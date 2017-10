Oculus kondigt Oculus Go aan én prijs Rift omlaag 

Nee, we weten nog niet of Joop van den Ende Mario al een wurgcontract heeft aangeboden. Ja, we weten hoe de nieuwe Oculus VR-bril heet. Er is een heleboel nieuws te melden in deze gloednieuwe, kakelverse, spiksplintertastische N8W8!

Het is nu al een prachtige dag. Nu al. Gucci gaat bontvrij, Lucille Werner is jarig, de Gouden Televizier-ring wordt uitgereikt én er staat een nieuwe N8W8 voor je klaar die wél nieuws bevat dat je ook echt wilt weten. Lets-a go!

Oculus kondigt Oculus Go aan

Goede nieuwzen vanuit Oculus, want het bedrijf heeft een nieuwe VR-bril aangekondigd. Het heet Oculus Go en het gaat om een alles-in-een headset. Voor deze draadloze bril is geen smartphone benodigd, want alle hardware zit al in de bril. Het krijgt een scherm van 2560x1440 en zal 200 euro gaan kosten. Die lage prijs is ook de reden dat er geen volledige bewegingsbesturing heeft of inside-out-tracking. Begin volgend jaar komt hij op de markt.





Oculus Rift wordt veel goedkoper

En zoals dat meestal werkt in de tech: als er iets nieuws wordt aangekondigd, dan krijgt het oude een stevige prijsverlaging. Oculus Rift met Touch Controllers wordt slechts 449 euro in plaats van 708 euro, dus dat is een flinke aanpassing. Jason Rubin van Oculus wil graag dat meer mensen (nogmaals) virtual reality proberen en leren dat er steeds meer apps en games voor die apparatuur uitkomen. Heb je al een Rift, dan hoef je volgens Rubin niet bang te zijn dat je straks geen ondersteuning meer hebt. Je schijnt nog vele jaren plezier te kunnen hebben van de headset. Oh, en als je hoopt dat de headset los ook goedkoper wordt, dan moet de Wacht je teleurstellen, het gaat alleen om die bundel.

“Lootboxes zijn geen gokspel”

Gisteren schreef mijn lieftallige collega Enzio het al (nog bedankt voor de pandapoes, zoet!): Assassin’s Creed: Origins heeft ook lootboxes. Die kistjes waaraan je in-game valuta kunt besteden zonder dat je van te voren weet wat erin zit, schuren natuurlijk een klein beetje tegen gokken aan. Immers betaal je dan ook geld zonder dat je weet wat je er echt voor gaat krijgen en is sowieso de inhoud ervan willekeurig. Je kunt het funky vinden, maar de ESRB (de waakhond van leeftijdskwalificaties en andere gameratings) heeft tegen Kotaku gezegd dat lootboxes geen gokmiddel zijn. De reden is dat je altijd wel iets krijgt, dus dat het in die zin niet is zoals gokken, waarbij je vaak met lege handen achterblijft.

Ys VIII: Lacrimosa of Dana verschijnt in december op PC

Ys VIII: Lacrimosa of Dana verschijnt half december op PC en NIS America topman Takuro Yamashita heeft zijn excuses gemaakt voor het lange wachten. Hij heeft het niet makkelijk nu, want de game krijgt enorme kritiek over zich heen vanwege slechte vertalingen, grammaticafouten en de slechte kwaliteit van het script. NIS is van plan om hier iets aan te gaan doen door de game helemaal opnieuw te gaan vertalen en zelfs de stemacteurs terug te laten komen voor verbeteringen. Deze aanpassingen moeten eind november zijn doorgevoerd op PS4 en PS Vita.

Goed nieuws voor EA early access-leden

EA heeft aangekondigd dat Star Wars: Battlefront II, Need for Speed: Payback en de Xbox One-versie van The Sims 4 eerder beschikbaar zijn via EA en Origin Access. Het gaat om een eerdere release voor leden, voor de releasedatum van de game tussen oktober en december. Je krijgt bovendien gratis games! Mass Effect: Andromeda en Dead Space 3 zijn gratis. Meer info vind je hier.

Vier bundels voor Xbox One S

Microsoft had ook nieuws, want het Xbox-bedrijf heeft vier nieuwe Xbox One S-bundles aangekondigd. Een ervan krijgen we niet in Europa, namelijk die van Halo, maar de andere drie wel: het gaat om Rocket League, Minecraft en een soort starterkit. Elke bundel bevat een 500GB Xbox One S, een controller en vouchers om tijdelijk Xbox Live Gold te proberen. Ze kosten 279 euro per stuk. In die van Minecraft zitten trouwens zowel Minecraft, Minecraft: Story Mode Season 1 als Minecraft Explorer’s Pack.

Destiny 2 patch moet crashende PS4 verhelpen

Vandaag is Hotfix 1.0.3.2 beschikbaar gemaakt voor Destiny 2, waarmee Bungie hoopt de problemen op te lossen met de PlayStation 4’s die crashten als je de Tower moest laden.





Tekken 7 verkoopt meer dan 2 miljoen stuks op console

Tekken 7 heeft al meer dan 2 miljoen verkopen op de console, zo zegt producer Katsuhiro Harada op Twitter. Schijnbaar gaat het dus wel lekker met die game de laatste paar maanden. Tekken 7 is sinds juni uit op Xbox One, PlayStation 4 en PC.

Fortnite: Battle Royale gespeeld door meer dan 10 miljoen spelers

Leuk die 2 miljoen consoleverkopen, maar er is altijd baas boven baas. Fortnite: Battle Royale heeft maar liefst 10 miljoen spelers gehad sinds de game verscheen op consoles en PC. Epic Games heeft de game twee weken geleden gereleased, dus dat is een bizar aantal. Check ook de infographic!

Edge geeft Super Mario Odyssey een 10

Gisteren was het 10/10 en schijnbaar maakte dat gametijdschrift Edge in de mood om Super Mario Odyssey ook meteen maar dat cijfer te geven. Het blad had een speciale afspraak met Nintendo, waardoor het zelfs later uitkwam dan anders. Morgen krijgen leden hem op de mat, met daarin dus dat bijzonder hoge cijfer voor Mario’s nieuwste avontuur.

14 nieuwe games naar PlayStation Now

Hier in europa krijgen we 14 nieuwe games op PlayStation Now, namelijk deze:

Until Dawn

Dead Island: Definitive Edition

Deadlight: Director’s Cut

The Vanishing of Ethan Carter

Soma

Lords of the Fallen

Overlord: Fellowship of Evil

Beyond: Two Souls

Agatha Christie: The ABC Murders

How To Survive: Storm Warning Edition

Lone Survivor: Director’s Cut

Saint’s Row: Gat out of Hell

Space Hulk

Extreme Exorcism

Lekker veel horror, waarvan vooral Until Dawn een dikke vette aanrader blijft. Het zijn allemaal PlayStation 4-games, maar Deadly Premonition: Director’s Cut voor PlayStation 3 wordt ook toegevoegd.





Disney trekt stekker uit Gigantic

De Jack and the Beanstalk-remake van Disney, genaamd Gigantic, gaat er niet komen. Hij zou eigenlijk in 2018 komen, maar dat werd uitgesteld naar 2020, en nu is besloten helemaal te stoppen met de flick. Er is inmiddels een ander project in de maak voor 2020, maar daarover wordt binnenkort pas meer gedeeld. Wel jammer, want het was een creatieve film, hij zou zich in Spanje afspelen en de 11-jarige Jack zou met een vrouwelijke reus genaamd Inma kennismaken. Nathan Greno en Meg LeFauve zouden hem regisseren. Ze zijn de mensen achter Tangled en Inside Out, dus het had echt iets moois kunnen worden. Hopelijk is die andere film net zo origineel qua invalshoek. Zou het Anywhere kunnen zijn, iets dat het D23-twitteraccount aan het teasen is?





Trailer thursday!

Syndrome is nu uit op PlayStation 4:

Morgen komt The Evil Within 2 uit op PlayStation 4, Xbox One en PC:





Past Cure verschijnt 2 februari 2018 op PlayStation 4, Xbox One en PC:





Respawn Entertainment werkt aan VR-game voor Oculus (voor 2019!)





Knight Terrors komt op 24 oktober naar Switch

Party Hard Tycoon verschijnt 19 oktober op Steam





Kortom, het leven is een feestje. Feest hard! De Wacht duikt haar bed in. Zzz. Fijne dag pandaag!