In deze Nachtwacht geruchten over een mogelijke PS4- en Xbox One-versie van Okami HD, een trailer en details voor de multiplayerbèta van Call of Duty: WWII, de datum van Sony's Paris Games Week-persconferentie en meer.

Okami HD komt mogelijk naar PS4 en Xbox One

Twee verschillende Europese verkoopketens hebben Okami HD voor de PlayStation 4 en Xbox One in hun systeem staan. Dat is opvallend, aangezien er helemaal geen ports voor die game zijn aangekondigd! Beide winkelketens hebben 12 december als releasedatum. Capcom heeft nog niets bevestigd, maar dit is zó random dat we haast niet kunnen geloven dat dit nep is. Of misschien wil de Wacht gewoon te graag nog eens Okami spelen.

Okami is een prachtig ogende adventure (bekijk de trailer hieronder maar eens) die in 2006 op PlayStation 2 verscheen. De game werd gemaakt door Clover Studios, een Capcom-studio van waaruit na opheffing diverse werknemers PlatinumGames vormden. Later verscheen nog een Wii-versie, een HD-remaster op PlayStation 3 en een vervolg op de DS. Laat maar komen die current gen-versie!









Telltale's Batman heeft meer dan 20 GB aan mysterieuze updates ontvangen

Het tweede seizoen van Batman: The Telltale Series is net begonnen, maar ondertussen is er iets mysterieus gaande met het eerste seizoen. Die ontving op 9 augustus een update van 12,9 GB en vier dagen later een update van 9,1 GB. Het opvallende is dat Telltale geen patch notes heeft uitgebracht en spelers er nog niet achter zijn gekomen wat de updates precies doen. Ook op Twitter vertikt Telltale het om antwoord te geven op de vragen van fans.

Sterker nog, volgens sommige spelers verliezen ze hun savegame of komen ze nieuwe bugs tegen tijdens het spelen van de game na de patches. Hmmm...









Dujanah komt 'binnenkort' naar pc, Mac en Linux - check hier een nieuwe trailer









Sony kondigt persconferentie voor Paris Games Week aan

Nadat Sony vorig jaar geen persconferenties hield op Gamescom en Paris Games Week, kunnen we dit jaar gelukkig wel van een PlayStation-presentatie genieten op laatstgenoemde beurs. Sony houdt op 30 oktober om 17:00 uur namelijk een 'media showcase'. Wat we daar precies qua aankondigingen en nieuwe beelden kunnen verwachten is nog niet bekend, maar hé, verrast worden is toch veel leuker?

Sony hield voor het laatst in 2015 een conferentie op de Paris Games Week, waar het bedrijf Detroit: Become Human en Gran Turismo Sport aankondigde. Natuurlijk wordt deze persconferentie ook gestreamd.









Bandai Namco hint naar nieuwe game genaamd 'PROJEKT1514'

Bandai Namco gaat binnenkort een nieuwe game aangekondigen. Het bedrijf noemt het nu nog 'PROJEKT1514' en heeft pas een teaser online gegooid, die je hieronder kunt bekijken. Er zijn verder nog geen details, al zien we in de teaser een stad die behoorlijk verlaten lijkt. De game wordt ontwikkeld door de studio Dimps, dat eerder aan de Dragon ball Xenoverse-games werkte. Mogelijk leren we meer op Gamescom in augustus of, waarschijnlijker, op de Tokyo Game Show in september.









Beelden van de aankomende gesloten bèta van Call of Duty: WWII

De gesloten bèta van Call of Duty: WWII begint op 25 augustus op PlayStation 4 en loopt dat gehele weekend door. Deze is exclusief voor mensen die de game hebben gereserveerd. Na deze periode is de multiplayer in het weekend van 4 september op PS4 en Xbox One speelbaar, wederom voor mensen met een pre-order. Activision Blizzard heeft nu een trailer voor de bèta uitgebracht waarin we wat meer zien van de multiplayer.









Sonic Mania is vanaf vandaag verkrijgbaar

Gefeliciteerd! Waarmee? Nou, met de lancering van Sonic Mania natuurlijk! Vanaf vandaag kun je de game downloaden op PlayStation 4, Switch en Xbox One. De pc-versie is helaas een paar weken uitgesteld. Sega viert de lancering ook met onderstaande launchtrailer. Gotta go fast!









Playtonic werkt laatste problemen Switch-versie Yooka-Laylee weg

Hoewel de meeste gamers al een aantal maanden met de 3D-platformer Yooka-Laylee aan de slag zijn gegaan, wachten sommigen nog geduldig op de Switch-versie. Het Britse Playtonic heeft in een blogpost over een dikke vette patch voor de XOne- en PS4-versies van de game ook even de status van de Switch-versie vermeld.

'Playtonic blijft hard werken aan de Switch-versie van Yooka-Laylee. We weten dat er enorm veel vraag naar meer nieuws hierover is en we stellen jullie geduld op prijs terwijl we aan de laatste problemen werken. Zodra we 100 % zeker zijn van deze versie en alles wordt goegekeurd, laten we jullie de releasedatum weten!' Nog eeeeeven wachten dus... Playtonic zou toch niet zo getikt zijn om de game rond de releaseperiode van Super Mario Odyssey in oktober uit te brengen?









Genieten van de retrographics van Songbringer

We eindigen deze Nachtwacht met een nieuwe trailer van Songbringer, een actie-rpg die op 1 september op Xbox One, pc, Mac en Linux verschijnt en op 5 september op PlayStation 4. De game speelt zich af in de Melkweg rond 13.000 na Christus. Een vrij relaxte ruimtereiziger genaamd Roq zoekt met zijn schip Songbringer naar het ultieme feest in het universum. Dan wordt hij opeens zonder shirt wakker op een onbekende planeet, waar hij een mysterieus zwaard vindt en een eeuwenoud leger met slechteriken wakker maakt.

Een tweede speler kan trouwens meespelen, die kruipt in de huid van Roq's vriend Jib. De game bevat een overkoepelende wereld die produceel gegenereerd wordt en tien kerkers... en ziet er vooral lekker retro uit!











Dit was de Nachtwacht van de maandagnacht, een fijne dinsdag toegewenst iedereen!