In deze Nachtwacht onder andere gelekte info van een nieuwe openwereld-rpg van THQ Nordic genaamd Biomutant, wat resterend nieuws en trailers van Microsoft's Gamescom-livestream, goed nieuws voor Mass Effect-fans en meer.

Openwereld-rpg van THQ Nordic genaamd Biomutant gelekt

Gamescom begint deze week pas, maar het nieuws komt nu al binnenstromen. Niet alleen dankzij Microsoft's livestream die gisteravond werd uitgezonden, maar ook dankzij een advententie in een Duits magazine waarin de nieuwe game van THQ Nordic te zien is.

De game heet Biomutant en bevat aan de screenshots in de advertentie te zien kleurrijke graphics en een harige mascotte als hoofdpersonage. In de screenshots is te zien hoe het personage vecht, zwemt en vliegt op een beest. Op de advertentie staat dat het spel begin 2018 naar pc, PlayStation 4 en Xbox One komt. Verder is nog geen informatie over de game bekend.

THQ Nordic had eerder al gemeld twee games op Gamescom te onthullen, een game in een bekende franchise en een compleet nieuwe IP. Dit lijkt dus de nieuwe IP te worden. Verwacht in de loop van deze week meer nieuws.









Sony laat cross-play in Ark tussen PS4 en Xbox One schijnbaar niet toe

Ark: Survival Evolved laat spelers op de PS4 en Xbox One niet samenspelen, maar technologisch gezien is dat wel mogelijk. Jeremy Stieglitz, de mede-oprichter van ontwikkelaar Wildcard, meldt dat het spel dit intern bij de studio wel mogelijk maakt, maar dat "Sony het op dit moment niet toelaat". Meer details gaf hij niet.

Op zich is dit niet heel verrassend, want ook Minecraft en Rocket League zouden cross-play tussen PS4 en Xbox One hebben als Sony het toe zou laten. Na twee jaar Early Access komt Ark op 29 augustus officieel uit.









Batman: The Enemy Within komt mogelijk naar Switch

Goed nieuws voor Switch-gamers: de Telltale-reeks Batman: The Enemy Within zou wel eens naar de console kunnen komen. De game wordt namelijk op Amazon genoemd en zou volgens de site in oktober verschijnen. Dan verschijnt namelijk ook de fysieke editie van het eerste seizoen op andere platformen.

Het is erg waarschijnlijk dat dit klopt, want voordat Minecraft: Story Mode voor de Switch officieel werd bevestigd door Telltale, gingen er ook al geruchten. Telltale werkt ondertussen tevens aan een tweede seizoen van de Batman-reeks.









SNK werkt aan 'veel nieuwe fighters'

Beat 'em up-fans opgelet: SNK, de ontwikkelaar van o.a. The King of Fighters-franchise, werkt aan 'veel nieuwe fighters'. Dat meldt The King of Fighters XIV-director Yasuyuki Oda in een interview met IGN Latin America. 'We werken aan veel nieuwe fighters die we nog niet kunnen onthullen.' Andere bekende games van SNK zijn Fatal Fury, Samurai Showdown, Metal Slug en The Last Blade.









Een nieuwe video van die ruimtegame die oooooit helemaal compleet wordt, Star Citizen









Bioware-manager wil in de toekomst weer aan Mass Effect werken

We kregen gisteren al het slechte nieuws te horen dat er geen patches of nieuwe dlc voor de singleplayer van Mass Effect Andromeda meer uitkomen, maar het is niet alleen maar negativiteit wat de klok slaat. Casey Hudson, de general manager van Bioware, meldt dat het hem geweldig lijkt om in de toekomst weer aan de franchise te blijven werken. Daarnaast bedankt hij fans ook voor hun support.

Ondanks dat de meningen over Andromeda verdeelt zijn, zou de Wacht graag meer Mass Effect zien. De multiplayer van Andromeda blijft in ieder geval wel ondersteund worden met updates.









Major Nelson pakt de Xbox One X Project Scorpio-editie uit

Gisteravond onthulde Microsoft de Project Scorpio-editie van de Xbox One X, een gelimiteerde versie van de Xbox One X die alleen op de dag van lancering beschikbaar is. In deze video, die ook op Microsoft's Gamescom-livestream werd getoond, trekt Major Nelson zijn witte handschoentjes aan om deze speciale console uit te pakken. Hebben!









Minecraft-editie van Xbox One S onthuld

En daar blijft het niet bij wat betreft speciale edities van consoles. Er komt namelijk een Minecraft-versie van de Xbox One S. Deze console heeft de welbekende kleuren en het motief van de populaire game en ook de controller past er helemaal bij. De console maakt ook Minecraft-geluiden wanneer spelers hem aanzetten of er een disk in doen. Deze console komt op 3 oktober uit en bevat trouwens ook Minecraft.









Drie familiegames krijgen remasters voor Xbox One en pc

De games Zoo Tycoon, Disneyland Adventures en Rush: A Disney Pixar Adventure krijgen alle drie remasters voor Xbox One en Windows 10. De games kwamen oorspronkelijk allemaal uit als Xbox 360 Kinect-games, al kreeg Zoo Tycoon ook al een Xbox One-versie op de lancering van de console.

De drie games hebben in deze nieuwe versies geen Kinect-embleem meer op de hoes, maar het is nog niet duidelijk of de functionaliteit in zijn geheel uit de games is gehaald. Mogelijk horen we tijdens Gamescom meer over de titels.









Xbox One-games krijgen trailers

We sluiten deze Nachtwacht af met enkele trailers van Xbox One-games (waarvan er een aantal multiplatform zijn) die tijdens de Microsoft-livestream gisteravond werden getoond, maar die geen eigen nieuwtje van ons hebben gekregen.











Oh, en mocht je anderhalf uur hebben dan kun je hier de hele livestream nog eens bekijken!