Capcom geeft je de mogelijkheid om je eigen ontworpen wapen in Monster Hunter: World te krijgen! Alle details in deze Nachtwacht met verder nieuws over Pac-Man, input lag, Hideo Kojima, Battlefield 5, Uncharted: The Lost Legacy en Knack 2.

Ontwerp je eigen Monster Hunter wapen

Wakey wakey, rise and shine, tijd voor een nieuwe Nachtwacht! De Wacht begint vandaag met een berichtje voor de mensen die artistiek zijn aangelegd en wel houden van een beetje tekenen en knutselen. Capcom heeft namelijk een toffe wedstrijd bedacht, waarin je een wapen kunt ontwerpen en terugvinden in Monster Hunter: World!

Als je een vet idee hebt voor een wapen, heb je kans dat Capcom het design in de game stopt! Hoe dope is dat?! Je hebt tot 16 augustus de tijd om het design, naam en omschrijving van het wapen in te leveren en hier kan je alle details vinden.



Pac-Man arcade machine

Dit berichtje is dan weer vooral voor de gamers met een hoop knaken en een hoop ruimte! Een echte game room is eigenlijk niet compleet zonder een arcade kast van Pac-Man, maar als je echt het ‘big pimping’ niveau wil halen, moet je misschien eens kijken naar de allergrootste, die sinds kort wordt verkocht.

Het scherm van de machine is maar liefst 108 inch (274cm) en de game is zelfs aangepast voor een 2-player mode. Aan het eind van een ronde zie je dan wie de meeste bolletjes en spookjes heeft verorberd. De prijs van dit gigantische Pac-Man apparaat? Omgerekend een kleine 18.000 euro!



Input lag shooters getest

Tijd voor een beetje technisch gelul nu met de vrienden van Digital Foundry. Je hoort vaak over de input lag of response time van TV’s en monitoren, maar hoe zit het eigenlijk met de input lag van de games zelf? Hoe snel reageert de engine van de game op je inputs? Daar probeert DF antwoord op te krijgen in onderstaand filmpje, waar ze alle bekende shooters tegenover elkaar zetten. Wat denk jij dat de ‘snelste’ shooter is?



Het stralende middelpunt

Like a boss.



Hideo Kojima slaapt lekker

Death Stranding is nog lang niet af, maar blijkbaar worden er wel flinke stappen gemaakt in de ontwikkeling van de game, want er worden al stukjes gameplay getest. Hideo Kojima liet via Twitter weten erg blij te zijn met hoe de test is gegaan en dat hij lekker zal slapen.

“Today I was able to see the good result of testing Death Stranding. I think I will have a good night sleep tonight.”

Weltrusten Kojima-san, en morgen verdorie weer keihard aan het werk, want het duurt nu al weer veel te lang met die game.



Battlefield 5 soort van aangekondigd

OMG, stop de persen, Battlefield 5 is zojuist officieel aangekondigd! Of nou ja, soort van dan, want er is wat geroepen door Andrew Wilson, de CEO van Electronic Arts. Tijdens een financiële meeting liet hij weten dat er uiteraard ook weer een nieuwe Battlefield gepland staat voor volgend jaar, al gaf hij verder geen details. Hij zei:

“We will continue to provide our Battlefield fans, including the next major franchise game. The next great game in the Battlefield franchise will be released in 2018.”

Even later had hij het over de verschillende Frostbite Engine games die op dit moment in ontwikkeling zijn en ook daar liet hij even de naam ‘Battlefield 5’ vallen. Nu nog de vraag natuurlijk welke setting de game gaat krijgen, maar daar moeten we waarschijnlijk voorlopig nog wel even op wachten.



Uncharted: Waarom geen Sully DLC?

Kijk eens op je kalender… Yup, het is alweer augustus en dat betekent dat Uncharted: The Lost Legacy deze maand uitkomt! De avonturen van Nathan Drake zijn definitief afgelopen, maar godzijdank gaat Naughty Dog nog even verder met Uncharted, met Chloe en Nadine in de hoofdrol. Naughty Dog heeft al vaker uitgelegd waarom ze voor deze pittige dames hebben gekozen, maar deze keer geven de devs ook inzicht over waarom ze niet voor Sully hebben gekozen.

Voordat Naughty Dog uiteindelijk voor Chloe en Nadine kozen voor een nieuwe Uncharted, werd er ook gedacht aan een game met Sully en Sam. Uiteindelijk hebben ze dat niet gedaan, omdat het verhaal van Sully, net als bij Drake, al grotendeels is verteld. Scott Lowe, de senior communications manager, geeft uitleg.

“Chloe was instantaneously the front runner, but we considered all options. A lot of people expected a Sam and Sully story once Uncharted 4 wrapped. We considered the option but decided in the end that Sully, though loved dearly by the folks at Naughty Dog, was already pretty well established. Over four Uncharted games, Sully had already become this "larger than life" character. This rich history would potentially make a standalone Sully story unwieldy as we would have to find a gap in Sully's already-dense history. Chloe's mysterious past, on the other hand, allows for a self-contained beginning, middle and end.”

De kans dat we ooit Sully of Nathan Drake nog tegen gaan komen in een nieuwe Uncharted lijkt dus erg klein. Dat is best jammer, maar fock it, Naughty Dog maakt er toch wel weer een feestje van.



Knack 2 co-op gameplay

Hoogste tijd nu om je los te trekken van de Nachtwacht en te beginnen aan je dag, maar voordat je dat doet heeft de Wacht als afsluiter nog een game waar je vrolijk van wordt, namelijk Knack 2. Het eerste deel was niet echt fantastisch, maar na mijn speelsessie met Mark Cerny himself een paar weken geleden kan ik oprecht zeggen dat Knack 2 in ieder geval een stuk leuker wordt dan deel 1 en misschien zelfs wel een leuke platform game in het algemeen!

In tegenstelling tot de eerste Knack, ligt de focus in Knack 2 wat meer op platforming en iets minder op battles, wat de game zeker ten goede komt. Knack 2 is daarnaast volledig in co-op speelbaar, dus dat is sowieso al een groot pluspunt. Check de ruim 20 minuten gameplay hieronder, als je het volhoudt om zo lang naar Chinees gelul te luisteren.