziekje niet goed wakker wordt, dan weet de Wacht het ook niet meer.





Een nieuwe regio met verse beestjes in Pokémon Shuffle

PIKA! Er is nieuws over Pokémon en omdat de Wacht daar een klein zwak voor heeft, meldt ze het even: Pokémon Shuffle is nu uitgebreid met de Alolan-regio, wat ook betekent dat er weer nieuwe Pokémon te verzamelen zijn: Litten, Poplio en Rowlet. Die drie worden uitgerold van nu tot eind mei en daar moet je wel wat voor doen. Er is echter een wezentje waarvoor je geen speciale levels hoeft te volbrengen: Alolan Vulpix. Die is namelijk gratis als je tussen 2 en 30 mei inlogt.





Zwembroeken, zeehond-achtige beesten en meisjes die in auto's veranderen: de gamewereld is prachtig.