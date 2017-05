Overkill’s The Walking Dead uitgesteld tot 2018 

Hoor je dat schrapende geluid? Het is de Wachtster die de allerlaatste restjes gamenieuws van deze zondag voor jullie verzamelt. Begin maar snel met lezen dan laten jullie Valve misschien eindelijk eens met rust en kunnen zij rustig verder werken aan een derde deel in een bepaalde franchise...

Steam verwerkt bijna 50.000 refunds per dag

Impulsaankopen en foute inschattingen... Valve heeft het er maar druk mee! Er worden namelijk bijna 50.000 refunds per dag op Steam uitgekeerd.

Deze niet goed, geld terug-service van Steam werd in 2015 gelanceerd. Voorwaarde is dat je de game minder dan twee uur gespeeld hebt en binnen veertien dagen na aankoop aan de bel trekt.

Gamesindustry.biz hield de restituties in de gaten en concludeerde dat er op 4 mei maar liefst 49.119 keer een game geretourneerd werd. Deze aanvragen werden volgens de Steam Support Stats-pagina steeds binnen zo’n anderhalve dag afgehandeld.

Opgeteld komen alle andere services op Steam nog niet eens in de buurt van het aantal refunds. Zo werden er 12.366 verzoeken ingediend op het gebied van veiligheid en recovery, kwamen er 2.211 verzoeken binnen bij technical support, en moest de afdeling aankoop er 1.776 verwerken.

Paladins: Champions of the Realm vergeleken op PC, PS4 en Xbox One

Ongeacht je platform kun je sinds kort aan de slag met Paladins: Champions of the Realm. PC-gamers checkten de game al een poos, maar de game is nu ook als open bèta te spelen op PS4 en Xbox One.

Hoogtste tijd dus voor een vergelijking op grafisch gebied. Daarvoor schakelt de Wachtster graag de mensen van Digital Foundry in.

Shiny, huh?

Brutus schreef een poosje geleden een feature over het bestaansrecht van Paladins: Champions of the Realm. Hij maakt in zijn schrijfsel de logische vergelijking met genregenoot Overwatch. De overeenkomsten tussen de games zijn de mensen van Digital Foundry ook opgevallen. Ze halen de Blizzard-game zelfs aan in hun conclusie:

“Paladins may have a steep mountain to climb by going head-to-head with an industry phenomenon like Overwatch, but on a technical level at least, the game scales well to every machine it touches, with a surprise advantage over Blizzard's game with its 4K Pro support.”

Metroid-comic

Deus Ex-componist werkt samen met Retro Studios

De componist van games als Deus Ex, Unreal en Thief werkt op dit moment samen met Retro Studios aan een nog onbekend project. Deze Alexander Brandon vertelt in een Facebook-post over de samenwerking:

“I’m currently working with Retro Studios here in Austin. As much as I’d like to say more (except the work is incredibly exciting and the team is awesome), I can’t.”

Retro Studios heeft sinds Donkey Kong Country: Tropical Freeze geen game meer uitgebracht. Vol verwachting klopt ons hartje dan ook. Hopelijk meer over deze nog aan te kondigen game op de E3.

Trailerovervloed

Overkill’s The Walking Dead uitgesteld tot 2018

De Wachtster is dol op Telltale-versie van The Walking Dead. Dat neemt echter niet weg dat ze ook wel oren heeft naar een iets meer actiegeoriënteerde game binnen de franchise.

Gelukkig was daar in 2014 de aankondiging van Overkill’s The Walking Dead. De bijbehorende releasedatum was 2016... Althans totdat de game uitgesteld werd tot 2017.

En jammer genoeg wordt ons geduld nu nog verder op de proef gesteld: de release van Overkills’s The Walking Dead wordt namelijk uitgesteld naar de tweede helft van 2018. De reden heeft te maken van “het bereiken van het volledige potentieel” van de game.

Starbreeze Studios, dat eigenaar is van Overkill, belooft op 10 mei een livestream te organiseren, waarin meer over de ontwikkelingen van de The Walking Dead-game verteld wordt. Over dat nieuwsfeitje lees je meer in de Weekendwacht van Marvin.

Resident Evil Code Veronica X naar PS4

Capcom had slechts 140 tekens nodig om de wereld via Twitter te laten weten dat Resident Evil: Code Veronica X vanaf 10 mei te checken is op PS4:

“Resident Evil Code Veronica X is coming to PS2 Classics next week on PS4! Grab it starting May 9 in North America and May 10 in Europe!”

Oorspronkelijk verscheen Code Veronica in 2000 op de SEGA Dreamcast. Later maakte de game de overstap naar de PS2 en GameCube, waarbij het meteen de X aan het einde van de titel verdiende.

Nou ja zeg, hoe toepasselijk trouwens dat Graddus afgelopen week een feature schreef over de vetste PS2-klassiekers in de PlayStation Store. Check ‘m hier!

