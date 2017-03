Overwatch gooit Lucio op de schop 

Het is lente en dat merkt de Wacht ook omdat hij steeds vaker zweet tussen zijn zitvlees moet verwijderen. De tijd om je buiten te vermaken komt goed van pas nu Mass Effect Andromeda behoorlijk tegenvalt. Gelukkig is er weer een volle Wacht om je door deze tragedie heen te helpen.

Wachtmuziekje

Frank West is zichzelf niet meer in Frank Rising

Eind vorig jaar werd het vierde deel in de Dead Rising-series uitgebracht door Capcom. In de serie speel je een blije blanke man die zijn creativiteit los mag laten tegen zijn omgeving die bezaaid is met zombies. Omdat iedere game tegenwoordig wordt getroffen door de SOA die Season Pass heet, krijgen we ook voor Dead Rising 4 de nodige persberichten als er weer een pakketje DLC ter waarde van 10 euro staat te verschijnen.

Vanaf 4 april is het zover en gaan we weer met Frank West aan de slag in Dead Rising 4: Frank Rising. De titel doet al vermoeden dat onze vriend Frank een zombie is geworden. Er is echter toch nog een beetje hoop voor de man, want als speler is het de bedoeling dat je voorkomt dat het hoofdpersonage de transitie tot zombie helemaal voltooit. Je zit dus nog in een voorfase van het zombie zijn. Het menselijke voedsel is in deze fase van het leven, niet meer goed genoeg voor de iets gezette fotograaf. Het vlees van overlevers, die het liefst nog een beetje tegenstribbelen, geniet de voorkeur.

Frank Rising draait volledig om de singleplayer ervaring. Voor wie hier nog niet helemaal warm voor loopt, heeft Capcom nog een aankondiging. Dead Rising 4 krijgt namelijk een minigame die volledig draait om midgetgolf. Een of andere stagiair heeft waarschijnlijk zijn zin doorgedramd en daarom krijgen we een FUCKIN' MIDGETGOLF minigame. Als de verkoopcijfers van Dead Rising 4 Season Passes deze week niet door het plafond schieten, dan kan de Wacht misschien beter als analist voor Michael Pachter gaan werken, want dan weet hij het ook niet meer.

Nintendo laat zien waar ARMS om draait

Bij de release van de Nintendo Switch was er de nodige kritiek op het Japanse bedrijf dat er maar één echte game op het systeem te spelen is. Om deze meningen naar de landen der fabeltjes te sturen, heeft Nintendo geprobeerd om een interessante trailer voor ARMS uit te brengen. De Wacht is echter niet echt gecharmeerd van de lange arm en haalt er zijn lange neus voor op. Hoe zit het bij jullie, is er hier interesse in ARMS?

Horizon pixelart verlangt naar Gameboy Color spinoff

Minder gelijk spelen en aanpassingen voor Lucio in Overwatch

Blizzard heeft met Overwatch een echte hit in handen. Miljoenen gamers spelen de game dagelijks en genieten van de kleurrijke team-based first-person shooter. Zoals we Blizzard kennen, is de uitgever iedere dag kritisch op haar eigen producten en wil ze waar mogelijk alles wijzigen om de kwaliteit te verhogen. Nadat eerder Bastion al een buff heeft gekregen is het nu de beurt aan Lucio om onder de handen van de populairste ontwikkelaar van dit moment genomen te worden.

Lucio is een healer die zich gemakkelijk door het level weet te bewegen. Het personage is echter te passief voor het karakter dat Blizzard deze held heeft gegeven en daarom zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de PTR-omgeving van het spel. Dit laat de ontwikkelaar op het Battle.Net forum weten. Zo is de Crossfade vaardigheid waarbij Lucio zijn teamgenoten op afstand kan healen versterkt, maar is de afstand die maximaal toegestaan is tussen de healer en zijn patiënt van 30 meter verkleind naar 10 meter. Lucio kan niet meer zo passief toekijken zoals we dat gewend waren, maar moet nu echt tussen zijn strijden de makkers plaatsnemen. Naast de Crossfade vaardigheid is ook de ultimate van onze skatende vriend verzwakt door de radius van zijn krachtigste aanval van 30 naar 20 meter te verkleinen.

"Much of Lucio's character power was tied up in his large passive auras, which caused other elements of his kit to be weakened over time in an attempt to balance him. Now that his auras are more focused it will allow them to be much stronger and allow Lucio to be more active in his role."

Voor de spelers die het vooral van de bewegingen van Lucio moeten hebben, is er goed nieuws, zo is de snelheid waarmee hij projectielen schiet verhoogd en krijg je een speedboost tijdens het rijden over muren. De wijzigingen zijn al actief in de PTR-omgeving en het is nog maar de vraag in hoeverre deze veranderingen ook uiteindelijk in de ranked-modus uitgewerkt gaat worden.

Naast de complete verbouwing van Lucio is Blizzard ook bezig om het aantal potjes dat in een gelijkspel eindigt de das om te doen. Zo is er een aanpassing gemaakt door de ontwikkelaar om bij Assault-maps het team dat de meeste porties heeft veroverd, de overwinning te schenken. Blizzard heeft deze techniek eerder toegepast om het aantal gelijke spelen in de Escort mode aan te pakken. Ook deze aanpassing is in de PTR-omgeving uit te proberen. Wat moet er volgens jou nog veranderen aan Overwatch?

Battlefield 1 blijft koning van de Easter Egg

De eerste easter egg waarbij de Wacht het niet droog weet te houden... van vandaag.

Cheetah maakt haar opwachting in Injustice 2

In een Wacht voorzien van kattengifjes is nieuws dat ook echt iets relevants heeft met katten, natuurlijk een must. Injustice 2 weet goed wat het volk wil en maakt met onderstaande trailer bekend dat Cheetah speelbaar is in de vechtgame. Iedereen met een voorliefde voor het poezelige dier heeft nu zijn eerste keus in het spel met zekerheid vastliggen. Al is het maar door de wansmaak die Ben Affleck aan onze vorige favoriet Batman heeft gegeven.

