Ontwikkelaar RiME belooft DRM-vrije versie als beveiliging is gekraakt  

Goedemorgen! Traditiegetrouw is er weinig gamenieuws op de maandagochtend, maar de Wacht heeft toch nog wat moois voor je bij elkaar gesprokkeld. Zo komt er een hele toffe Golf-indie naar de Switch, doet RiME gekke dingen met DRM en krijgen we misschien een gouden PS4 Slim? Oeh!





Tequila Works daagt piraten uit om RiME te kraken

De ontwikkelaar van de onlangs verschenen puzzle game RiME hebben een vreemd soort uitdaging opgezet, wat betreft de kopiëerbeveiliging van de game. Op het Steam-forum van RiME belooft Dariuas van ontwikkelaar Tequila Works dat de game DRM-vrij wordt gemaakt, zodra iemand erin slaagt om deze te omzeilen. Huh?

Net als veel andere games maakt RiME gebruik van Denuvo Anti-Tamper. De ontwikkelaar is bang dat bij een gekraakte game de kwaliteit van de game-ervaring in gevaar komt. Waarom en hoe dat dan precies zo is, dat vertellen ze er er niet bij, maar omdat ze beseffen dat geen enkele beveiliging waterdicht is, belooft Tequila Works een versie van RiME zonder Denuvo uit te brengen en bestaande platforms te updaten, zodra de game gekraakt is.

Ondertussen kampt de PC-versie van de game met performance issues, iets waar veel spelers juist het gebruik van Denuvo de schuld van geven. Tequila Works ontkent dat de issues ook maar iets met Denuvo te maken hebben en belooft beterschap. To be continued? Ondertussen is de Wacht vooral erg benieuwd met jullie ervaringen met de game, mocht je er toevallig al ingedoken zijn!



Gamen op een magnetron

Ja, je leest het goed. Het is nou eenmaal zondagnacht, dus dan kun je dit soort nieuws verwachten, niet miepen. Bovendien is zondag de dag waarop we het vaakst gewoon even snel iets onder de microgolf gooien, ondanks het feit dat we juist op zondag de meeste tijd hebben om te koken. Als je dan tijdens het met straling bombarderen van je voedsel je helemaal de pleuris verveelt, dan heeft de bekende gestoorde internet-uitvinder Colin Furze de oplossing: een magnetron waarop je kunt gamen! Goed, hij heeft eigenlijk gewoon een crappy schermpje op de magnetrondeur geplakt en Mr Furze heeft veel ziekere dingen gecreëerd, maar geinig is het wel.

9 manieren om te sterven in Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Doodgaan is niet erg, zo lang er maar een leuke animatie afspeelt zodra je tijd is gekomen! In het leven van Crash is dat zeker het geval en de heren van PlayStation Access laten zien hoe dat er voor hem in HD uitziet. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy is een remaster-pakket van de eerste drie Crash Bandicoot games en verschijnt op 30 juni voor PlayStation 4.

Gouden PS4 Slim gespot

Als wit of zwart je niet blingbling genoeg zijn, maar je ook geen zin hebt in gepiel met stickers, dan komt Sony binnenkort misschien met de oplossing: een gouden PS4 Slim! Redditor marmaro8 plaatste een foto van de vermeende shiny console in doos, zonder verdere uitleg waar hij deze gespot heeft. Echt of niet, wat vinden jullie? Is er in bij jou wel plek voor een goudkleurige console onder de TV, of hou je het liever bij de standaard kleuren? Vertel het ons in de comments.







Aanschouw dit Limited Edition Mega Man X standbeeld van $599

Verzamelaars opgelet, want hier is weer een hot item voor op je verlanglijst van dingen die je naar alle waarschijnlijkheid never nooit zult bemachtigen (houden jullie serieus zo’n lijst bij? De Wacht is geen verzamelaar en had geen idee). HMO Collectibles introduceert dit maarliefst 53 cm hoge statue van Mega Man, dat op dit moment natuurlijk alweer helemaal uitverkocht is. Als je er snel genoeg bij was, kon je er eentje pre-orderen voor slechts $599, maar dan heb je ook wat: het kreng ziet er fantastisch uit met immens veel detail, lampies en afneembare armor plates.

Er zijn er slechts 325 gemaakt, waarvan 200 in het blauw, 75 in het rood en 50 ultimate combo edities. Als hier de verzamelaars- en Mega Man-harten niet sneller van gaan kloppen, dan weet de Wacht het ook niet meer.





Golf Story aangekondigd voor de Switch

Nintendo’s nieuwe console/handheld belooft heerlijke indie-machine te worden en ontwikkelaar Sidebar Games doet in potentie een flinke duit in dit zakje door Golf Story aan te onthullen voor de Switch! De game is duidelijk geïnspireerd op het populaire Stardew Valley, maar in plaats van geluk te vinden in het boerenleven, is de wereld in Golf Story één grote Country Club voor de speler. De makers beloven een uitgebreid verhaal, dat zich afspeelt in 8 unieke omgevingen vol met golfbanen, levendige dorpjes en geheimen. Klinkt dat even gezellig!

Golf Story moet ergens deze zomer al verschijnen, voorlopig alleen voor Nintendo Switch.





Craxy Taxi is nu free to play op mobiel

De Wacht sluit vandaag af met een kort bericht over die ene verfrissende open world arcade racer die ruim 17 jaar geleden voor verscheen op de Dreamcast, Crazy Taxi! Omdat we er gek op zijn om klassiekers op onze telefoons of tablets te installeren, zelfs al zijn ze soms volslagen onbestuurbaar met touch controls, is Crazy Taxi sinds enkele jaren ook speelbaar op mobiel. En mocht je dat nog niet geprobeerd hebben, dan had je het goede nieuws al in de kop gelezen: de game is nu gratis te spelen op Android en iOS! Eén nadeel: omdat er natuurlijk wel geld aan verdiend moet worden, zit de gratis versie vol met ads. Die kun je vervolgens weer uitzetten door een paar euro’s neer te leggen.

Fijne maandag verder!